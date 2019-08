Élet a bélrák diagnózisa után

A vastagbélrák diagnózisa a legtöbb beteg mindennapi életét alapjaiban változtatja meg. Ez a daganattípus drasztikus változást okozhat a testképben, és a közérzetre is nagy hatást gyakorol. Mi mindenre számíthat még betegként? Mire érdemes odafigyelnie?

A kezelések hatására fertőzések, vérzések, gyengeség, étvágytalanság, hányinger, hasmenés, hajhullás, vagy egyéb mellékhatások jelentkezhetnek. Ezek a megszokott napi rutin után sajnos kellemetlen következményeket okozhatnak az életében, ugyanakkor fontos, hogy megismerje, mit tehet a mellékhatások csökkentése érdekében. Beszéljen a kezelőorvosával azokról a panaszokról, amelyeket nehezen tud kordában tartani.

A fizikai tünetek mellett gyakori, hogy a diagnózis után érzelmeit is nehéz kontrollálni. A bélrákkal való szembesülés dühöt, reménytelenség érzést, kétségbeesést vagy erős szorongást is kiválthat. Nem kell azonban egyedül megküzdenie a lelki teherrel! Az érzéseiről való beszélgetés akár egy közeli hozzátartozóval, baráttal is sokat segíthet abban, hogy meg tudjon birkózni velük. Ha úgy érzi, hogy szükséges, kérjen segítséget orvosától vagy a kezelést végző kórházi intézetben pszichológustól, betegklubtól.

A megváltozó testkép

A vastagbélrákkal járó testi változások önértékelési és szexuális problémákat okozhatnak. Előfordulhat, hogy kellemetlennek találja az együttlétet, vagy az új kapcsolatok kialakítása miatt aggódik.

Ha sztómája van, kevésbé érezheti vonzónak magát, vagy aggódhat amiatt, hogy mások is látják azt a ruhán keresztül. Amíg megszokja a sztóma kezelését, a szagok és a szivárgás is nyugtalaníthatják – ezzel kapcsolatosan kérje a nővér segítségét! Ne hagyja, hogy a sztóma meggátolja azokban a dolgokban, melyeket élvez! Ma már számos cég gyárt kifejezetten erre a helyzetre vonzó fehérneműket, fürdőruhákat és egyéb olyan termékeket, melyek segítik Önt abban, hogy kényelmesebben érezze magát.

Testmozgás - Most hogyan tovább?

Lehet, hogy semmi kedve a testmozgáshoz a kezelések alatt, ám az állapotának megfelelő rendszeres testmozgás segíthet csökkenteni néhány mellékhatást, így a fáradtságot is, valamint segíti az egészséges testsúly megőrzését és javítja az életminőséget, jó hatással van a közérzetre is. A legújabb kutatások szerint a rendszeres testmozgás segít meghosszabbítani az életet a vastagbélrák kezelését követően.

Kezdjen enyhe mozgással, és ha úgy érzi, készen áll, fokozatosan növelje a napi tevékenységek mennyiségét! Kezdjen egy kis sétával a kertben, majd később az utcában. Ahogy visszanyeri az erejét és energiáját, egyre többet mozoghat. A cél legyen napi 30 perc mérsékelt mozgás, mint például a gyors gyaloglás, legalább heti 5 alkalommal!

Ügyeljen arra, hogy ne emeljen semmi nehezet a gyógyulási időszakban. Beszéljen egy fizioterapeutával, ha a foglalkozása kézi munkát igényel. Ő azt is meg tudja mondani, mikor kezdheti el a mozgást és milyen gyakorlatok a legmegfelelőbbek az Ön számára. Próbálkozzon a pilates, jóga vagy tajcsi valamelyikével, mert ezek segítenek a hasfal erősítésében.

Tipp A „love your belly” kurzusok nem csak kismamáknak ajánlottak, a vastagbél műtétek következtében meggyengült, szétnyílt hasfal (rectus diasthasis), a hasfali sérv javításában csak ezzel a módszerrel lehet eredményt elérni. A mozgásforma állapottól függően a kifejezetten kíméletes fokozattól halad a nehezebb, pilates alapokat tartalmazó edzések felé.

Munkavállalás vastagbélrákos betegként

Amint rákos megbetegedéssel diagnosztizálták, védi Önt az egyenlő bánásmódról szóló törvény. Ez azt jelenti, hogy a munkáltatónak minden ésszerű módosítást biztosítania kell ahhoz, hogy Ön folytathassa a munkáját. Ide tartozik a munkaidő megváltoztatása vagy a betegszabadság biztosítása a kezelések igénybevételéhez. Ha a betegsége miatt szabadságon volt, és most a visszatérésen gondolkodik, kérdezze meg, hogy kezdhet-e fokozatosan, pár órával, amíg teljesen jól nem érzi magát!

Ha úgy érzi, tisztességtelen bánásmódban részesül, előbb beszéljen a munkáltatójával, majd ha továbbra is fennáll a probléma, forduljon a szakszervezethez.

Gyermekellátás

A kezelés alatt lesznek olyan időszakok, mikor plusz segítségre lesz szüksége a gyermekei ellátáshoz. Kérje a család és a barátok segítségét, szükség esetén pedig szociális munkás is segíthet.

Gyakori kérdés Vállalhatok még gyermeket vastagbélrák után?

Étrendi szempontok vastagbélrák esetén

Minden vastagbélrákos betegnél egyénileg mérlegelendő, hogy a saját állapotának megfelelően milyen diétás szabályokat szükséges betartania. Éppen ezért fontos, hogy erről orvos, szakápoló, dietetikus véleményét is kikérje. Segítségükkel egy olyan személyre szabott étrend állítható össze, amely kifejezetten bélrák esetén segít a betegséggel való megküzdésben, a tünetek és a kezelés mellékhatásainak enyhítésében. Mindezek mellett pedig figyelembe veszik az Ön egyéni szükségleteit, otthoni lehetőségeit.

Általánosságban elmondható, hogy a bélrendszeri daganatok esetén az egészséges táplálkozás alapelvei a mérvadóak, tehát különösebb étrendi megszorítás nincsen. Ez azt jelenti, hogy törekedni kell a kiegyensúlyozott, könnyű és vegyes étrend betartására, amelyben a zsírok, cukrok, fehér lisztek és vörös húsok aránya alacsony, a zöldségek, gyümölcsök, fehér húsok (baromfi, hal) és a teljes kiőrlésű gabonafélék aránya pedig magasabb.

Amennyiben Önnek ettől eltérő diétát kell tartania, a kórházi kezelés során mindenképpen tájékoztatni fogják róla. Például amennyiben a béldaganat terápiájának része a vastagbélműtét, oda kell figyelni arra, hogy a bélrendszert csak fokozatosan lehet újra terhelni a beavatkozás (pl. a bélszakasz egy részét eltávolító műtét) után. Gyakorlatban ez egyrészt a felépüléshez szükséges plusztápanyagok (fehérjék) biztosítását jelenti (pl. fehér húsok, tejtermékek, tojás, máj fogyasztásával). Másrészt pedig a rostban gazdag élelmiszerek kerülését, és a beleket megterhelő ételek ideiglenes korlátozását is jelenti (kerülendők például a diófélék, hüvelyesek, aprómagvas gyümölcsök, és a puffasztó hatású élelmiszerek).

Ha Ön kemoterápiában részesül, szintén fontos a megfelelő erőnlét fenntartása. Ezt leginkább a megfelelő étkezéssel lehet biztosítani, ami sajnos a szervezetet megterhelő terápia mellett nem egyszerű feladat. A kemoterápiával járó változások (hányinger, hányás, étvágytalanság, ízérzékelési zavar stb.) ugyanis rendszerint hátráltatják a betegeket a megfelelő tápanyagbevitelben. Azonban ezekre a problémákra is léteznek hatékony praktikák.

Bővebben Étkezési nehézségek a rákkezelés idején - Jó tanácsok betegeknek

Utazás a vastagbélrák kezelés időtartama alatt

Amennyiben a kezelés ideje alatt tervez utazást, beszéljen orvosával arról, a kezelés hogyan befolyásolhatja az utazási tervet, illetve milyen gyógyszereket kell az utazás időtartama alatt szednie. Egy erről szóló angol nyelvű orvosi igazolást – különösen külföldi út esetén – hasznos lehet.

Ha sztómája van, érdemes arról is egy angol nyelvű igazolást beszerezni, hogy a sztómazsák alkatrészei mire valók. Mindig a kézipoggyászban tárolja a szükséges felszerelést, így akkor sem lesz gond, ha a poggyász kiadása késik, vagy esetleg elkavarodott.

Amennyiben az EU-n belül utazik, igényeljen ingyenes European Health Insurance Card-ot, mely olcsóbb vagy ingyenes ellátást biztosít, illetve ne induljon útnak biztosítás nélkül!

Cs. K., fordító, Bowel Cancer UK, Felhasznált irodalom: 200 válasz a vastagbélrákról és végbélrákról(szerk.: B. Papp László)

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia, belgyógyász, hematológus