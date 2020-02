A rosacea - Bőrpír, értágulat, borvirágos orr

A rosacea igen gyakori bőrbetegség, amely általában a harmincas életévekben kezdődik. Bár a nők gyakrabban érintettek, az igazán extrém súlyosságúvá (pl. borvirágos orrá) fajuló rosacea formák azonban a férfiakra jellemzőek.

A rosaceára (magyaros írásmóddal rozácea) jellemző a fokozottan megnyilvánuló értágulat az arcon, amely különböző anyagokra (pl. forró ételek, italok, koffein- vagy alkoholtartalmú italok, fűszeres ételek) vagy a napfényre, szélre, erős hidegre jelentkezik. Zavarbaejtő szituációk, pikáns történetek, filmek is kiválthatják a szokatlanul élénk érreakciót, az arc heves kipirosodását (flush).

Egyes felmérések szerint a felnőttek 5-10 százaléka érintett a betegségben, elsősorban a világos bőrszínnel rendelkezők. Leggyakoribb a skandináv országokban, és jellemzően minél sötétebb a bőrszín, annál ritkább a betegség előfordulása.

A rosacea tünetei

A rosacea korai tüneteként átmeneti bőrpír időnkénti megjelenése, majd elhalványodása jellemző. Ilyenkor az arcbőr bizsereghet, viszkethet is. Ez az úgynevezett előrosaceás állapot (prerosaceás szakasz).

Rosaceás, kiporosodott arcbőr

A betegségre lassú romló tendencia jellemző. A bőrpír egyre gyakrabban újul ki, majd akár több napig is fennáll, végül állandósul, tartós arcpír (hyperaemia) és apró értágulatok (teleangiektáziák) alakulnak ki. Ebben a stádiumban a vörös arc mérsékelten duzzadt, vizenyős (ödemás) is lehet.

Az előrehaladottabb rosaceás beteg bőrön - főként az orron - apró piros, vagy gennyes pattanásszerű kiütések is megjelennek. A valódi pattanásosságtól könnyen elkülöníthető a mitesszerek hiánya miatt. Ezen kiütések a gyulladás csökkenésével visszahúzódnak és a gyógyulás után nem hagynak hátra hegeket. Ez a fázis a rosacea gyulladásos szakasza.

A betegség késői szakaszában a faggyúmirigyek túlburjánzása, a bőr kötőszövet felszaporodása miatt nagyobb csomók, az arc egyes részeinek akár torzító megnagyobbodása jön létre. A legismertebb forma a rhinophyma, amely az orr bőrének karfiolszerű túlburjánzása. Ezt sokáig a túlzott alkoholfogyasztásnak tulajdonították, tévesen.

Kialakulhat phyma ritkábban az állon, a homlokon, a fülcimpákon, esetenként a szemhéjakon is. A rosaceás betegek csaknem felénél szemészeti jellegű tünetek is észlelhetőek. Ez lehet kötőhártya gyulladás, a szemhéjak, de akár a szivárványhártya gyulladása is.

Miért alakul ki az értágulat?

A betegség oka nem tisztázott, kialakulásához szükséges örökletes hajlam és különböző környezeti faktorok hatása is. A ma elfogadott elmélet szerint a betegség gyökere a bőr ereinek hibás vegetatív beidegzése. Ezt az elméletet látszik alátámasztani a rosacea migrénnel való kapcsolata, melyek szintén vegetatív érproblémákon alapulnak.

A betegség összefüggést mutat egyes belgyógyászati betegségekkel is, mint a magasvérnyomás betegség, egyes emésztőrendszeri problémák, gyulladások. Egyes esetekben javasolt lehet a góckutatás.

A hormonális változások hatása egyértelmű a betegség kialakulásában. Ezt mutatja, hogy a tünetek a menopauza, a klimax környékén kifejezetten romlanak, vagy egyeseknél ebben az időszakban jelennek meg.

Mindezek mellett kimutatott a rosacea kapcsolata egy mikroszkópikus méretű élősködő, a Demodex bőratka (Demodex folliculorum és Dermodex brevis akták) elterjedésével, amelyek a szőrtüszőkben, faggyúmirigyekben élnek.

A rosacea kezelése

A betegség nem gyógyítható, de megfelelő kezeléssel és gondozással jelentős javulás érhető el, valamint a romló tendencia lassítható.

A gyulladásos tünetek kezelése különböző helyi alkalmazású szerekkel (krém, gél) történik. Ezek mindegyike csak orvos által rendelhető, receptköteles szer. A kezelés célja a gyulladás csökkentése és a bőr fertőtlenítése. Általában antibiotikumot, metronidazolt tartalmazó gélt vagy krémet kap a beteg, de hatásosak az isotretinoin hatóanyagú készítmények is. Gyakran rendel a bőrgyógyász kéntartalmú lemosót vagy rázókeveréket, de igen fontos a rosaceás arc tisztításakor, hogy ne szárítsuk ki nagyon, ne irritáljuk erős tisztítószerekkel.

Súlyosabb esetekben szájon át szedendő gyógyszert kap a beteg, ez leggyakrabban doxycyclin, tetracyclin vagy metronidazol tartalmú antibiotikus hatású készítmény, de szükség lehet a makacs, egyéb terápiára nem reagáló esetekben szájon át adagolt isotretinoinra is.

A torzító phymák esetében sebészi úton, lézeres vagy speciális bőrcsiszoló műszerekkel "lefaragják" a túlburjánzott területeket. A legelterjedtebb módszer a lézeres terápia, amely a kitágult ereket összehúzódásra készteti. A rádiófrekvenciás kezelés során egy apró műszer a hőhatás eredményeként tünteti el az erek tágulatait.

Kiegészítő jelleggel kozmetikai kezelések is szükségesek lehetnek.

Élet a betegséggel

A rosaceás tüneteket provokálja, fellobbantja az UV-fény, emellett az emocionális stressz, a forró vagy fűszeres, csípős ételek, italok, alkohol fogyasztása, de a szélsőséges időjárás hatása is megfigyelhető. Fontos tehát mindezektől tartózkodni, azaz úgynevezett "rosaceás diéta" folytatása (az értágulatot előidéző ételek kerülése), fényvédelem alkalmazása. Fürdés, zuhanyzás alatt is kerülje a túl meleg vizet. Télen a szabadban végzett munka vagy sport során célszerű arcmaszk viselése, ugyanis a nyári meleg mellett a téli hideg is provokálja a panaszokat.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Gál Mónika, bőrgyógyász szakorvos