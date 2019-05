Szénhidrátszámolás: nem bonyolult, de gyakorlást igényel

A szénhidrátszámolás segíthet abban, hogy a nagyobb vércukor-ingadozásokat elkerülje, vércukra zömében 4 és 8 mmol/l között legyen. Az inzulinadagot - ha inzulint szükséges adnia - a fogyasztani kívánt szénhidrátmennyiséghez pontosabban tudja majd igazítani, ha jól számol.

A szénhidrátszámolás segít abban is, hogy az ételek széles választékát tudja az étrendjébe illeszteni anélkül, hogy a vércukorértékei magasra emelkednének. Márpedig sokféle dolgot enni sokféle módon elkészítve az egészséges táplálkozás egyik alapelve. Kedvenc ételeit továbbra is „biztonságosan” (nem emelkedik magasra a vércukra, nem növekszik folyamatosan a testsúlya) eheti, ha figyel arra, milyen gyakran eszi ezeket, milyen mennyiségben, és képes azok szénhidráttartalmát a lehető legpontosabban kiszámolni.

Gondolja végig, melyek a kedvenc élelmiszerei, ételei, és azok szénhidráttartalmát minél előbb tanulja meg kiszámolni! Legyen az őszibarack, töltött káposzta, rántott sertésszelet, tárkonyos csirkeraguleves vagy káposztás bableves. Kezdje el a tanulást már ma, és gyakoroljon! Semmi kétség, a szénhidrátszámolás tanulást igényel.

Első lépés

Tudja meg, hogy mennyi szénhidrátot ajánlott ennie egy nap és mennyit egy-egy étkezés alkalmával! Erre vonatkozóan kérjen tanácsot, ajánlást kezelőorvosától, dietetikustól! Ez ad iránymutatást étrendjének összeállításához.

Második lépés

Ismerje meg az Ön által leggyakrabban fogyasztott élelmiszerek szénhidráttartalmát! Célszerű előbb az élelmiszerekkel kezdeni, mert az ételeket kicsit bonyolultabb számolni, azt majd inkább később gyakorolja. Vegyünk egy élelmiszert, például a kenyeret. Mérje le a szokásosan fogyasztott kenyérmennyiséget, és számolja ki a szénhidráttartalmát! Azaz, hogy annak a konkrét kenyérnek mennyi a szénhidráttartalma.

A legtöbb kenyér szénhidráttartalma 50 g 10 dekányi mennyiségben. Ha az ön kenyéradagja 8 dkg, akkor 40 g szénhidrátot tartalmaz, ha 12 dkg, akkor 60 g-ot. Az élelmiszerek szénhidráttartalmát tápanyagtáblázatban találja. Fontos tudni, hogy a tápanyagtáblázatban feltüntetett értékek mindig tisztított nyersanyagra vonatkoznak (akár narancs, akár burgonya).

Elsőként tanulja meg, hogy az Ön által leggyakrabban fogyasztott 20 szénhidrátot tartalmazó élelmiszerben mennyi szénhidrát van 10 dekányi mennyiségben! Ezután azt, hogy mennyi egy adagban, amit fogyasztani szokott. Érdemes a szénhidrátszámolásnak saját, személyes adatbázisát létrehoznia.

Ezenkívül minden nap eszem olyan zöldségféléket is, amelyek szénhidráttartalma főként élelmi rost, így „nem számolandó” szénhidrát. Nyáron és őssszel főként salátát, zöldpaprikát, uborkát, padlizsánt, cukkinit. Télen és tavasszal: fejes káposztát, lila káposztát, kelbimbót, parajt, zöldbabot, gombát, pritamin paprikát, zellert.

A jellemzően nem szénhidráttartalmú élelmiszerek közül szeretem a halat (pisztrángot, lazacot, tőkehalat), sajtokat, csirkehúst, sertéshúst (elsősorban szűzpecsenyét, karajt), csirkemájat. Felvágottak közül a sonkaszalámit.

A desszertek közül szívesen választok 1-2 szelet házi süteményt vagy 1 dekányi fekete csokoládét. Ez utóbbiak szénhidrátot (is!) tartalmaznak!

Alkoholos italok közül, alkalmanként száraz borokat választok 1 vagy 1,5 dl mennyiségben.

Harmadik lépés

Írja be egy füzetbe 1 héten keresztül, hogy az egyes étkezések alkalmával mit eszik és mennyit! Azaz vezessen étrendi naplót! Ezután az étrendi naplójában húzza alá azokat az ételeket, amelyek szénhidrátot tartalmaznak.

Egy nap az étrendi naplóból

Reggeli: 3 vékony szelet Pannónia sajt, 6 dkg rozskenyér, 4 szem olívabogyó, 1 db zöldpaprika, presszókávé 0,5 dl tejjel

Tízórai: 1 db nagyobb alma (25 dkg), 5 szem dió

Ebéd: csontleves cérnametélttel, töltött káposzta 4 db, kicsi

Uzsonna: natúr joghurt (125 ml), 2 evőkanál erdei gyümölcs (mirelit)

Vacsora: sült pisztráng (20 dkg) vajon, 10 dkg párolt mexikói vegyes zöldség, 4 evőkanálnyi petrezselymes burgonya

Negyedik lépés

Nézze meg, mely élelmiszereket, ételeket húzott alá! Minél több étkezésnél próbálja meg kiszámolni, hogy a megevett ételben mennyi szénhidrát volt. Például, ha evett 6 dkg rozskenyeret, annak a szénhidráttartalma 30 g. 1 dl tejben 5 g szénhidrát van. Ha 0,5 dl tejet töltött a presszókávéhoz, abban 2,5 g szénhidrát volt. Semmi baj, ha az első napokban nem tudja minden egyes étkezés szénhidráttartalmát kiszámolni.

Ötödik lépés

Ételek esetén már kicsit bonyolultabb a helyzet, ha szeretné kiszámolni a szénhidráttartalmukat. Legegyszerűbb, ha a szénhidráttartalmú alapanyagok mennyiségét leméri főzés előtt, és abból számítja ki egy-egy adag kész étel szénhidráttartalmát.

Ha nyolcadagnyi mennyiséget főzött, akkor az össz-szénhidrátmennyiséget elosztja nyolccal. 1 db palacsinta szénhidráttartalmát úgy lehet kiszámolni legegyszerűbben, hogy amikor készíti a palacsintatésztát, leméri a tej és a liszt mennyiségét. Adott mennyiségű liszt és tej szénhidráttartalmát összeadja, majd elosztja a kisütött palacsinták számával és megkapja, hogy mennyi szénhidrát van 1 db palacsintában. Hasonlóképpen, ha nagyon szereti a töltött káposztát, akkor legalább egyszer főzéskor mérje le a rizs súlyát (pl. 25 dkg) és számolja meg hány töltelék készült. Ily módon kiszámolhatja, hogy mennyi szénhidrát van 1 db töltött káposztában. 25 dkg rizs szénhidráttartalma 195 g. Ha 32 db káposzta készült, akkor 1 db káposzta 6 g szénhidrátot tartalmaz.

Ezeket az adatokat érdemes megjegyeznie valamilyen módon, hogy ha ismét szüksége lesz rá, könnyedén felidézhesse. Az adatokat tárolhatja füzetben, vagy akár az okostelefonban is. Nem kell feltétlenül megjegyeznie! Amikor elkezdi építeni a saját „szénhidrát- adatbázisát”, kezdje azokkal az ételekkel, amelyeket gyakorta fogyaszt!

Hatodik lépés

Már egyre több élelmiszer, étel szénhidráttartalmát ki tudja számolni. Most ismét nézze meg az étrendi naplóját! Vizsgálja meg, ugyanazt a szénhidrátmennyiséget ette reggelire, ebédre, vacsorára és köztiétkezésekre minden nap? Például minden reggel 40 g szénhidrátot evett? Vagy egyik reggel 40 g-ot, másik nap 55 g-ot, harmadik nap 60 g-ot? Nézze meg az étkezések időpontjait! Közel azonos időpontokban evett?

Ha ugyanazt a mennyiségű gyógyszert (vércukorcsökkentő tablettát) szedi minden nap, vagy ugyanabban az adagban adja az inzulint, akkor nehéz kontroll alatt tartani a vércukorszintjét, ha az étkezések időpontjai és/vagy a szénhidrátmennyiségek nagyon különböznek. Segíthet, ha étkezési rendet igyekszik kialakítani. Közel azonos időpontokban enni és az egyes étkezések szénhidráttartalmait sem nagyon változtatni.

Hetedik lépés

Nagyon fontos, hogy rendszeresen végezzen vércukor-önellenőrzést! A nap során különböző időpontokban mérjen, ne csak reggel, vagy csak este! A javasolt mérési időpontokat megbeszélheti kezelőorvosával, szakápolóval vagy dietetikussal. Fontos, hogy a mért eredményeket írja be a kezelési naplóba („vércukornapló”).

A következő lépésben megvizsgálhatja az étrendi naplóját és kezelési naplóját úgy, hogy egymás mellé téve megnézi, adott napon mit evet és ettől hogyan alakultak a vércukorértékei.

Az étkezés utáni vércukormérés, illetve a vércukormérés-párok (étkezés előtti és étkezés után 1,5 órával végzett vércukormérések) nagyon fontosak. Az étkezés előtt és után mért vércukorérték segít, hogy lássa a szénhidrátfogyasztás hatását a vércukorszintjére. Akkor is sokat segíthet, ha ön a szénhidrátszámolást tanulja.

(Diabetes - Kicsák Marian, dietetikus)