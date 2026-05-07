A magas koleszterinszint és a látásromlás is növeli a demencia rizikóját

szerző: Bak Marianna, biológus szakfordító - WEBBeteg
Sajnos a mai napig nem ismert gyógymód a demenciára, vannak azonban rizikófaktorok, amelyekről tudunk, így azok elkerülésével sok esetben tehetünk a megelőzése érdekében. A Lancet Bizottság jelentése szerint felfedeztek két további, befolyásolható kockázati tényezőt: ezek pedig a magas koleszterinszint és a látásromlás.

A magas koleszterinszint a demens esetek 7 százalékáért felelős

A demencia olyan különféle betegségek összefoglaló neve, amelyek a szellemi teljesítőképesség súlyos hanyatlásával járnak, ezek legismertebbike az Alzheimer-kór. A rizikófaktorok kerülése az egyetlen módja a betegség lassításának. Ezért fontos tudni, mely tényezők idézik elő, gyorsítják, illetve súlyosbítják a szellemi hanyatlást.

A Lancet Bizottság jelentése szerint a rossz látás és az emelkedett koleszterinértékek is ezen rizikófaktorok közé számítanak. Megállapításaik szerint a magas koleszterinszint a demens esetek kereken 7, a látásromlás pedig 2%-ával hozható összefüggésbe.

Eddig a demencia befolyásolható rizikófaktoraiként az alábbi 12 tényező volt már ismert: halláscsökkenés, magas vérnyomás, dohányzás, elhízás, depresszió, cukorbetegség, nagymértékű alkoholfogyasztás, traumás agyi sérülések, légszennyezettség, alacsony képzettség, fizikai inaktivitás és szociális izoláció.

Ezek közül egy vagy több a demens betegek 40 százalékánál jelen van. Más irányból nézve tehát, ahogyan a szakértők fogalmaznak, az esetek közel fele preventív intézkedésekkel – legalábbis elvben – késleltethető lenne. Számos kockázati tényező kölcsönösen erősíti egymást, és nem mindegyik kerülhető el teljesen.

Az újonnan felfedezett és az eddig is ismert rizikófaktorok kerülése jelentősen csökkenti a kockázatot

A Lancet-jelentés az új felfedezések mellett hangsúlyozza, hogy a demencia kialakulásának kockázata csökkenthető rendszeres fizikai aktivitással. Bármely életkorban kezd el valaki sportolni, az mindenképpen az előnyére válik. A nyilvánvaló megelőző intézkedések mellett – mint a dohányzásról való leszokás és a hallás-, illetve látásromlás kezelése – számos további lehetőség van a prevencióra.

Ilyen például a kora gyermekkori oktatás, valamint a depresszió kezelése. Minthogy az elhízás is növeli a demencia kockázatát, fontos a rendszeres mozgás, illetve az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás. Az is elengedhetetlen továbbá, hogy a fejet biciklizés, illetve kontakt sportágak – mint amilyen például a futball – közben óvjuk.

Forrás: Demenz: Neue Risikofaktoren identifiziert (NetDoktor)

