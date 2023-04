Gyógynövények, melyek kiegészítői lehetnek a 2-es típusú diabétesz kezelésének

A diagnózis felállítása előtt már 10 évvel elkezdődnek azok a folyamatok, melyeknek következtében kialakul a 2-es típusú diabétesz.

Az egészségtelen életmód, így a rendszertelen és a nem megfelelő étkezés, elhízás, legfőképpen a hasi, és a mozgásszegény életmód következtében először inzulinrezisztencia alakul ki (mikor a növekvő inzulin mennyisége ellenére a sejtek nem tudják a glükózt felvenni, emiatt „éheznek").

Ez idő alatt egyben gyulladásos anyagok termelődése kezdődik a szervezetben, leginkább a megnövekedett zsigeri (hasi) zsírszövetben. Csökken a sejtek energiatermelő mitokondriumainak száma is. A bélflóra egyensúlya is megbomlik. Ezek a folyamatok az egész szervezetre kihatással vannak. Lipid- és cukoranyagcsere-zavar, és az érfalat is érintő negatív folyamatok indulnak be, és ezek egyik következménye a 2-es típusú cukorbetegség.

Mit várhatunk a gyógynövényektől, és mit nem?

Azzal tisztában kell lenni, hogy vannak olyan gyógynövények, melyek vércukorszint-csökkentő hatását vizsgálták in vitro (azaz élő szervezeten kívül) és állatkísérletekben, és hatásosnak bizonyultak, azonban humán vizsgálatokból, melyek az emberben való alkalmazásuk biztonságosságát és hatásosságát lennének hivatottak bizonyítani, kevés van. Így étrend-kiegészítőként vannak forgalomban, de nem helyettesítik a gyógyszeres terápiát és az életmód-változtatást. Azonban jó kiegészítői, segítői lehetnek a terápiának. Mivel sokat közülük fűszerként is alkalmazunk, vagy mint a zöld teát, napközben is fogyaszthatjuk, így érdemes alkalmazásuknak ezen módjait is előtérbe helyezni, akár egészséges étrend részeként, megelőzésképp.

Fahéj

A fahéj vizsgálata és alkalmazása cukorbetegségben a 90-es évek óta indult el (előtte inkább bélrendszeri panaszokra alkalmazta a népi gyógyászat). A vele folytatott vizsgálatok leginkább az éhgyomri cukorszint csökkenését mutatták ki. Fontos, hogy a kiválasztott készítmény az indiai Cinnamomum zeylanicumot tartalmazza, a másik növénynél, vagyis a Cinnamomum cassiánál, azaz kínai fahéjnál májkárosító hatást tapasztaltak.

Görögszéna, egyiptomi és homoki útifű

A görögszéna magját fűszerként is használják. Az inzulinszekréciót stimulálja. Rostokban gazdag, így a szénhidrátok felszívódását lassítja, és a bélflórára is jó hatással van.

Cukorbetegség esetén fontos a rostban gazdag étrend, ami a szénhidrátok felszívódásának lassításával hozzájárul a vércukorszint stabilitásához. Elsődleges forrásai a zöldségek és gyümölcsök, ugyanakkor rostban gazdag gyógynövényeket is lehet használni.

Az útifűfajok (egyiptomi, homoki) poliszacharid (rost) tartalma a bélben megduzzad, ezáltal csökkenti a cukor felszívódását. Az útifű fogyasztása után mérséklődik a vércukorszint-emelkedés, hosszú távon pedig csökken mind az éhgyomri vércukorszint, mind a glikált hemoglobin szintje (vérképben ezt a HbA1c érték jelzi). Az útifű alkalmazása befolyásolhatja az inzulinszükségletet is. Ezért fontos a gyakoribb vércukormérés, orvosunk tájékoztatása arról, hogy útifüvet alkalmazunk, és fontos lenne egyeztetni dietetikussal is, hogy mennyi rostbevitel szükséges. Az útifű fogyasztása még ajánlott székrekedésben, illetve magas koleszterinszinttel küzdő betegeknek is. Előbbieknél megkönnyíti a székletürítést, utóbbi esetben pedig gátolja a koleszterin és annak képződéséhez szükséges epesavak felszívódását. Fontos, hogy a rostok fogyasztása mellett fordítsunk kiemelt figyelmet a megfelelő folyadékpótlásra!

Kurkuma

A jávai és indiai kurkuma összetétele nagyon hasonló, a vizsgálatok többségét az indiaival végezték. Fő hatóanyaga, a curcumin erőteljes gyulladáscsökkentő. Tanulmányokban vizsgálták éhgyomri vércukorszint-csökkentő, a glikált hemoglobin – HbA1c – szintet csökkentő, trigliceridszintet csökkentő, bélflóravédő hatását.

A kurkuma együtt szedése nem ajánlott egyes véralvadásgátlókkal, mert megnöveli a vérzési időt.

Mivel rosszul szívódnak fel a bélrendszerből, viszonylag nagy mennyiséget kell belőlük bevinni a szervezetbe, vagy különleges technológiák segítségével lehet a felszívódást megkönnyíteni. llyen pl. a fitoszóma, ebben az esetben olyan kémiai anyaghoz kapcsolják a molekulákat, mely által jobban átjutnak a bélgáton. Másik mód, amikor micellában, apró gömböcske belsejében van a hatóanyag, ez a külső burok szintén olyan anyag, ami segíti a felszívódást.

Balzsamkörte vagy keserűuborka (Momordica charantia)

Ázsiában honos növény, keserű íze miatt előnyös a kapszulaforma. Állatkísérletek során inzulinrezisztenciát és éhgyomri vércukorszintet csökkentő hatását írták le. Azonban várandós nőknél alkalmazása tilos, mert állatkísérletekben abortív hatása volt.

Gyermekláncfű

A gyermekláncfű a keményítő (mely összekapcsolódó glükóz molekulákból épül fel, és táplálékkal, pl. burgonya, gabonafélék fogyasztásakor visszük be a szervezetbe) szőlőcukorrá (glükózzá) való alakulását segítő enzimek gátlásával mérsékli a vércukorszintet.

Rozmaring

A rozmaring fokozza a sejtek inzulinérzékenységét.

Kamilla

A kamilláról is kimutatták már egy vizsgálatban, hogy csökkenti a vércukorszint hosszú távú szabályozását jelző glikált hemoglobin szintjét.

Zöld tea

A zöld tea hosszú távon javítja az inzulinérzékenységet és rendszeres fogyasztása mellett csökken a 2-es típusú cukorbetegség kockázata.

A cukorbetegség szövődményeire is találunk gyógynövényeket

A látásromlás csökkentésére a fekete áfonya alkalmazható, javítja a látást, a retina érzékenységét.

A diabéteszes neuropátia enyhítésére egy természetes lehetőség a paprika csípősségéért felelős kapszaicint tartalmazó krémek alkalmazása.

