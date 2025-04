A magas vércukorszint növeli a vastag- és végbélrák kialakulásának kockázatát

Ha magas vércukorértékekről hallanak, a legtöbben egyedül a cukorbetegségre gondolnak, pedig a rossz anyagcsere-helyzet a diabétesz mellett szív-érrendszeri betegségekre, stroke-ra, szem-, vese- és idegrendszeri problémákra is hajlamosít, továbbá növeli különféle daganatos betegségek, többek között a gyomor- és a tüdőrák kockázatát.

Új felfedezés, hogy a magas vércukorszint a vastag- és végbélrák rizikóját is növeli.

A vércukorszint emelkedésével a vastag- és végbélrák kockázata is nő

A Kínai Rákkutató Központ tudósai a magas vércukorszint és a korai kezdetű (EOCRC), valamint a késői kezdetű vastag- és végbélrák (LOCRC) közötti összefüggést vizsgálták. A vastag- és végbélrákot (colorectal carcinoma) akkor nevezik korai kezdetűnek (early-onset), ha 50 éves kor előtt jelentkezik, és akkor késői kezdetűnek (late-onset), ha 50 éves korban vagy afölött alakul ki.

A tudósok az Egyesült Királyság biobankjából (UK Biobank) származó, 374.568 embertől 18 éven át gyűjtött adatokat elemeztek. Megállapították, hogy a magas vércukorszint az EOCRC kockázatát 61 százalékkal, a LOCRC kockázatát pedig 14 százalékkal növelte. Ezenkívül az is kiderült, hogy a magas vércukorértékekkel rendelkező férfiak gyakrabban betegedtek meg vastag- és végbélrákban, mint a nők.

Egy másik kohorszvizsgálat, melynek 172.809 kínai alanya volt, megerősítette ezt az összefüggést. A kisebb résztvevőszám miatt azonban ez utóbbi vizsgálat nem annyira reprezentatív.

Lehetséges magyarázat és kockázati tényezők

A normál értéknél magasabb vércukorszint gyakran a túlsúly és az egészségtelen táplálkozás velejárója, illetve következménye – mindkét tényező külön-külön önmagában is a vastag- és végbélrák egy-egy rizikófaktora. Különösen a vörös húsok és a feldolgozott húskészítmények fogyasztása számít kockázati tényezőnek.

Főként a korai kezdetű vastag- és végbélrák esetében tűnik úgy, hogy az anyagcsere-tényezők jelentősebb szerepet játszanak kialakulásában. Annak a pontos mechanizmusát, hogy hogyan függ össze a magas vércukorszinttel a vastag- és végbélrák megemelkedett kockázata, ez idáig még nem sikerült feltárni.

A kutatások eredményei ezért a megelőzés jelentőségét támasztják alá: A vércukorszint ellenőrzésével, kontrolljával és a túlsúly elkerülésével a vastag- és végbélrák kockázata csökkenthető.

A korai felismerés döntő jelentőségű

Hazánkban 50 éves kor fölött mindenkinek ajánlott rendszeresen vastagbélrákszűrésen részt vennie. Amennyiben valakinek a családjában előfordult vastagbéldaganat, akkor ennél korábban is, gyanú esetén pedig bármely életkorban fontos elvégezni az erre irányuló vizsgálato(ka)t. Szűrésre több diagnosztikai módszer is rendelkezésre áll, melyek közül a kolonoszkópia jelentősége a legnagyobb.

De minthogy a vastag- és végbélrák nemcsak 50 éves kor fölött alakulhat ki, ezért is nagyon fontos mindenkinek ismerni a betegség tüneteit, minden életkorban odafigyelnie szervezete jelzéseire, egészséges életmódot folytatni, kerülni a rizikófaktorokat és gyanú esetén mielőbb orvoshoz fordulni. Az új kutatási eredmények is megerősítik, hogy a szűréseken fiatalabb életkorban is érdemes részt venni, és rávilágítanak arra, hogy a magas vércukorértékekkel rendelkezők, illetve a cukorbetegek is rizikócsoportot jelentenek, így nekik kiemelten javasolt.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Hohe Blutzuckerwerte begünstigen Darmkrebs (NetDoktor)