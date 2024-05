Koszorúér-betegség kezelése életmóddal? Íme, a szabályok

Koszorúér-betegségen a koszorúerek érelmeszesedését, illetve az ennek kapcsán kialakult kórképeket – többek közt szívritmuszavart, szívelégtelenséget, szívinfarktust - értik a szakemberek. Az orvosi kezelés csak a megfelelő életmóddal együtt érhet el tartós eredményt.

Életmóddal a koszorúér-betegség ellen

A koszorúér-betegség fő rizikófaktorai a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint, az elhízás, a cukorbetegség, a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás. Az életmód orvoslásával tehát ezek ellen szeretnénk hatni, hogy megelőzzük a további plakkok kialakulását, visszaszorítsuk a meglévőket és megakadályozzuk az erek károsodását – hangsúlyozza dr. Jenei Zsigmond Máté, a Kardioközpont kardiológusa.

Íme, a fő életmódszabályok

Szívbarát étrend

Az egyik legfontosabb lépés az egészség felé a kiegyensúlyozott táplálkozás kialakítása. A koszorúér-betegek még nagyobb figyelmet igényelnek e téren, nekik ugyanis kerülniük kell a telített zsírsavakat és transzzsírokat, a koleszterinben gazdag és a nagyon sós ételeket.

A megszorítások helyett azonban a lehetőségekre érdemes fókuszálni, a zöldségek és gyümölcsök gazdag választékára, a teljes kiőrlésű pékárukra, a zsírszegény húsokra, halakra és tejtermékekre. Az adagok csökkentése pedig nagyon fontos lépés a fogyás felé! Ahhoz, hogy a javaslatok betartásával, praktikus és élvezetes étrend álljon össze, érdemes dietetikus segítségét kérni.

Rendszeres mozgás

A szív-érrendszeres egészségét a mozgás jelentősen javíthatja. Idősebbeknek vagy azoknak, akik sosem mozogtak korábban, a séta, az úszás, a biciklizés is komoly előnyöket ígér, a lényeg, hogy fokozatosan kell felépíteni egy mozgásprogramot, kardiológussal és mozgásterapeutával egyeztetve.

Akik sztent beültetésen estek át, de korábban rendszeresen mozogtak, azoknak továbbra is javasolt a fizikai aktivitás, bár ennek formáját és intenzitását szakemberrel kell egyeztetni.

Akik soha nem edzettek, azoknak még fontosabb a szakértő irányítás és felügyelet, különösen az első időszakban. A rosszul felépített, esetleg meggondolatlanul intenzív edzés még a teljesen egészséges szervezetet is megviseli.

A rizikófaktorok csökkentése, kiiktatása

Ahhoz, hogy a legjobbat hozzuk ki a megelőzés és kezelés támogatása terén, fontos ismerni és csökkenteni a további kockázati tényezőket. Vagyis rendszeresen ellenőrizni kell a koleszterinszintet, és ha szükséges, az orvos által rendelt koleszterincsökkentő gyógyszert kell szedni (az életmódváltás azonban ilyenkor is alapvető). Ugyanez igaz a magas vérnyomásra is. A testsúlycsökkentéssel önmagában is visszaszoríthatjuk számos betegség megjelenésének esélyét, köztük a koszorúér-betegségét is. A dohányzással minden szempontból ajánlott felhagyni, az alkoholfogyasztást pedig ajánlott az ünnepi alkalmakra tartogatni.

További fontos információ, hogy akkor is rendszeresen részt kell venni a kardiológiai ellenőrzésen, ha a páciens jól érzi magát. Szükséges a gyógyszerek folyamatos szedése is, csak kardiológus módosíthat bármely szer adagolásán. Az ellenőrző vizsgálatokon túl a szakember még számos olyan életmód tanáccsal szolgálhat, amelyeket megfogadva teljes értékű életet élhetnek a koszorúér-betegségben érintett páciensek is.

Szakértő: Dr. Jenei Zsigmond Máté belgyógyász, kardiológus