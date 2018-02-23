A traumás agyi sérülések a fizikai erőbehatások következményeként kialakuló, legtöbbször baleseti eredetű sérülések. A fogalom több különböző jellegű (pl. törés, vérzés, ütődés) károsodást takar. Fejsérülések esetén mindig fennáll az agyi sérülések kockázata, ezért minden esetben komolyan kell venni, még akkor is, ha látszólag nincsenek súlyos tünetek.

A téma cikkei - Agyi sérülések 2/1 Traumás agyi sérülések

2/2 Az agyi sérülések kezelése

Mi okozhat traumás agyi sérülést és miért veszélyesek?

Traumás agykárosodást leggyakrabban hirtelen, erőteljes ütés okozhat, mely a koponyacsont, az agyat ellátó vérerek és az agyi állomány sérülését is okozhatja.

A koponya gyakran még erőteljes külső behatások esetén sem törik el, így zárt koponyasérülés alakulhat ki. A nyílt sérülés lényegesen ritkább, mint az agyrázkódás. Fejsérülések esetén ezért a külső sérülés mértéke nem feltétlenül arányos az agy által elszenvedett sérülés mértékével. A sérülés súlyossága nagymértékben függ attól is, hogy az agy mely területe sérült.

Az agyi sérülések másik veszélye, hogy a tünetek részben késleltetetten, a baleset után órákkal vagy napokkal jelentkeznek és fokozatosan erősödnek. A késleltetett megjelenés ellenére ezek ugyanolyan veszélyesek, mint az azonnali tünetek.

Egy enyhe agyi sérülés átmeneti zavartságot és fejfájást okozhat, egy súlyosabb sérülés azonban halálos kimenetelű is lehet, akár komoly külső sérülés nélkül is. Ugyanakkor a fejsérülés nem feltétlenül okoz egyben agysérülést, a kisebb balesetek után gyakran kizárólag külső sérülések keletkeznek. Mivel ezt a sérült vagy családtagja nem tudja a külső jelek alapján biztosan megítélni, bizonytalan esetekben mindig fontos a mielőbbi orvosi kivizsgálás.

Nem traumás, hanem belgyógyászati eredetű agyi sérülések is léteznek (stroke, fertőzés stb.), ezeket jelen cikkünk nem tárgyalja.

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A traumás agyi sérülések figyelemfelhívó tünetei

Az alábbi tünetek agykárosodásra utalhatnak, ezért jelentkezésükkor azonnali mentőhívás szükséges:

eszméletvesztés, ájulás (rövid ideig tartó is)

kifejezetten erős vagy erősödő fejfájás

ismétlődő (sugár)hányás vagy folyamatos hányinger:

tudatzavar, dezorientáció, vagy szokatlan viselkedés (ingerlékenység, agresszió)

aluszékony, nehezen ébreszthető sérült

pupillaműködés: a két pupilla eltérő mértékben tágult, illetve nem reagálnak a fényre

görcsrohamok, rángatózás

végtaggyengeség, zsibbadás, bénulás,

beszédzavar vagy látászavar

egyensúlyvesztés, koordinációs zavar

tiszta folyadék vagy vér szivárgása az orrból vagy a fülből

A késleltetett, akár néhány nappal később jelentkező, agyi sérülésre utaló tünetek:

folyamatos vagy fokozódó szédülés

alvásban bekövetkező változások, aluszékonyság

fokozott fáradtság

hangulatingadozás, viselkedésváltozás

emlékezetzavarok

Kapcsolódó Fejsérülés - Mikor lehet komoly a baj?

Fontos! A fenti tünetek esetén nem szabad várni a spontán javulásra, azonnal mentőhívás (112) szükséges.

A traumás agyi sérülések fajtái, jellemző tüneteik

Az agy szabályozza a mozgást, a viselkedést, a gondolatokat és az érzéseket. Nem meglepő módon az agy többféle sérülése kihathat a fizikai és az érzelmi jólétre is. A traumás agyi sérülések között a legjelentősebbek az agyrázkódás, agyi ödéma kialakulása, a koponyatörés és az agyalapi törés, továbbá a koponyán belüli vérzések.

Agyrázkódás

Az agyrázkódás leggyakrabban 0-4, illetve 14-19 éves kor között alakul ki. A statisztikák szerint férfiaknál gyakoribb, és az esetek felében autó-, motor- vagy biciklibalesetek idézik elő. Idősebb korban az elesés, újszülöttek és kisgyerekek esetén a gyerek heves megrázása is okozhat agyi sérülést. Az agykárosodás legtöbb tünete azonnal megjelenik az ütést követően. Gyakori azonban az, hogy a tünetek enyhék, nem is tűnnek fel még az agyrázkódást elszenvedő betegek esetén sem.

Az enyhe agyrázkódás tünetei az alábbiak lehetnek:

rövid ideig tartó átmeneti eszméletvesztés,

fejfájás,

zavartság,

szédülés,

érzészavarok: homályos látás, fülcsengés,

rossz közérzet,

memória vagy koncentrációzavar,

fülcsengés.

Ha a sérülés közepesen súlyos vagy súlyos, a fenti tünetek az alábbiakkal egészülhetnek ki:

makacs fejfájás,

ismételt hányás, hányinger,

görcsroham,

az egyik, vagy mindkét pupilla tágulata,

elkent beszéd,

végtaggyengeség,

koordinációzavar,

fokozódó zavartság, izgatottság,

ébreszthetetlenség,

eszméletvesztés

emlékezetkiesés.

Az enyhe agyrázkódás általában tartós következmények nélkül gyógyul, de minden esetben fontos a baleset utáni napokban a sérült megfigyelése.

Agyi ödéma

Az ütődés következtében a sérülés területén az agy zúzódást szenved, elkezdhet duzzadni. Ez azért nagyon veszélyes, mert a zárt koponyán belül nincs hely, ahova az agy duzzadhatna, így fokozódik az agy nyomása is. A duzzanat és a nyomás miatt romlik az agyi keringés és az agy oxigénellátottsága, ami maradandó károsodást is okozhat. Az agyi ödéma a balesetet követő későbbi szakaszban okoz tüneteket, melyeket az agyrázkódás súlyasabb formáinak tüneteivel azonosak.

Koponyaűri vérzések, haematomák

Koponyaűri vérzésnek nevezünk összefoglalóan minden olyan kórképet, amely során a koponyán belül egy ér megreped és így vér halmozódik fel. Hirtelen jelentkező fejfájást és más központi idegrendszeri tüneteket (hányás, zavartság stb.) okoz. Oka lehet traumás (balest) és belgyógyászati is (agyvérzés, aneurizma repedése), illetve a két eredet gyakran összefügg: könnyebben alakulnak ki traumás eredetű koponyaűri vérzések olyan személyeknél, akik agyi aneurizmával, véralvadási problémákkal élnek, vagy véralvadásgátló kezelésben részesülnek.

Leggyakoribb traumás eredetű formái, a vérzés helye szerint:

Epiduralis haematoma: a koponyacsont és az agy kemény burka közötti vérzés, gyakran a koponya törésének következményeként jön létre. Életveszélyes állapot, gyors felismerést és kezelést igényel.

Subduralis haematoma: a kemény agyburok és az agyat borító vékony pókhálóhártya között kialakuló vénás vérzés, mely lassabban növekszik, ezért gyakran csak hetekkel később okoz panaszokat. Könnyebben alakul ki időseknél, illetve alkoholbetegeknél.

Subarachnoidalis haematoma: A pókhálóhártya és az agyszövet közötti térben alakul ki, és gyakran aneurizma repedésének következménye. Jellemző tünete az intenzív, hirtelen jelentkező fejfájás.

A koponyaűri vérzések sürgősségi állapotot jelentenek, mielőbbi orvosi vizsgálatra és kezelésre van szükség. Azért veszélyes, mert a koponyán belüli vér - az agyi ödémához hasonlóan - fokozza a koponyaűri nyomást, rontja az agy oxigénellátását és károsítja az agyszövetet.

Talk and die szindróma A talk and die szindróma jelentése magyarul: beszél és meghal. Azt az állapotot írja le, amikor egy kisebb fejsérülést követően semmilyen tünetet nem mutat, ám hetekkel később állapota váratlanul gyorsan romlani kezd, és ha nem indul mielőbbi orvosi ellátás, a beteg életét veszti. Leggyakrabban a subduralis haematoma krónikus formája áll a hátterében, de más lassan súlyosbodó koponyaűri vérzések is előidézhetik.

Koponyaalapi törés

A koponyaalapi törés szinte kivétel nélkül nagy erejű traumás behatás – például közlekedési baleset, magasból való esés vagy súlyos ütés – következtében alakul ki. A koponyaalap közvetlenül érintkezik az agytörzzsel, a fontos agyidegekkel és az agyat ellátó erekkel, ezért törése rendkívül veszélyes, gyanú esetén mindig sürgősségi ellátás szükséges.

Jellegzetes tünete az orrból vagy fülből szivárgó tiszta agy-gerincvelői folyadék, ami a lágyagyhártya átszakadásának a jele. Vérömleny (haematoma) jelentkezhet a szem körül (pápaszem-haematoma) vagy a fül mögött. Kapcsolódhat hozzá koponyaűri vérzés, idegi sérülés esetén jelentkezhetnek bénulásos tünetekkel vagy érzékszervi zavarokkal járó neurológiai tünetek, továbbá súlyos szövődmény a törés helyén a koponyán belülre jutó kórokozók okozta agyhártyagyulladás.

Gyerekeknél nehezebb észrevenni a jeleket

Gyerekek esetén gyakori, hogy nem tudnak még beszámolni a fejfájásról, az érzészavarról, a zavartságról. E tünetek helyett étvágytalanná válnak, nyűgösek lesznek, megváltoznak az alvási szokásaik, és elvesztik érdeklődésüket a korábban kedvenc játékaik iránt. Nagyobb gyerekek esetén késleltetett figyelmeztető jel lehet az is, ha romlik az iskolai teljesítményük.

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Forrás: WEBBeteg összeállítás

Szerzőnk: Dr. Zsuga Judit, neurológus