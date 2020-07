Mi okozhatja a könyök kipirosodását?

A könyök területén észlelhető bőrelváltozások hátterében több betegség is állhat. Ezek lehetnek kizárólag bőrgyógyászati helyi eltérések, de mindig gondolni kell szisztémás, rendszerbetegségre is, a megjelent kép függvényében. Ezért az öngyógyítás nem mindig jó megoldás, érdemes első körben bőrgyógyász szakorvost felkeresni.

A leggyakoribb, könyök területét (is) érintő elváltozások:

Ekcéma

A bőr felszínes gyulladása, duzzanat, bőrpír, gyulladás, hólyagképződés is jelentkezhet, a tünetek nehezen szűnnek, periódikusan újra rosszabbodhatnak. Kiváltó oka lehet irritatív ágens (kontakt ekcéma) vagy allergiás reakció is. Az allergének keresése mindig fontos ahhoz, hogy ne csak tüneti kezelésre legyen lehetőség, főleg súlyos esetben. Nagy kiterjedésű ekcémás terület sérülékenysége miatt is másodlagos felülfertőződésre hajlamos. A kiváltó irritatív ágens vagy allergén lehetőség szerinti kerülése mellett antiallergén gyógyszerek, olykor szteroidkezelés is szükséges lehet, illetve lokális terápia. Emellett fontos a megfelelő bőrápolás, de akár a meleg fürdőnek, napfénynek a kerülése is.

Gyakran érintett a könyök területe, de a tünetek más bőrfelületen is jelentkezhetnek.

Atópiás dermatitisz

Veleszületett hajlam jellemzi, már csecsemőkorban panaszt okozhat, ez a csecsemők leggyakoribb bőreltérése. Krónikus bőrgyulladás jellemzi, a bőr száraz, kipirosodott, hámló, viszkető, a vakarás miatt kisebesedett, felülfertőződött is lehet. Számos környezeti tényező, de élelmiszerek (tej!), napfény, meleg fürdő rontja vagy kiválthatja a tüneteket. Kiváltó ágens hatására fokozott immunválasz váltja ki a jellegzetes tüneteket, a könyök mellett testszerte jelentkezhet elváltozás. Kezelésében fontos a kiváltó tényező lehetőség szerinti kerülése, orvosi javaslat esetén antiallergének, szteroid csak súlyos esetben, de helyileg mindig szükséges speciális készítmény alkalmazása. Emellett fontos a megfelelő testápolás. A meleg vizes fürdetésnek a kerülése javíthat a tüneteken.

A tünetek az arcon, homlokon, fejtetőn, könyökön, térdhajaltban és a csuklón jelentkezhetnek.

A tünetek a gyermek növekedésével gyakran javulnak, óvodáskorban gyakori a helyi (pl. könyök területi) ekcéma megmaradása.

Pikkelysömör (psoriasis)

Általában fiatal felnőtt korban jelentkezik, gyulladt, kipirosodott bőrrel, fokozott elszarusodással járó kórkép. Genetikai hajlam és számos kiváltó tényező okozhatja a betegség megjelenését, melynek kezelése nehéz. Oki kezelés nem ismert, tünetileg fototerápia, lokálisan krémek, hámlasztó készítmények, szteroid, de akár immunszupresszív terápia is szükséges lehet.

A tünetek jellemzően a könyök, a térd, a hajas fejbőr és a hajlatok, redők területén jelentkeznek.

Dermatitis herpetiformis (DHD)

Lisztérzékenységhez társuló viszkető, apróhólyagos bőrelváltozás, elsősorban a könyök területén.

Gyakran a gluténmentes étkezés tartása megoldja a panaszokat, de szükséges lehet helyi kezelés is.

Bursitis (nyáktömlőgyulladás)

A csontok és a körülöttük lévő lágyszövetek közt található kis nyáktömlő gyulladása. Sérülés, nyomás, súrlódás, szisztémás betegségek hatására a tömlő és a környező bőrterület is begyullad, megduzzad. Pihentetés, gyulladáscsökkentés, alkalmanként invazív beavatkozás (a tömlő leszívása vagy műtét), antibiotikus kezelés is szóba jön.

Az emberi szervezet több pontján is találhatók nyáktömlők, természetesen a könyök területén akkor jelentkezhet kipirosodás, ha a könyöknél található nyáktömlőt érinti a gyulladás.

Lágyrészgyulladás, -fertőzés (cellulitis)

Bőr, a bőr alatti lágyrészek gyulladása megjelenhet lokálisan a könyök területén is, de bármely más bőrterületen is.

Hátterében sérülés, de cukorbetegség, szisztémás betegség, góc is állhat, helyi ellátást, antibiotikum adását igényli, a felülfertőződést is meg kell akadályozni.

Sérülés

Bármilyen sérülés, trauma hatására kialakulhat bőrpírrel járó elváltozás, kezelése mindig a sérülésnek megfelelően történik.

A könyök kipirosodása természetesen akkor jelentkezhet ilyen esetben, ha a sérülés a könyök területét érte.

Kontakt dermatitisz

Határterület ekcéma, allergia kórképekkel, viszkető, kipirosodó, gyulladt bőrterület jelentkezik. Allergénkutatás mindig fontos (ételallergia, mosószer, öblítő, vegyszer, festék, de fém is kiválthatja).

A tünetek elsősorban ott jelentkeznek, ahol a beteg bőre a kiváltó ágenssel, allergénnel érintkezett.

Száraz bőr

Általánosságban, egyéb betegség hiányában is kialakulhat, igénybe vett bőrterületen (ilyen lehet pl. a könyök is).

Fokozott védelmet, ápolást, napfénnyel szembeni védelmet igényel, háttéreltérés nélkül viszonylag könnyen kezelhető.

Hormonális eltérések

Pajzsmirigybetegség, a szénhidrátháztartás zavarai – cukorbetegség, inzulinrezisztencia –, de a nemi hormonok eltérései is okozhatnak bőrtünetet.

Száraz, hámló, kipirosodó bőr, főleg az igénybe vett vagy nyomásnak kitett területeken.

Autoimmun kórképek

Számos autoimmun betegség tünete közt található bőreltérés, vannak jellegzetes eltérések is, de lehet csak kipirosodó, sérülékeny, viszkető bőr is ritkán a társuló bőrelváltozás.

Góc

Bár nem elsősorban a könyök területén, de krónikus gyulladás, góc jelenléte is okozhat hyperaemias (gyulladt), kipirosodott bőrelváltozást.

Amennyiben a kipirosodott bőr egyéb tünettel társul, kifejezett panaszt okoz, nem javul, vagy kifejezetten csúnya, felülfertőződésre, váladékozásra vagy lázra utaló jel van, mindig forduljon orvoshoz!

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus