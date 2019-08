Napszakok és ételek: mikor és mit érdemes fogyasztani?

Reggelizz úgy, mint egy király, ebédelj úgy, mint egy polgár, vacsorázz úgy, mint egy koldus - tartja az elterjedt mondás. A mai világban sajnos elég nehéz, bár nem lehetetlen betartani azokat a szabályokat, amelyekkel megőrizhetjük egészségünket.

Ehhez a rendszeres testmozgáson és káros szenvedélyektől mentes életmódon kívül a helyesen összeállított étrendünk is nagyban hozzájárul. Szervezetünk megfelelő működéséhez a különböző napszakokban más és más tápanyagokat, valamint ételeket célszerű fogyasztani, miáltal alapanyagcserénk optimálisan fogja ellátni feladatát, és testünk nem szenved hiányt az alapanyagokból.

Mivel indítsuk a napot?

A reggeli az első főétkezés, amely valóban megalapozza a napunkat, energiát ad szervezetünknek, felpörgeti az anyagcserét, az agyműködést, fokozza a szellemi teljesítményt, és pótolja az éjszaka folyamán megemésztett és felhasznált tápanyagokat.

Persze nem mindegy, hogy mit fogyasztunk reggelire. Az általánosan elterjedt, zsíros pékáru, tejes kifli, zsömle nem jó választás, főleg ha fehérlisztből készült. A finomított búzaliszt és a cukros ételek, italok hirtelen emelik meg a vércukorszintünket, gyorsan mobilizálható, könnyen hasznosuló energiát adva számunkra, ugyanakkor a gyors felszívódás következtében hamar el is múlik a hatásuk, hirtelen fáradtságot, éhséget hagyva maguk után. Ideális esetben alacsony glikémiás indexű, összetett szénhidrátok és rostok fogyasztásával a vércukorszint-ingadozás kivédhető, így az éhség nem fog kínozni minket a következő étkezésig.

Ehetünk reggelire teljes kiőrlésű, barna vagy rozslisztből készült kenyeret, bucikat, amelyek magvakat is tartalmaznak. A zöldségek frissen megpucolva, vagy zöldségkrémként nem maradhatnak ki, hiszen magas rosttartalmukkal javítják az emésztést, beindítják az éjszaka lelassult bélműködést. Ha ragaszkodunk a felvágottakhoz, a húsipari melléktermékekből előállított, túlsózott termékek helyett válasszunk sovány, magas hústartalmúakat, mint például a csirkemellsonka. A tojás kiváló fehérjeforrás, zsírszegényen elkészítve, zöldségekkel remek választás lehet. Ha édesen szeretjük a reggelinket, a zabpehelyhez tehetünk mézet, a joghurtba darabolhatunk gyümölcsöket, megszórhatjuk gabonapehellyel. A teát, kávét energiamentes édesítőszerrel édesítsük. Ne felejtsük el a frissen facsart, vagy cukormentes gyümölcsleveket sem, melyek szintén jól beilleszthetőek a reggeli menübe.

Az ebéd utáni fáradtság elkerülhető

Egy királyi reggeli után éhség nélkül várhatjuk az ebédet. Az ebédünknél figyeljünk arra, hogy a zsíros, nehéz ételeket, valamint a túlevést kerüljük, hiszen emésztésünk emiatt lassabban fog végbemenni, gyomrunk telítettsége sokáig fennmarad, az ebéd után jelentkező fáradtságtól és puffadástól a munka is nehezen megy. A legjobb választás, ha levest is fogyasztunk, hiszen telítő értékkel bír, ezért kevesebb második fogást fogunk enni. A leves lehet zsírszegényen elkészített zöldségleves, nyáron hideg gyümölcsleves. Ha tartalmasabb (mint például a májgombócleves), akkor főételként ne fogyasszunk húsos ételt. A pörköltek, rántott húsok helyett, válasszunk magas fehérjetartalmú, de sovány ételt, párolt, roston sült, grillezett csirke, hal, sertés vagy marhahús formájában. Köretként a szokásos sült krumpli, tört burgonya helyett, egészségesebb választás a párolt barna rizs, zöldség, friss kevert saláták, főzelékek, savanyúság. Kis adagokat fogyasszunk, és addig együnk, amíg elég, ne addig, amíg van a tányéron. Ezzel elkerülhetjük az ebéd után jelentkező bágyadtságot, emésztésünket nem terheljük meg.

Zárjuk a napot fehérjével

A harmadik főétkezés a vacsora, amely lehet hidegen, vagy melegen elkészített étel. Fontos, hogy ez az étkezés már kevesebb szénhidrátot tartalmazzon, mint a reggelink, több legyen benne a fehérje, ugyanis az éjszaka folyamán nem hasznosuló szénhidrát elraktározódik, felhasználás hiányában pedig zsírpárnák alakulnak ki. Az időzítésben is legyünk körültekintőek: lefekvés és vacsora között teljen el legalább 3 óra, hiszen minimálisan ennyi időt vesz igénybe, amíg kiürül a gyomrunk. Ellenkező esetben a teltségérzet miatt álmatlan éjszakánk lesz, a lelassult emésztés miatt pedig a gyomorban marad az étel, és kellemetlen erjedési folyamatok indulnak be. A fehérjedús ételeket részesítsük előnyben, például a tejet, tejtermékeket, sajtokat, sovány húsféléket, tojást.

Ne hagyjuk ki a köztes étkezéseket sem

A kisétkezések (tízórai, uzsonna) fontossága sem elhanyagolható, amelyek során fogyasszunk 1-1 gyümölcsöt, turmixot, joghurtot, zabfalatot, olajos magvakat, ezáltal megfelelő mennyiségű rostot viszünk be a szervezetünkbe, illetve az enyhébb éhségérzet miatt, a főétkezéseink során is kevesebb kalóriát veszünk magunkhoz.



Forrás: WEBBeteg

Szakértőnk: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember