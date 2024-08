Fesztiválok betegség nélkül - Mit tehet?

A sokak számára várva várt zenei fesztiválok olykor egészségügyi kockázatot is jelenthetnek, azonban a legtöbb sérülés és megbetegedés könnyen elkerülhető, ha a fesztiválozók kicsit odafigyelnek. Mit tegyen azért, hogy a közösségben és barátokkal töltött idő kellemes emlék maradjon?

Ha nyár, akkor szabadság, buli, zene, karnevál és fesztivál minden mennyiségben. A fiatalok egyik közkedvelt nyári szórakozása a szabadtéren megrendezett, sátorozással, napközben esetleg városlátogatással, fürdéssel egybekötött többnapos mulatozás. Hangozzék ez a program meglehetősen lazának, nem szabad elfeledni, hogy egy ilyen, rendszerint minimális alvással, és az éjszakai pörgéssel átitatott időtöltés valójában meglehetősen nagy megterhelés még a fiatal, mindent kibíró szervezetnek is.

A szinte folyamatos kialvatlanság bizony igencsak képes legyengíteni az immunrendszert, emiatt sajnos a fesztiválok első néhány napja után sokan tapasztalhatnak magukon enyhe, de akár súlyosabb megbetegedésre utaló jeleket is. Nem is beszélve arról, hogy egyes kórokozók (főként a cseppfertőzéssel, szoros kontaktus útján terjedők) az éjszakai bulik alkalmával szinte egymásnak préselődő ifjúság tagjai között igencsak gyorsan képesek kicserélődni. A kapatos hangulatban elkövetett „egyéjszakás” kalandok pedig még ennél is nagyobb veszélyeket rejtenek magukban.

Mindezeket tudván, érdemes néhány egyszerű lépést tenni azért, hogy a fesztiválon eltöltött pár nap ne a szó rossz értelmében váljon életre szóló élménnyé.

Térképezze fel a terepet!

Mikor megérkezik, tájékozódjon arról, hogy merre van az elsősegély központ, még akkor is, ha nem hiszi, hogy valaha is szüksége lehet rá. Ha úgy gondolja, hogy felléphet majd valami probléma, esetleg ismert betegsége van, akkor értesítse erről az ott dolgozókat.

Figyeljen a személyes higiéniára!

Előzze meg a fertőzéseket azzal, hogy minden étkezés előtt és illemhelyhasználat után alaposan megmossa a kezét. Vigyen magával nedves és antibakteriális törlőkendőket, hogy még hatékonyabb legyen a tisztítás.

Legyen nálunk egyébként is fertőtlenítő kéztörlő, ezt naponta többször is használjuk.

Mindennap próbáljunk időt, energiát szánni a személyi higiéniára: tusoljunk le. Rendszeresen mossunk hajat. Ez egyrészt segít a jóllét érzését fenntartani, másrészt frissességgel is megajándékoz minket.

Sérülések, sebek ellátása

Ha megsérül, megvágja magát, a sebet mossa meg vízzel, és a fertőtlenítés, megfelelő ellátás érdekében menjen el a fesztiválon megtalálható elsősegély központba.

Alkohol - Mindig tudja, hol a határ!

A fesztiválok kiváló alkalmat kínálnak a mértéktelen alkoholfogyasztásra, ezért ilyenkor az alkoholmérgezések száma is megnövekszik. Az alkohol dehidratál, ezért igyon sok vizet, hogy elkerülje a kiszáradás és a hőguta kialakulását. Az alkoholfogyasztás az érzékek tompításával a balesetek kockázatát is növeli, ezért legyen figyelmesebb, ha italozik. Még erősebben megjelennek a tünetek, illetve kevesebb alkohol is kiváltja azt, ha nem megfelelő az étkezés, vagy nagy a meleg.

Drog – Kerülje el!

Egy fesztivál alkalmat adhat arra, hogy olyan szerekhez nyúljon, amikhez amúgy nem szokott, vagy ha igen, túlzásba vigye a kábítószerek használatát. Éppen ezért fontos hangsúlyt kap a fesztiválokon a drogprevenciós helyszín, ahol pszichológusokkal és kortárssegítőkkel várják a közönséget. A krízisintervenció lényege, hogy a szakemberek egész napos ügyeletet tartanak, és segítenek, ha baj van.

Ép hallás a fesztivál után is

Annak érdekében, hogy halláskárosodás nélkül megússzák a fesztiválon töltött napokat, ajánlott füldugót is használni, ugyanis a zene a színpadok körül akár 110 dB-lel is szólhat. A zene füldugóval is élvezhető, mindemellett így se maradandó károsodást, se fülzúgást nem okoz. De még életszerűbb, ha nem közvetlenül a hangfalak előtt áll.

Napvédelem minden tekintetben

Napégés: Legalább 30-as faktorszámú naptejet használjon, és kenje be magát rendszeresen. Nem kell sok napsütés ahhoz, hogy erősen megégjen, így érdemes tényleg óvatosnak lennie. Viseljen széles karimájú kalapot, hogy védje a füleit, nyakát és a vállait a naptól.

Napszúrás: A napszúrást hajlamosak lehetünk apró kellemetlenségnek tartani, ám a valódi napszúrás igen komoly egészségügyi probléma lehet, főleg ha ez alkoholfogyasztással társul. Előzze meg: fedetlen fővel ne tartózkodjon a tűző napon!

Ájulás: Olykor forró nyári napokra számíthatunk egy-egy fesztivál idején is, ezért gondolnunk kell a meleg miatti ájulás lehetőségére is. A tánc, a hőség és az alkohol kombinációja nagyon könnyen dehidratálhat, és fokozhatja a hőség hatását, ezért figyeljen arra, hogy megfelelően hűtse szervezetét.

Az alvás létszükséglet, szánjon időt rá!

A legfontosabb, hogy még a legnagyobb, legpörgősebb buli után is szánjunk időt a minőségi pihenésre: sátrunkat állítsuk fel lehetőség szerint olyan helyen, ahová hajnal 6-kor még nem tűz be a nap; így akár a délelőtti órákig is lustálkodhatunk.

Figyeljen oda az étkezésre és a folyadékpótlásra is!

Napközben étkezzünk bőségesen, fogyasszunk sok (alkoholmentes) folyadékot. Együnk bőségesen gyümölcsöt, zöldséget, szedjünk akár multivitamint is, amelyek segítenek immunrendszerünknek kitartani eme „nehéz napokban” is.

Ne így legyen maradandó élmény!

Az óvszer nélküli együttlét igen veszélyes dolog, hiszen teherbe eshet és olyan szexuális úton terjedő betegségeket kaphat el, mint a HIV, a gonorrhoea, a szifilisz vagy a Chlamydia. Ha elfelejtett védekezni, mindenképpen menjen el a nőgyógyászához, és kérjen sürgősségi fogamzásgátlót.

Öltözködés, váltóruha, cipő, papucs…

Egy fesztiválon számítani kell mind a tűző napsütésre, mind az esőre, ezért a fürdőruhák mellett érdemes esőkabátot, esetleg gumicsizmát bepakolni. Számolni kell azzal is, hogy éjszaka lehűlhet a levegő, ezért jó, ha van Önnél meleg ruha, így megelőzheti a megfázások kialakulását. Lehetőség szerint öltözködjünk az aktuális időjárási viszonyoknak megfelelően. A lábbeli választásakor a legjobb, ha a vízhatlan cipőre voksol, így könnyebben tisztán és szárazon tarthatja a lábait, és így elkerülheti a hólyagok kialakulását, a lábgombát és egyéb kellemetlenségeket. Közös használatú zuhanyzókba csak papucsba menjen a gombás megbetegedések elkerülése végett.

Ne felejtse otthon a gyógyszereit!

Szinte minden fesztiválon találhat elsősegélynyújtó központokat, ahol segítenek Önnek, ha valamilyen egészségügyi problémája van. Az ott dolgozók azonban nem adhatnak ki minden gyógyszert, így ha szed valamit, akkor azt mindenképpen vigye magával, és használja azt előírás szerint. Tartsa magánál a gyógyszert, vagy kérje meg az elsősegély központban dolgozókat, hogy őrizzék meg Önnek. Ha asztmás, ne felejtse otthon az inhalálóját sem!

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Lesznyák Judit

Aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus