Viszketés és vörös arc - Cukorbetegség is okozhatja

A 2-es típusú cukorbetegség gyakran lappangva alakul ki, és csak akkor derül rá fény, miután már súlyos szövődményeket okozott. Azonban vannak olyan bőrtünetek, melyek jelezhetik az állapot fennállását. Azt, hogy melyek ezek, dr. Porochnavecz Marietta, a Cukorbetegközpont diabetológusa sorolta fel.

Viszketés

A bőrviszketés mögött számtalan probléma húzódhat, kezdve az egyszerű bőrszárazságtól, az allergiás reakción át, egészen súlyos májproblémákig. Érdemes tudni, hogy ha feltűnően sokszor kínozza a viszketés, az akár cukorbetegséget, vagy rosszul kezelt diabetest is jelezhet, hiszen ha tartósan magas a vércukorszint, akkor fokozódik a vizeletürítés, ami dehidratációt eredményez. Ennek eredménye pedig a feszülő, hámló, viszkető bőr. Emellett cukorbetegség esetén hajlamosabbá válik a beteg különböző fertőzésekre, melynek gyakori tünete a viszketés. Érdemes mindemellett tudni, hogy ilyen panaszt okozhat még az inzulinallergia is, így az eredményesen kezelt cukorbetegeknél is jelentkezhet a kellemetlen probléma.

Gombák okozta bőrelváltozások

Mint már említettük, a cukorbetegség fokozza a fertőződések kockázatát, és ez a gombákra is érvényes. Ekkor elsősorban a hajlatokban, ujjak között, emlők alatt jönnek létre elváltozások, melyek lehetnek sárgás, illetve vörös, viszkető foltok. Amennyiben már diagnosztizált betegről van szó és mégis gyakran előfordul nála a panasz, úgy az terápia módosítására lehet szükség.

Fénylő, vörös göbök, foltok

A cukorbetegség vérellátási zavart okozhat, és emiatt nem ritka, amikor fénylő, vöröses színű göbök, ovális foltok jelennek meg a bőrön. Ez az ún. diabéteszes dermopátia, mely jellemzően az alsó lábszáron fordul elő.

Sötét foltok

Inzulinrezisztencia és cukorbetegség esetén is előfordulhatnak sötét színű foltok a bőrön, elsősorban a nyakon, tarkón és a hajlatokban (acanthosis nigricans) Ezek az elváltozások olykor viszketnek, és területükön a bőr megvastagszik. Megfigyelések szerint a túlsúly leadásával csökken a panasz.

Vörös orcák

Rubeosis diabetica-nak keresztelt jelenség főleg a fiatalabb cukorbetegekre jellemző, melynek oka a hajszálerek zavara. Ritkább esetben a vörös foltok megjelenthetnek a tenyereken, talpakon is- mondja dr. Porochnavecz Marietta, a Cukorbetegközpont diabetológusa.

Cukorbetegség esetén fontos a vércukorszint mielőbbi normalizálása

Hogy kiderüljön, cukorbetegség okozza-e a kellemetlen bőrpanaszokat, fontos, hogy ellenőriztesse vércukor értékeit! Hogy kizárhassa a prediabetes-t is, nem csupán az éhomi szintet nézesse, hanem a terheléses glükóz értéket is (OGTT), hiszen az ilyen állapotokat (IGT, IFG) is kezelni szükséges, akár életmódváltással, akár gyógyszerrel.

Amennyiben bebizonyosodik a 2-es típusú diabetes, úgy mielőbb rendszeres testmozgásra, személyre szabott diétára és inzulinos/gyógyszeres terápiára van szükség, ugyanis a betegség súlyos szövődményeket okozhat.

Dr. Porochnavecz Marietta, diabetológus