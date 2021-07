Az alkohol és a hőség rossz párosítás

A nagy hőségben kerüljük az alkoholos italokat! Az alkohol és a hőség külön-külön is megterhelő lehet, együtt viszont óriási mértékben megviseli a keringési rendszert, olyannyira, hogy az akár össze is omolhat.

Különösen az időseknek, a betegeknek és a gyenge egészségi állapotúaknak kell nagyon vigyázniuk.

Mi történik ilyenkor a szervezetben?

Az alkohol (ahogy a tea és a kávé is) és a hőség fokozza a vesék működését, kitágítja az ereket. Ennek következtében csökken a vérnyomás, a vérkeringés összeomolhat, és eszméletvesztés következhet be. Mindemellett a szívet is megterheli. Az izzadás létfontosságú szerepet tölt be, a hőleadást és a túlhevülés megakadályozását szolgálja, ennek segítségével lehet szervezetünk hőmérséklete állandóan 37 oC körüli. Ám az izzadsággal vizet és ásványi anyagokat veszítünk, amit csak alkoholmentes italok fogyasztásával lehet pótolni.

A szív- és vesebetegségekben szenvedők nem fogyaszthatnak sok folyadékot, kérjenek tanácsot orvosuktól, a nyári folyadékpótlással kapcsolatban!

Alkohol helyett ásványvíz!

Alkoholos italok helyett igyon inkább ásványvizet, cukrozatlan gyümölcslevet vagy csapvizet. Ezek egészségesek, kalóriaszegények, és oltják a szomjúságot.

A kiszáradás (dehidratáció) első jele a szájszárazság, a koncentrációs képesség romlása és a fejfájás. Ezen segít, ha árnyékba húzódunk és iszunk valami egészséges italt. Az idős emberekre is figyeljünk oda, hogy elegendő folyadékot igyanak, és a gyerekekre is, hisz az ő testfelületük relatív nagyobb, mint a felnőtteké, ezért a nagy melegben sokkal több folyadékot veszítenek, amit pótolni kell.

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; NetDoktor.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos