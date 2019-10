Ekcéma - Mi okozhatja, és hogyan kezeljük?

Vörös, viszkető foltok, nedvedző hólyagocskák, rohamszerű viszketési inger. Az ekcéma jól látható tünetei mögött sok esetben nehéz felfedezni a kiváltó okokat. Táplálkozás, stressz, öröklött hajlam, kozmetikum vagy ékszerek?

Úton az allergia felé

Csecsemőkorban gyakran a később megjelenő allergia előfutáraként jelentkezhetnek ekcémás tünetek. -magyarázza dr. Vincze Ildikó bőrgyógyász-kozmetológus.

Az atópiás ekcéma veleszületett allergiás hajlam alapján kifejlődő visszatérő és idült lefolyású gyakori betegség. Az allergiára hajlamos csecsemőknél 2 éves kor alatt ekcémás bőrtünetek jelentkezhetnek, melyek táplálék allergiával is társulhatnak, majd 2 és 3 év között gyakori a savós középfül-gyulladás és végül óvodás-kisiskolás korban megjelennek a jellegzetes allergiás tünetek: köhögés, szemviszketés és orrfolyás.

Ez is érdekelheti Önt! Az ekcéma kiváltó okai és típusai

Hirdetés

Kiütést kapok tőle!

Atópiás dermatitisz felnőttkorban is jelentkezhet, azonban a beteg részletes kikérdezése során rendszerint felfedezhetők olyan korábbi tüneteket, amelyek a betegségre való hajlamot előre jelezhették.

Ez lehet például a nagyon száraz bőr, vagy allergiás tünet, szénanátha. Ennél gyakoribb, hogy felnőtteknél a tüneteket kontakt vagy irritatív eredetű ekcéma okozza.

Ez esetben a panaszokat valamilyen külső tényező, sokszor a hétköznapok során gyakran használt tárgy, kozmetikum, vegyszer váltja ki. Súlyosabb esetben a közvetlenül érintkező bőrfelületek mellett más testrészen is megjelennek hasonló tünetek.

A felnőttkori ekcéma kialakulása, vagy súlyosbodása gyakran összefügg a beteg életében bekövetkezett változásokkal, betegségekkel, stresszhelyzettel is.

Ez is érdekelheti Önt! Az ekcéma

Életkorral változó tünetek

Az ekcéma tünetei szabad szemmel is jól láthatóak. Vörös foltokkal, először nedvedző hólyagocskákkal jelentkezik, majd a hólyagok felszakadva beszáradnak. Az ekcémás tüneteket rohamszerű viszketési ingerek kísérik.

A kisgyermekkori formára a rendkívül száraz bőr mellett a végtagok hajlataiban, a nyakon, a fül mögött és a szem körül kialakuló, általában erős viszketéssel járó bőrgyulladás a jellemző.

A tinédzser- és felnőttkori formánál a fenti tünetekhez a tenyereken és a talpakon megjelenő ekcéma is társulhat.



Ekcéma kézfejen

Vizsgálatok

Az ekcéma diagnózisának első lépése a beteg részletes kikérdezése. A kivizsgálás menetét az egyéni tünetek, panaszok határozzák meg. Az allergia vizsgálat segítségével meghatározható, hogy a tüneteket élelmiszer, pollen, környezeti anyag, illatszer provokálja-e. Szükség lehet fogászati, gégészeti, belgyógyászati kivizsgálásra is.

Ez is érdekelheti Önt! Atopiás dermatitis

Az ekcéma kezelése

Az ekcémás tünetek általában helyi szteroid készítményekkel kezelhetők. A krémeket kúraszerűen használjuk, a panaszok jelentkezésekor.

Az erős hatóanyagú készítmények viszonylag rövid idő alatt szüntetik meg a gyulladást. A tünetek enyhülésekor, úgynevezett immunmoduláló helyi készítményeket is alkalmazunk, melyek a hosszabb tünetmentes állapot megőrzését is elősegítik. Megfelelő körülmények mellett alkalmazott immunmoduláló szerek hosszú távon is biztonságosak, megakadályozzák a gyulladásos folyamatok kialakulását, anélkül, hogy a bőr szerkezetét károsítanák. Az érintett bőrfelületen hetente kétszer alkalmazzuk, úgynevezett fenntartó kezelésként. A terápia fontos része a száraz bőr megóvása, a rendszeres bőrápolás, lipidpótlás biztosítása. Az ekcéma nem minden formája gyógyítható véglegesen, de a kiváltó okok elkerülésével, a gyulladás megszüntetésével tünetmentes állapot érhető el.

Tanácsok a mindennapokra

A naturkozmetikumok használata javasolható, de tudnunk kell, hogy bizonyos gyógynövények erős allergénként is szerepelhetnek.

Tisztálkodáshoz és szépségápoláshoz válasszuk inkább a gyógyszertárban beszerezhető, speciálisan az ekcémás bőr ápolására kifejlesztett illatanyag- és színezékmentes készítményeket.

Az étkezések során - a táplálékallergiás betegek kivételével - nem szükséges külön diétát tartani. Táplálkozásunk legyen változatos, friss összetevőkben gazdag. A tartósítószereket és adalékanyagokat érdemes elkerülnünk. Az erős, fűszeres ételek fogyasztása nem javasolt, mivel ezek a verejtékkel távozva fokozhatják a tüneteket.

Az ekcémás betegeknek nagy figyelmet kell fordítaniuk bőrük megfelelő hidratálására. Kádban való hosszas fürdőzés helyett válasszuk inkább a zuhanyozást, utána speciális testápoló használata ajánlott.

A ruházat megválasztásánál ügyeljünk rá, hogy a bőrrel lehetőleg csak pamut ruhanemű érintkezzen, kerüljük a műszálas anyagokat és a gyapjút.

Olvasson tovább! Kontakt bőrgyulladás - Irritatív és allergén anyagok

(Dermatica Bőrgyógyászat és Kozmetika - Dr. Vincze Ildikó, bőrgyógyász-kozmetikus)