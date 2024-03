Miért veszélyes üres gyomorral sportolni?

Széles körben elterjedt az a vélekedés, miszerint ha valaki éhgyomorral, a kora reggeli órákban sportol, akkor gyorsabban fogyhat. Ez azonban nincs így, sőt ennek kellemetlen, olykor akár veszélyes következményei is lehetnek.

Ha reggel sportol, akkor sem éget több kalóriát, mintha más napszakban edzene. Ha pedig reggeli nélkül kezd hozzá, még árt is magának! A reggeli ugyanis nemcsak a megfelelő agyműködéshez szolgáltat energiát, kihagyását a belső szervek is megsínylik. Nélküle a nap folyamán sokkal nehezebben kontrollálható az éhségérezt, ráadásul, ha valaki kihagyja a reggelit, hajlamosabb napközben többet nassolni, és így össszességében végül akár sokkal több kalóriát magához venni a nap folyamán.

Hirdetés

A zsírégetéshez idő kell és türelem

„Sokan azért gondolják, hogy a kora reggeli sport hatékony zsírégető módszer, mert az éjszaka folyamán a szervezet felhasználja a cukortartalékait, és reggeli nélkül nem jut utánpótláshoz, így úgy vélik, hogy akkor rögtön zsírbontásba kezd” – magyarázza Ingo Froböse, a Kölni Sportfőiskola sportszakértője.

Ez az elképzelés azonban téves! A testmozgáshoz ugyanis szükség van energiára, ennek legkönnyebben és elsőként hozzáférhető forrásai a széndhidrátok. „A zsírégetés pedig csak a fizikai aktivitáshoz energiát szolgáltató szénhidrátok felhasználása után kezdődik meg. Akik éppen csak elkezdtek sportolni, ne számítsanak arra, hogy gyorsan megszabadulhatnak a zsírpárnáktól. A zsírégetési folyamat beindulásához idő kell, amit nem lehet megkerülni” – hangsúlyozza Froböse. Ezért fontos sportolás előtt a szervezetet ellátni elegendő mennyiségű szénhidráttal és fehérjével, különösen fontos ez abban az esetben, ha izomépítésre is törekszünk, vagy legalábbis nem szeretnénk veszíteni izomtömegünkből.

Mindezt számos tudományos vizsgálat is alátámasztja.

Veszélyes is lehet az üres gyomorral történő (reggeli) edzés!

Köztudott, hogy a rendszeres, fizikai felkészültségünknek megfelelő sport hosszú távon jó hatással van általános egészségi állapotunkra, anyagcserénkre, így vércukorszintünkre is. A sport rövid távon, pontosabban azonnali hatásként csökkenti a vércukorszintet, lévén, hogy energiafelhasználással jár. Ha valaki nem reggelizik, a vércukorszintje nagyon alacsony lehet, és ha ennek tetejébe még intenzív erőkifejtést is követel a szervezetétől, a vércukorszintje tovább csökken, aminek nyomottság, fáradtság, letargia, szédülés, rossz közérzet, akár ájulás lehet a következménye egyébként egészséges embereknél is, mindez együtt jár a balesetek és a sérülések magasabb kockázatával, hosszú távon pedig a teljesítmény csökkenésével, de legalábbis az előrelépés, a sporttól várt eredmény elmaradásával. Azok közt, akik fogyni szeretnének, tehát kisebb-nagyobb túlsúllyal rendelkeznek, sokaknál már fennáll bizonyos szintű anyagcserezavar, inzulinrezisztencia, metabolikus szindróma, esetleg diabétesz. És ha valaki ezt nem tudja magáról, komoly veszélynek teheti ki magát, ha éhgyomorral kezd edzeni. A cukorbetegeknek különösen oda kell figyelniük arra, hogy elkerüljék a vércukorszint nagyobb ingadozásait. Részletesebben nem térünk ki ebben a cikkben arra, hogy mire kell odafigyelniük a cukorbetegeknek sportolás kapcsán, arról ide kattintva olvashat.

Milyen napszakban érdemes sportolni?

Zsírégetés hatékonysága szempontjából tulajdonképpen mindegy. Számos tényezőtől függ, hogy milyen napszakban érdemes sportolni, és ez egyénileg változó. Egy ezek közül, amit feltétlenül ki szeretnénk emelni, az a személyes preferencia, illetve az egyéni kronotípus. Van aki reggel, más éppen este vagy a nap bármely más szakában érzi frissebbnek és a legaktívabbnak magát. Nyugodtan hagyatkozzunk e téren a megérzéseinkre, hiszen az edzés is akkor lesz a leghatékonyabb, ha akkorra időzítjük, amikor a fizikai teljesítőképességünk csúcsán járunk.

Bővebben Milyen napszakban érdemes sportolni?

Lehet reggel sportolni, de csak felkészülten!

Aki korán reggel szeret sportolni, készítse fel rá szervezetét! Kb. 20 perccel az edzés előtt igyon meg egy pohár langyos, szénsavmenetes vizet és fogyasszon el egy banánt! Ez energiát szolgáltat, és kevéssé terheli meg a gyomrot.

Másrészt egészségét is kockáztatja, aki sport előtt kihagyja a reggelit: A testi megerőltetés és a szükséges energia hiánya negatívan hat a belső szervekre. Az agy számára sem jut elegendő tápanyag, ami hamar szédüléshez, észlelési zavarokhoz vezethet. A legnagyobb veszélyt a folyadékháztartás felborulása jelenti. Froböse azt tanácsolja a reggelente sportolóknak, hogy minden nap reggelizzenek, és utána két-két és fél órával időzítsék az edzést.

Ha valaki egyébként sem szokott reggelizni, még annak is érdemes edzés előtt legalább néhány falatnyi fehérjében gazdag, szénhidrátot is tartalmazó reggelit elfogyasztania.

Néhányan azért sportolnak üres gyomorral, mert étkezés után telítve és erőtlennek érzik magukat. Ha Önre ez jellemző és reggel szeret sportolni, akkor is mindenképpen ajánlott előbb tesztelni, hogy hogyan bírja ezt a szervezete: először csak könnyű, kis intenzitású edzést próbáljon ki, majd ha nem érez semmi kellemetlenséget, fokozatosan napról napra növelheti az időtartamot és intenzitást. Ám még ekkor is javasolt legalább egy könnyű étkezés edzés előtt, hiszen az optimális edzéshez szükség van könnyen elérhető és gyorsan hasznosítható energiaforrásra.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: apotheken.de, Sport auf leeren Magen: Gesund oder gefährlich? (Utopia), Keine Energie fürs Workout? Fünf Anzeichen, dass du vor dem Training zu wenig gegessen hast (Fit for Fun)