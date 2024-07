Könyökfájdalom - Okok és kezelés

A könyök olyan ízületünk, amelyre a mindennapi élet során kevés figyelmet fordítunk - kivéve, ha beütjük valahová, és a csontok közt lévő idegszál ütődése villanó fájdalommal jelzi, hogy inzultus érte. Nyújtjuk, hajlítjuk és csavarjuk a különböző tevékenységek, sportolás közben, de csak akkor jövünk rá, milyen fontos is valójában, amikor fájni kezd.

A könyök fájdalmát leggyakrabban sérülés, vagy túlhasználat okozta gyulladás okozza. A nyomozást célszerű azzal kezdeni: mi történt, mit csináltunk a fájdalom megjelenése előtt?

Könyöksérülések okozta fájdalom

Zúzódás

A sérülésekre általában mindenki emlékszik, ha ráesünk, könnyen zúzódhat ez az ízület – erre a külsérelmi nyomokon kívül duzzanat és vérömleny emlékeztethet, a fájdalom nyugalomban és mozgatásban is fennáll. Ha a fájdalom jelentős, azt helyi jegeléssel, a duzzanatot átmeneti karfelkötéssel, az ízület befáslizásával csökkenthetjük, de fontos a mindennap többszöri, terhelés nélküli, óvatos mozgatás, hisz a mozgásnál beinduló keringés képes csak elszállítani a sérülés miatt keletkezett vérömlenyt, illetve fájdalomkeltő anyagokat.

Rándulás

A könyökünk egy stabil ízület, hajlítását segíti, hogy az őt alkotó csontok közül a felkarcsont kettős kerékhez hasonló feje szorosan illeszkedik az alkarcsont árkába, és a nyújtás végén csontos akadályt képezve. A lágyrészek stabilitását elsősorban az ízületi tok, és annak megvastagodott szalagjai adják. Egy rándulás esetén az ízületi tok és a szalagok megnyúlhatnak, bevérezhetnek, ezért bár a tünetek hasonlóak, a gyógyulás lassabb, és előfordulhat, hogy egy kis lazaság, vagy a mozgásképesség néhány fokos elmaradása a nem teljes regeneráció végén megmarad.

Könyökficam

A könyökficamhoz már jóval nagyobb erőbehatás kell, általában egy megfeszített könyökkel kézre esés – és ez gyakran kisebb csontsérüléssel is jár. Ekkor már nem lehet elkerülni a balesetsebészetet, addig teendő a nyugalomba helyezés és jegelés – de itt szükséges a röntgenvizsgálat.

Túlhasználat okozta könyökfájdalom

Ha a fájdalmat nem előzte meg esés, viszont tartós terhelés, erős igénybevétel vagy ugyanazon mozgás sokszor ismétlődése jellemző – akkor a könyök két gyulladásos típusa közül az egyikkel állunk szemben. Mivel ezek a izom-ín átmenetben keletkező csonthártyagyulladások sportolókban jelentkeztek legyggyakrabban, ezért a külső rész gyulladását teniszkönyöknek, a törzsünkhöz közelebbi csontrészről eredő intapadás gyulladását golfkönyöknek hívjuk.

Teniszkönyök és golfkönyök

Teniszkönyök esetén jellemző, hogy alkari feszítő izmoknak a felkarhoz csatlakozó pontján gyulladás alakul ki, azaz a fájdalom a törzstől távolabbi részt, illetve az alkar izmait is érinti. Ezt a teniszütő gyakori lengetése mellett a szerszámot szorítva végezhető munka, a könyökkel csavaró mozdulatot igénylő munka váltja ki, így gyakran szakácsok, szerelők, festők jelentkeznek hasonló panasszal, de a billentyűzet használat miatt sok irodai dolgozó is ilyen fájdalmat jelez. Ha a gyulladás heves, akár egy tárgy megszorítása, egy bögre megemlése is fájdalmat okoz, de a csavaró mozdulatok mindenképp. A csukló hátrafeszítése erő ellenében, vagy az ujjak széttárása a fájdalmat fokozzák.

A golfkönyök kiváltó okai is az ismétlődő mozgások, de azok, melyek a könyök belső felét veszik igénybe, mint pl. a golfütő lendítése. Ezen esetben az ökölbeszorítás, vagy a csukló erő ellenében alkar felé feszítése okoz panaszt. Ha ezeket a könyöktáji tompa fájdalmakat már az alkarba nyilalló fájdalmak is kísérik, akkor a gyulladás már az izom tapadásáról az ínon keresztül az izompólyára is ráterjedt.

Ezek a mindennapokban leggyakoribb gyulladásfajták heves esetben jól reagálnak a jegelésre, a kiváltó mozdulatok mellőzése melletti kimozgatásra, gyulladáscsökkentő krémek, gélek, tapaszok használata mellett egy úgynevezett epicondylitis pánt viselésére – mely tehermentesíti a gyulladt területet. Ha azonban néhány hét öngyógyítás mellett sem javul a helyzet, célszerű orvoshoz fordulni, hisz minél tartósabban áll fenn a gyulladás, annyival nehezebb lesz küzdeni ellene.

Nyáktömlőgyulladás

Ugyancsak gyulladásos jellegű fájdalom – azonban szerencsére ritka - a könyökcsúcson lévő nyáktömlő gyulladása okozta panasz. Mivel ilyenkor a fájdalmat a nyáktömlő feltelése, tartós könyökölés, vagy ütés okozza – enyhe esetben az otthoni gyulladáscsökkentő módszerek elegendőek lehetnek. Ha azonban a könyökcsúcs fájdalmát a nyáktömlő nagyra duzzadása mellett melegség, pirosság esetleg láz kíséri, feltehető egy fertőzés jelenléte is, ezért ezzel ismét orvoshoz kell fordulni.

Könyök alagút szindróma

Ha a könyökünket túlterhelés érte, és akár csak kis mértékben megduzzad, az itt futó idegszál könnyen nyomás alá kerülhet – ez a könyök alagút szindróma, melyre az alkarba sugárzó fájdalom mellett a gyűrűs és kisujj zsibbadása jellemző – pont azon a területen, ahol villámló fájdalmat érzünk, amikor jól beverjük a könyökünket. Az alagút szindrómával járó kellemetlen tünetnek a megszüntetéséhez van, hogy elég a a váll és felső végtag rendszeres átmozgatása, gyógymasszázsa, idegvédő B-vitaminok kúraszerű szedése mellett, de ha a zsibbadás nem javul – ezzel is célszerű orvoshoz fordulni.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Banális sérülések az ízület pihentetésére, jegelésére, tehermentesítés melletti kimozgatására mindig javulni kezdenek, ha látható vérömleny kíséri – ahogy azok halványodnak, úgy fognak javulni a tünetek is. Ha azonban 8 nap múltán sincs semmi javulás, mindenképp forduljunk baleseti sebészetre. Jelentős sérülésnél ezt természetesen a baleset után egyből meg kell tenni.

Gyulladások esetén úgy tudunk mérlegelni, hogy felmérjük, az ízületi fájdalom mikor van jelen és mennyire erős. Ha nincs éjszakai fájdalom, és a fájdalom erőssége a 0-10-es skálán 5 alatt helyezkedik el, kipróbálhatjuk a fenti öngyógyító módszereket, és figyeljük, hogy a tehermentesítés, a terhelés változtatása, a gyulladáscsökkentő krémek használata hoz-e javulást. Ha alkalmazásukkal további 1-2 hét alatt sincs változás, érdemes orvosnál jelentkezni. Erős fájdalom és lüktető éjszakai panasz heves gyulladásra utal, ezért ezzel nem javasolt a jó szerencsében bízva várni.