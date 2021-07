A-vitamin és terhesség - A hiánya és a túladagolása is veszélyes!

A kismamáknak kiemelten fontos odafigyelniük, milyen vitaminokat és ásványi anyagokat juttatnak be a szervezetükbe, hiszen a baba fejlődése és növekedése során a várandós anya testéből jut hozzá a számára nélkülözhetetlen tápanyagokhoz. Az A-vitamin egy olyan kulcsfontosságú vitamin, amelynek mind a hiánya, mind a túlzott bevitele magzatkárosító hatású lehet.

Az A-vitamin egy zsírban oldódó vitamincsoportot jelöl, amelyek közé soroljuk a retinolt (kizárólag állati eredetű élelmiszerekben, például máj, tojássárgája, tej, vaj, zsírosabb sajtok, tonhal) és a provitaminokat (azaz előanyagokat), amelyekből a szervezetünk A-vitamint képes előállítani, ilyen például a sárgarépában is található béta-karotin. A karotinoidok közé tartozik a likopin (például a paradicsomban, görögdinnyében), a lutein (például tojássárgájában, sütőtökben) és a zeaxantin (például kukoricában, burgonyában), ezekből ugyan nem képződik A-vitamin, de jótékony antioxidáns tulajdonsággal rendelkeznek, ezért fogyasztásuk mindenképpen ajánlott terhesség idején is.

A kismamák (és más felnőttek) szervezetébe az A-vitamin sok esetben a növények által szintetizált karotinoid formában kerül be, majd egy része átalakul A-vitaminná a szervezet szükségleteinek megfelelően, a felesleges mennyiség pedig elraktározódik például a bőrben, vagy kiürül a széklettel. Az elraktározott A-vitamin és béta-karotin akár hónapokig is képes biztosítani a szükséges mennyiséget. Az állati eredetű élelmiszerekkel kizárólag retinolt tudunk bejuttatni, amelynek felszívódása nagyobb mértékű, mint a növényi eredetű béta-karotinból származó A-vitaminnak.

A terhesség és később a szoptatás ideje alatt több béta-karotinra van szüksége a szervezetnek, de ez a mennyiség is fedezhető kiegyensúlyozott, vegyes étrenddel, vitaminkészítmény szedése kizárólag orvosi utasítás és igazolt vitaminhiány esetén ajánlott. A kisebb mértékű felszívódás miatt részesítse előnyben a kismama a növényi eredetű A-provitamin-forrásokat: zöldségek közül sárgarépát, paradicsomot, paprikát, édesburgonyát, spenótot, kelkáposztát, brokkolit, petrezselyemzöldet, gyümölcsök közül a sárgadinnyét, sárgabarackot, kajszibarackot, mangót, szedret, áfonyát, bodzát. A retinollal ellentétben a béta-karotint nem lehet túladagolni, hiszen a szervezetünk annyi A-vitamint szintetizál belőle, amennyire éppen szüksége van. A legideálisabb az, ha megtisztítva, nyersen fogyasztjuk ezeket a zöldségeket és gyümölcsöket. Az ételek főzése, sütése során a vitamintartalom körülbelül 20 százaléka elvész. A túladagolás elkerülése érdekében tartózkodjon a kismama a májas ételek (májas hurka, májpástétom, májgombócleves, májkrémek, kenőmájasok stb.) fogyasztásától.

Adagolása

Várandós kismamák számára naponta átlagosan 2500 NE (nemzetközi egységnyi), de legfeljebb 5000 NE A-vitamin ajánlott, amely megfelel maximum 1,5 mg retinolnak, vagy 3 mg béta-karotinnak. 3 mg mennyiségű béta-karotin található meg 25 gramm sárgarépában, vagy 70 gramm spenótban, vagy 60 gramm kelkáposztában. Ezekből a zöldségekből a felszívódási hatékonyság körülbelül 30%, a zsiradékok egyidejű fogyasztása növelheti a felszívódást.

Hatása

Terhesség esetén az A-vitamin nélkülözhetetlen egy egészséges kisbaba fejlődéséhez. Szükség van rá a megfelelő növekedéshez, a csontok fejlődéséhez, az immunrendszer, a látás, a bőr és a nyálkahártya egészséges kialakulásához.

Hiánya

Gyermektervezés esetén a nők A-vitamin-hiánya meddőségi problémákat, nehezebb fogantatást, spontán abortuszt okozhat, ezért sikertelen próbálkozások esetén A-vitamin-hiányra is gondolni kell. Terhesség alatt a nem megfelelő A-vitamin-ellátottság súlyos betegségeket okozhat a kisbabáknál, például koraszülést, lassú növekedést, szem- és bőrkárosodásokat.

Túladagolása

A túlzott A-vitamin- (retinol-) tartalmú táplálékok (elsősorban sok máj, nagyobb mennyiségű tojássárgája) fogyasztása, vagy indokolatlanul szedett A-vitamin-tartalmú tabletták teratogén, azaz magzatkárosító hatásúak lehetnek. Túladagolása toxikus, bekövetkezhetnek fejlődési és születési rendellenességek, a magzatnál csökkent vérképzés. Túladagolásra figyelmeztetheti a kismamát a sárgás elszíneződésű bőr, a hajhullás, gyomorpanaszok, fejfájás.

A béta-karotinnak nincs magzatkárosító hatása, így annak túladagolásától nem kell tartani, fogyasztása biztonságos mind a kismamára, mind a kisbabára nézve.

Az A-vitamin-tartalmú testápoló krémek (például májfoltokra, terhességi csíkok ellen) a bőrön keresztül felszívódva szintén növelik a testben raktározott A-vitamin-készletet, azaz hozzáadódnak a napi vitaminbevitelhez, ezért használatuk megfelelő körültekintéssel, és csak kis mennyiségben ajánlott, amennyiben tartalmazzák a vitamint.

Mivel képes a szervezetünk raktározni, ezért nem kell, és nem is tanácsos tabletta formájában a mindennapi szedése, sok kismamáknak készült multivitamin-készítmény nem is tartalmazza. Lehetőség szerint részesítsük előnyben azokat a készítményeket, amelyekben béta-karotin található. Mielőtt bármelyik fajta „terhesvitamin” szedése mellett dönt is a kismama, előtte feltétlenül egyeztessen róla az orvosával.

Forrás: WEBBeteg

Szakértőnk: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember