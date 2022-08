Pongyolapitypang - Egy sok névvel és alkalmazási lehetőséggel rendelkező növény

A pongyolapitypang szinte kiirthatatlan gyomnövény a kertben, ugyanakkor sokoldalúan használható gyógynövény. Már az ókori idők óta használják gyógyításra.

A pongyolapitypang (Taraxacum officinale) sárga virága tavasztól őszig színezi a réteket, kerteket. Mivel kedveli a vizes talajt, sárvirágnak is nevezik. Jellegzetessége a szőrbóbitás termése, ez és a légmozgás teszi lehetővé, hogy másutt is megtelepedjen, elszaporodjon. A buborékfű, lámpavirág név innen ered. Ha a növényt letépjük, csattanó hangot ad, ezért a pitypang elnevezés. A gyerekek szívesen készítenek belőle koszorút, láncot, erre utal a gyermekláncfű elnevezés. A növény tejnedvet tartalmaz, ezért sokan nevezik kutyatejnek is, ám így hívni téves, mert a kutyatej valójában egy másik növénynemzetség neve. A pongyolapitypangot sokan friss saláták összetevőjeként fogyasztják Európa-szerte, a békasaláta név innen ered. És mivel a növényt a házi szárnyasok is elcsipegetik, ez áll a pipevirág elnevezés hátterében. A vakulócsirke név alapja egy hiedelem, babona, mely szerint a növény megvakítja az azt fogyasztó csirkéket, azonban ennek nincs semmi alapja.

Évelő növény, gyökere hosszú, egyenes. Virágzata élénksárga, áprilistól egészen őszig nyílik. Termései bóbiták segítségével a szél által könnyen terjednek. Az egész növény fehér színű kesernyés tejnedvet tartalmaz, mely sebzés hatására szivárog. Fiatal, nyers levele és virágbimbója tavaszi saláták összetevője lehet, de párolva vagy főzelékként is elkészíthető. A megpörkölt gyökérből pótkávé készíthető, sokan jól ismerjük a cikóra kávét.

Felhasználása a gyógyászatban

A modern gyógynövény-terápiában a gyökér és a levél felhasználása jellemzőbb. A gyermekláncfű keserűanyagokat, flavonoidokat és inulint tartalmaz. A levelek A- és C-vitamint tartalmaznak, nagy mennyiségben tartalmaz káliumot, nyomelemeket (réz, vas, mangán, króm) és cukrokat (fruktóz, glukóz, szacharóz) és inulint. A gyökere őszre nagymennyiségű inulint (frukto-poliszacharid, mely segíti a jótékony bélbaktériumok elszaporodását) tartalmaz.

A növény keserűanyag-tartalma növeli a nyál- és gyomorsavtermelést, így hatása étvágyfokozó.

Hatóanyagai fokozzák az epe termelődését, kiválasztását a májban, és kiürülését az epehólyagból, májvédő hatása van.

Vizelethajtó hatása elsősorban magas káliumtartalmával függ össze, fokozza a nátriumürülést, miközben nem vezet jelentős káliumvesztéshez.

Állatkísérletekben klorogénsav-tartalma csökkentette a vércukorszintet.

A növény különböző részének antioxidáns hatása bizonyított, leginkább a levélkivonatnál figyelték meg.

Milyen formában használható fel?

A VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben a Taraxacum officinale szárított gyökere (Taraxaci radix), valamint szárított hajtásának és gyökerének keveréke (Taraxaci officinalis herba cum radice) a hivatalos. A drogokból késztett tea vizelethajtásra 2 hétig alkalmazható. Ezenkívül a tea alkalmazható epeelválasztás zavarával járó emésztési problémák esetén.

Alkalmazásának ellenjavallatai, esetleges mellékhatások

Terhesség és szoptatás során, máj- és epebetegségek (epevezeték, béltraktus elzáródása, akut epehólyag-gyulladás) fennállása esetén ellenjavallt. Szív- és veseelégtelenség esetén (káliumtartalma miatt) ellenjavallt az alkalmazása. Tejnedve ritkán allergiás bőrreakciót okozhat. Belsőleg alkalmazva mellékhatásként gyomorégés léphet fel.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész