PCOS is állhat a depresszió és a fásultság mögött

A PCOS gyakori probléma, melyet főleg a fogamzókorú nőknél diagnosztizálnak. Tünetei igen szerteágazóak és sokszor hétköznapiak, így nem mindig figyelnek fel rá.

Mivel hormonális zavarról van szó, a hangulatot is befolyásolhatja, sőt, a legfrissebb tanulmányok szerint nem ritkán kiderül, hogy a depresszió és a fásultság mögött PCOS áll. A témában dr. Koppány Viktória, PCOS specialistát kérdeztük.

Gyakran kéz a kézben jár a PCOS és a depresszió

A PCOS, vagyis a policisztás ovárium szindróma, melynek során – többek között - inzulinrezisztencia és a férfi hormonok túlsúlya diagnosztizálható. Tünetei között legtöbbször az elhízás, a fokozott szőrnövekedés és a pattanásos bőr szerepel, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy ez a kór nagyon sok esetben depresszióval is társul.

Ennek oka nem csupán magában a betegségben keresendő. A változások, amiket a nők testében előidéz, sajnos akár súlyos önértékelési problémákat is eredményezhet. A fogyásra való képtelenség, az állandóak megjelenő pattanások, valamint az arcot is csúfító szőrösödés ugyanis olyan mentális gödörbe taszítja a betegeket, ami csak tovább ront az állapoton- tették közzé a Columbia Egyetem tudósai, akik azt is megfigyelték, hogy a PCOS-ben szenvedő betegek közt ezért gyakrabban diagnosztizálnak depressziót.

PCOS tünetei

elhízás

fokozott szőrnövekedés

hajhullás

menstruációs zavarok

meddőség

Érdemes tudni, hogy a tünetek nem mindenkinél jelentkeznek, így lappangva is kialakulhat a probléma!

Jöjjön ki a gödörből, és kezeltesse problémáját

A petefészekben kialakult ciszták jelenlétét nőgyógyászati ultrahanggal vizsgálják, míg mögöttes betegségét, az inzulinrezisztenciát vérvétellel lehet kimutatni. Ekkor ugyanis a férfi nemi hormonok túlsúlya miatt nem következik be tüszőrepedés, így ciszták maradhatnak hátra.

A diagnózishoz szükséges vizsgálatok nem fájdalmasak, és gyorsan fényt derítenek a problémákra, így ha valamelyik kellemetlen tünetet tapasztalja magán, illetve menstruációs zavarokkal, esetleg meddőséggel küzd, akkor mindenképp érdemes orvoshoz fordulni, ugyanis kezeletlen esetben a probléma a depresszió mellett 2-es típusú cukorbetegséghez is vezethet - figyelmeztet dr. Koppány Viktória, PCOS specialista.

Maga a betegség a legtöbbször gyógyszeres kezeléssel gyógyítható, melyet rendszeres mozgás és diéta egészít ki. Sok esetben a fogamzásgátló szedése megszünteti a tüneteket, így gyakran írják fel a panaszok enyhítésére (ám hátulütője, hogy a problémára sokszor csak akkor derül fény, amikor a nő leteszi a tablettát).

(Budai Endokrinközpont)