Hasmenés elleni gyógyszerek - Tudnivalók a recept nélkül kapható készítményekről

A hasmenés kezelésének megkezdése előtt érdemes tisztázni a kiváltó okokat, ugyanis más terápia lehet szükséges az okoktól függően. A 3-5 napnál hosszabb ideig tartó, vért is tartalmazó széklettel, görcsös fájdalommal járó panaszokkal mindenképp orvoshoz kell fordulni.

A hasmenés az egyik leggyakoribb emésztőrendszeri panasz. Gyakran csak múló állapotról van szó, azonban komoly betegség tünete is lehet. A hirtelen fellépő, akut hasmenést általában valamilyen fertőzés okozza, a nem megfelelő tisztaságú gyümölcs, étel fogyasztása, de hasmenést okozhat pl. a túl zsíros étel is. Felszívódási zavarok esetében bizonyos ételek fogyasztása váltja ki a hasmenést, annak elhagyása megszünteti a panaszokat. A stressz, a nagy mennyiségű magnéziumbevitel, antibiotikumok szedése és egyes érdesítőszerek is okozhatnak lazább, akár hasmenéses székletet, amelyeket másképp kell kezelni.

A pár napos hasmenést a bélnyálkahártya hámsejtjeinek károsodása okozza. Emiatt a só nem tud felszívódni a bélből, a bél üregében a só az ottani vizet „magával viszi”, így alakul ki a híg széklet. Ezek az esetek jellemzően diétával, folyadékpótlással és vény nélkül kapható gyógyszerekkel is kezelhetőek.

A hasmenés kezelésének alapelvei

Első feladat a tünetek enyhítése, azért, hogy a kiszáradást és az ionvesztést megelőzzük. Ez történhet gyógyszerekkel és diétával (BRAT diéta: banán, rizs, almaszósz, toast kenyér) is.

Általános szabály, hogy ne szedjen a beteg vény nélkül kapható gyógyszert, ha lázas, vagy véres hasmenése van! Ilyenkor minél hamarabb orvoshoz kell fordulni.

A kiszáradást folyadékpótlással (víz, csecsemőknél anyatej), az ionvesztést pedig rehidráló porokkal lehet pótolni, melyek tartalmazzák az elvesztett ásványi sókat és a glukózt. Van, amelyik már probiotikumot is tartalmaz. Vízben oldva enyhén sós az ízük, ennek elfedésére enyhén ízesített oldatot kapunk a gyógyszer elkészítésekor.

Hirdetés

Milyen gyógyszereket használhatunk a hasmenés kezelésére?

Béladsorbensek

Az úgynevezett béladsorbenseket tartalmazó gyógyszerek megkötik a bélrendszerben lévő káros anyagokat.

Orvosi aktív szén (széntabletta)

Az ún. széntabletta megköti, közömbösíti és üríti a méreganyagokat;

enyhe hasmenés kezelésére javasolt;

már 3 éves kortól alkalmazható;

alkalmazása alatt a széklet színe feketére színeződik;

étrendkiegészítőként is kapható, fekete áfonya kivonatot, és kamilla kivonatot is tartalmaz.

Bizmut szubszalicilát

A bizmut vegyületei gyomorbevonó hatásúak, így védik a gyomrot is;

gyomorhuruttal, hányingerrel társuló hasmenés tüneti kezelésére;

adagolása 12 éves kor alatti gyermekek számára nem adható a szalicilát tartalma miatt;

óvatossággal adható véralvadásgátló, vércukorszint csökkentő, illetve köszvény elleni gyógyszerekkel együtt.

Csersavas fehérjét, bázisos bizmut-gallátot, és nehéz kaolin keverékét tartalmazó tabletta

bélfertőtlenítő hatású;

a gyógyszer lassítja a bélműködést, így fontos a bő folyadékbevitel (1-2 liter);

felnőttek szokásos adagja: napi 3x 1-3 tabletta;

megköti a mérgező anyagokat, védő bevonatot képez a belek falán;

alkalmazása alatt a széklet feketére színeződhet.

Dioszmektit

A dioszmektit hatóanyag természetes eredetű, fehér agyagból tisztítással nyert alumínium szilikát vegyület:

bevonja a bél nyálkahártyáját, és fokozza a nyálka ellenállását, másrészt adszorbens, megköti a baktérium-, vírus-, toxinrészecskéket;

enyhíti a puffadást, szélgörcsöt;

2 éves kor felett már alkalmazható.

A zselatin-tannát por vagy kapszula orvostechnikai eszköz, mely 12 órán belül fejti ki hatását. A kisebb hatóanyag tartalmú por 14 éven aluli gyermekek, míg a felnőtteknél az 500 mg-s kapszula alkalmazható.

Minden adszorbens típusú hatóanyagot tartalmazó készítménynél figyelembe kell venni, hogy az együtt szedett gyógyszereket is megkötheti, így kevesebb hatóanyag szívódik fel a gyógyszerünkből. Ezért ajánlott minden más gyógyszerrel való együtt szedésükkor 2-3 óra különbség a gyógyszerünk és a hasmenés elleni készítmény bevétele között.

A sokoldalú aktív szén Az aktív szenet nemcsak hasmenéses, hanem mérgezések (nehézfém, fel nem szívódott étel, gyógyszer) esetében is használják (pl. szalicilát, paracetamol mérgező dózis bevétele esetén). Az aktív szén adásával nemcsak meg lehet szakítani a mérgező anyag felszívódását, hanem gyorsítja a szervezetből történő kiürülésüket is.

Bélmotilitást csökkentő gyógyszerek

Loperamid

A loperamid hatóanyag a bél mozgását lassítja, ezáltal a hasmenéses epizódok ritkábbak lesznek;

ez a fajta hatásmechanizmus valamennyire visszatartóztatja a bélcsatornában a kórokozókat, és gátolhatja ürülésüket;

csak 6 év fölött alkalmazható;

fontos az adagolás, mert a szükségesnél nagyobb dózisok akár székrekedéshez is vezethetnek;

kapható szimetikon tartalmú hatóanyaggal együtt is, mely csökkenti a hasmenéssel járó gázképződéses tüneteket, mint puffadás, szélgörcs.

Racekadotril

A racekadotril hatóanyag nagy előnye, hogy a víz és az elektrolitok kiválasztásának csökkentésével egyben csökkenti a széklet mennyiségét;

közben nincs hatása a bélmozgásokra;

így kevesebb az elektrolit veszteség, csökken az igény a rehidrálásra;

ugyanakkor nem akadályozza a kórokozók szervezetből való távozását;

az első formázott széklet megjelenéséig kell szedni a gyógyszert.

A racekadotril hatóanyagú gyógyszer felnőttek számára kapható vény nélkül, csecsemők és kisgyermekek számára receptköteles. Ilyen korú kis betegeknél hasmenéses panaszokkal orvoshoz kell fordulni, mivel jobban fenyegeti őket a kiszáradás veszélye.

Pre- és pobiotikumok

A hasmenés a normál egészséges bélflóra felborulásának jele, már a hasmenéses időszakban is elkezdhetjük visszatelepíteni a jótékony baktériumokat pre- vagy probiotikumok szedésével.

Ez is érdekelheti Fertőzéses eredetű hasmenések diétája - Étkezés bélhurut esetén

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész