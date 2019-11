Miért ne együnk mosatlan gyümölcsöt és zöldséget?

Számos veszély leselkedhet az emberre, ha mosatlanul próbálja elfogyasztani a gyümölcsöket, zöldségeket, egyrészt a vegyi anyagok miatt, másrészt a kórokozók miatt, amelyek rajta lehetnek a mosatlan élelmiszereken és ezáltal akár megbetegedést is okozhatnak.

Milyen vegyi anyagok fordulhatnak elő a zöldségeken és gyümölcsökön?

A zöldségek és gyümölcsök termelése során számos vegyi anyagot (”permetszert”) használnak a mezőgazdaságban dolgozók. Magyarországon szigorúan szabályozott, hogy mely növényvédőszereket milyen koncentrációban lehet használni. A külföldről importált zöldségeknél, gyümölcsöknél már más a helyzet, mert szinte ellenőrizhetetlen, hogy milyen anyagokat használnak. Ebben a tekintetben a legnagyobb veszélyt leginkább az Európai Unión kívüli termékek jelentik. Rovarirtó és gombaölő szerek maradványai is lehetnek a gyümölcs- és zöldségféléken, melyeknek egészségkárosító hatásai vannak. Ha kis mennyiségben kerül be a szervezetbe, enyhe hányással, hasmenéssel járhat, súlyosabb esetben akár májbetegséggel is. Ez különösen veszélyes a csecsemő- és kisgyermekkorban. Soha ne adjunk kisgyermeknek mosatlan gyümölcsöt-zöldséget!

Ez a cikk is érdekelheti Önt! Növényvédő szerek okozta mérgezések (alkilfoszfát mérgezés)

Hirdetés

Forgalmas út mellet árult gyümölcsön-zöldségen ólommaradványok is lehetnek, melyek szintén veszélyesek a szervezetre, ezért mindig alaposan áztassuk-mossuk meg a vásárolt terméket!

Bővebben Az ólommérgezés: veszélyforrások és tünetek

Milyen kórokozók fordulhatnak elő a zöldségeken és gyümölcsökön?

Mivel sok gyümölcs- és zöldségfajta állati ürülékkel és/vagy földdel is szennyeződhet, számos kórokozó - mint például Escherichia coli, Salmonella - megtalálható rajtuk, ezért is nagyon fontos a termékek alapos megmosása vagy esetleges meghámozása. Természetesen a fertőzött emberi kéz is terjesztheti ugyanezen kórokozókat, tehát az étkezések előtti kézmosás elengedhetetlenül fontos ezen fertőzések megelőzése céljából.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Vajda Orsolya, háziorvos