Magas tesztoszterinszint nőknél

A tesztoszteron a férfiakra jellemző nemi hormonok közé tartozik, ugyanakkor bár jóval kisebb mennyiségben, de a női szervezetben is megtalálható. Bizonyos esetekben emelkedik a keringő tesztoszteron mennyisége a vérben, mely panaszokat okozhat a nők számára.

A tesztoszteron hormont a petefészek és mellékvese termeli. Hatással van az izomzat, a csont, több belső szerv működésére, részt vesz a szőrzet, haj kialakításában. Hatással van a női ciklusra és termékenységre is.

Normálisan a vérben mért szintje nőknél alacsony, 0,2-0,9 nmol/l. Problémákkal elsősorban a normálértéket meghaladó tesztoszteronszint jár, bár az androgénhiány (férfi nemi hormonok hiánya) is okozhat panaszokat nők esetében is.

A magas tesztoszteronszintre utaló jelek

Amennyiben megemelkedik a keringő tesztoszteron mennyisége a vérben, tüneteket okozhat. A leggyakrabban észlelt jelek, melyek hátterében állhat magasabb tesztoszteronszint:

akné, pattanásos bőr

fokozott és erős szőrnövekedés

a menstruációs ciklus felborulása

meddőség

a testtömeg növekedése

izomtömeg növekedés

hangulati zavarok

extrém esetben a mell mérete csökken, a klitorisz mérete növekszik

mélyebb hang

Mi okozhatja a magasabb tesztoszteronszintet nőknél?

Sok esetben nem önmagában a tesztoszteron fokozott termelődése és az általa okozott panaszok jelentik a bajt. A fokozott hormontermelés ugyanis legtöbbször másodlagos ok, és az alapbetegség jelenti a fontosabb egészségi problémát.

A leggyakoribb ok a policisztás ovárium szindróma (PCOS) és az inzulinrezisztencia (IR). PCOS-ben a petefészkek szőlőfürtszerű ultrahangképe elégtelen peteéréssel jár. Sok esetben a megoldható meddőségi okok közé tartozik, de a babakérdés mellett a rendszertelen menszesz, hízás leggyakoribb oka is. Egyre fiatalabb életkorban találkozunk vele, a gyakorisága sajnos meredeken emelkedik. Az esetek döntő többségében inzulinrezisztencia áll a hátterében. A PCOS bizonyos esetekben magas tesztoszteronszinttel jár, ugyanakkor az is előfordulhat, hogy a laborban mért szint még a normál tartományon belül marad fennálló betegség esetén is.

A congenitális adrenal hyperplasia (CAH) a mellékvese szövetének veleszületett túlburjánzása. Bár a folyamat nem rosszindulatú, számos tünetet okozhat, köztük a fokozott tesztoszterontermelést. Genetikai eredetű elváltozás lévén a kiváltó ok nem megoldható, de kezelni lehet és kell a betegséget.

Hirsutizmus A hirsutizmus fokozott szőrnövekedés pl. állon, köldök körül, emlőbimbó körül, de testszerte bárhol. Előfordulhat menopauza idején, vagy a serdülőkor elején. Gyakran okozza PCOS és inzulinrezisztencia, ritkán a mellékvese vagy petefészek daganatai. Van olyan eset is, amikor nem találunk kóros állapotot a háttérben (idiopátiás hirsutizmus). Hirsutizmus - Túlzott szőrnövekedés és a PCOS

Hogyan vizsgálható ki?

A kórtörténet felvétele és fizikális vizsgálat vetheti fel a gyanút, ilyenkor első körben vérvétel és laboratóriumi vizsgálat történik. Fontos nem csupán a tesztoszteronszint meghatározása, hanem az eltérés okának a diagnosztizálása. Ehhez kiegészítő labor- és képalkotó vizsgálatok elvégzése segíthet még.

Mi a teendő magas tesztoszteronszint esetén?

Amennyiben a normálértéket meghaladó hormonszint mérhető, akkor sem a tesztoszteronszintet magát kell kezelni, hanem a háttérben álló betegséget. Az alapbetegség elsősorban a PCOS és az inzulinrezisztencia, így ezek kezelése szükséges.

Indokolt esetben a kezelés részeként szteroid gyógyszerek, fogamzásgátló szedése merül fel (nem a PCOS kezelésére), szükség esetén a magas tesztoszteronszinttel járó panaszok tüneti kezelésében a spironolacton típusú vízhajtók jelenthetnek segítséget.

Mellékvese vagy petefészek folyamat miatt időnként műtéti beavatkozás válhat szükségessé.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász