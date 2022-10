A száraz köhögés gyógynövényei

A száraz köhögésre alkalmazott gyógynövények csillapítják a köhögési ingert, enyhítik a rekedtséget, bevonva a nyálkahártyát megakadályozzák a további irritációt, így a nyálkahártya gyorsabban regenerálódik.

Száraz köhögésre számos olyan gyógynövényt, vagy gyógynövénytartalmú (orvostechnikai eszköznek minősülő) terméket találunk, amelynek hatását a gyógyszerészet is elismeri. Figyelni kell arra, hogy a gyógyulás gyorsítása céljából ne alkalmazzuk egyszerre, vagy rögtön egymás után a gyógyszereket és gyógynövényeket, és két ellenkező hatásmechanizmusú (pl. nyákoldó és köhögéscsillapító) szert sem szabad egyszerre alkalmazni!

Lándzsás útifű

A lándzsás útifű szirup hagyományos növényi gyógyszer, a légúti megfázásos tünetek enyhítésére, a torokirritáció és a száraz köhögés tüneti kezelésére 3 éves kor felett alkalmazható. A termék hatásosságát és biztonságosságát a régóta fennálló használat támasztja alá. Cukrot és alkoholt tartalmaz.

Étrend-kiegészítők is tartalmazzák a lándzsás útifűvet, más gyógynövényekkel együtt, mint kamilla, kakukkfű, borsmenta, echinacea, hársfavirág, édesgyökér és orvosi ziliz. A felsorolt gyógynövényekből is látszik, hogy étrendkiegészítőknél egy készítményen belül lehet köhögéscsillapító és hurutoldó hatású (illóolaj, szaponin tartalmú) gyógynövény is.

A gyógyszerkönyvi minőségű lándzsás útifű tea, már három éves kortól alkalmazható. A teát mindig frissen kell készíteni. Várandós és szoptatós édesanyák nem alkalmazhatják.

Fontos a pontos felhasználás Köhögésre alkalmazott készítmények sokszor oldatok, szirupok. Felbontás után, lehet, hogy a készítményen feltüntetett lejárati idő előtt már nem alkalmazható a gyógyszer, ezért ellenőrizzük azt is a késztménynél, hogy felbontás után mennyi ideig alkalmazató. Azt is jó tudni, hogy felbontás után hol kell eltartani a készítményt (szobahőmérsékleten, vagy hűtőben), használat előtt fel kell-e rázni. Ezeket mind megtalálhatjuk a betegtájékoztatóban, és gyógyszerészünk felvilágosítását is kérhetjük.

Orvosi ziliz

Hagyományos növényi gyógyszerként, gumipasztilla formában (mely 6 évesnél idősebbeknek ajánlott, gyümölcs ízű és szorbitot tartalmazó készítmény) megtalálható az orvosi ziliz gyökér (a mályva cukor is ezt tartalmazza) a kakukkfű kivonat mellett, mely poliszacharid tartalma miatt, mint nyálka tartalmú gyógynövény torokgyulladás esetén gyulladáscsökkentő, köhögéscsillapító hatású, mivel bevonatot képez a nyálkahártyán, és csökkenti az irritációt. Ugyancsak ezt a két gyógynövényt tartalmazza két belsőleges oldat is, az egyik alkohol tartalmú, a másiknak nincs alkoholtartalma, így már 2 év felettiek is alkalmazhatják.

Az orvosi ziliz gyökerének kivonatát és mályva kivonatot (levelei és virágai nyákot tartalmaznak), tartalmazó szirup 2 év felett alkalmazható. Csökkenti a torokirritációt, mert természetes eredetű védőbevonatot képez, fájdalmat enyhít, így segíti a köhögési inger mérséklését, a torok irritációját. Ugyanezeket a gyógynövényeket tartalmazó torokpasztilla fruktóz-, laktóz- és gluténmentes. Nem tartalmaz mesterséges színező és konzerválóanyagot, és 3 éves kortól alkalmazható.

Az orvosi ziliz gyökerét tartalmazó készítmények, védő réteget képeznek a száj és a garat nyálkahártyáján. Emiatt késhet az egyidejűleg szájon át bevett gyógyszerek felszívódása. Ezeket a készítményeket más szájon át alkalmazandó gyógyszer bevétele előtt 0,5-1 órával bevenni.

Izlandi zuzmó

Az izlandi zuzmó bevonó, kórokozó ellenes, gyulladáscsökkentő hatása alkalmassá teszi a torokfájással, száraz köhögéssel járó legúti fertőzések kezelésére. A pasztillákban található gyógynövénykivonat mucinokat tartalmaz, amely gélszerű nyálka, tisztítja a légutakat, és a természetes váladék összetevője is. A bevonó hatás a száj, a torok és a gége nyálkahártyáján érvényesül, itt fejti ki hatását. Ezáltal fokozódik a nyálképződés, regenerálódik az irritált nyálkahártya. A meghűléses megbetegedéssel, és a torokfájással összefüggő panaszok – mint rekedtség, kiszáradt nyálkahártya és nyelési nehézség – enyhülnek.

Az izlandi zuzmót tartalmazó készítmények kaphatók szopogatótabletta formájában, gyermekeknél való alkalmazásakor meg kell győződni arról, hogy a gyermek képes megfelelően elszopogatni a pasztillát, nem próbálja összerágni, vagy egyben lenyelni. A torokpasztillák az izlandi zuzmó mellett tartalmazhatnak még mézet, gyömbért, C-vitamint, és négy éves kor felett alkalmazhatóak. Hat éves kortól alkalmazható az izlandi zuzmó mellett karbomert (gél halmazállapotú), xantángumit (nagy víz megkötő képességű) és hialuronsavat (nyálkahártya felületén nedves filmréteget alakít ki.) készítmény. Mindhárom plusz összetevő csökkenti a torok szárazságát, így csökkentve a köhögési ingert.

Mivel a torok pasztillák jó ízűek, főleg gyermekeknél kell vigyázni, hogy ne lépjék túl az adagolást. Túl sok torokpasztilla alkalmazása hashajtó hatást válthat ki és/vagy gyomorpanaszokat okozhat. Egyes esetekben túlérzékenységi reakció előfordulhat.

Nincsenek olyan ismeretek, amelyek az izlandi zuzmó várandóssági vagy szoptatási időszak alatti alkalmazás ellen szólnának.

Kapható szirup formájában is, mely mályva kivonatot is tartalmaz. A mályva a száj-és torok nyálkahártya irritációjára és az ennek következtében jelentkező torokfájás és száraz, nem produktív köhögés kezelésére ajánlott. Levelének és virágjainak nyálkatartalma enyhíti az irritációt. Felnőtteknek a dohányzás által kiváltott ingerköhögés kezelésére is ajánlott.

A gyermek a szirupot 1 éves kortól, míg a felnőtteknek alkalmazható szirup kapható tasakos kiszerelésben is, mely tízszer egy adag szirupot tartalmaz. Így betéve a táskába napközben is alkalmazhatjuk a készítményt. Rövid távú alkalmazása javasolt és nem szabad 1 hétnél tovább orvossal való egyeztetés nélkül alkalmazni. Még nyalóka formában is találkozhatunk vele a patikák, drogériák polcain.

Mézet csak egy éves kor felett!

Száraz köhögés esetén alkalmazható a méz is. Figyelembe kell venni, hogy gyermekeknél csak egy év felett alkalmazható.

Egy éves kor felett alkalmazható a mézet és növényi eredetű Polifractin M.A.-t tartalmazó (lándzsás útifű, ziliz és párlófű kivonatok kombinációja) készítmény. Ez az összetevő a mézzel együtt szinergikus (egymás hatását erősítik), és anélkül csillapítja a köhögést, hogy befolyásolná a szervezet természetes védekezését. Gluténmentes.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész