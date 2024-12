A leggyakoribb kiütéses fertőző betegségek áttekintése, összehasonlító jelleggel. A felsorolt betegségeken kívül más, fertőzéses vagy nem fertőzéses eredetű kórkép is okozhat kiütéseket.

A különböző betegségek diagnózisának felállításában segíthetnek a kiütések megjelenésének jellegzetességei, továbbá a betegségre jellemző társtünetek jelentkezése. Fertőzéses eredetre utalhat, ha a kiütések mellett láz vagy más általános tünet is jelentkezik, ugyanakkor tudni kell, hogy a betegségek pontos lefolyása eltérést mutathat az egyes betegeknél.

Skarlát

Kiütés jellege: sok apró, érdes tapintatúan kiemelkedő kiütés látható; az arcon kezdődik, majd megjelenik a törzsön, a végtagokon, főleg a hajlatokban.

A betegség egyéb jellemzői

Elsősorban gyermekkorban jellemző.

Lappangási idő: 2-6 nap

Bevezető időszak: 1-2 nap

Bevezető tünetek: láz, torokfájás, fejfájás, hányás

Kísérő tünetek: nyelvgyulladás, arcpír szájkörüli sápadtsággal, nyaki nyirokcsomó-duzzanattal, gyors szívveréssel.

Fertőzőképesség: 24 órával a tünetek kialakulása előtti időszaktól kezdve 2-3 hétig, szövődmények esetén még hosszabb ideig.

Részletes betegségleírás: Skarlát

Kanyaró (morbilli)

Kiütés jellege: Az enyhén kiemelkedő barnás-lilás árnyalatú piros kiütések a fül mögött, az arc és a nyak területén kezdődnek, majd lefelé terjednek az egész testen. A kiütések összefolyó foltokat alkotnak, majd hámlani kezdenek. A megjelenés sorrendjében tűnnek el.

A betegség egyéb jellemzői

Elsősorban gyermekkorban jellemző, de immunitással nem rendelkező felnőttek is elkaphatják.

Lappangási idő: 10 nap

Bevezető időszak: 4 nap

Bevezető tünetek: hurut, magas láz, kötőhártya-gyulladás, fénykerülés, Koplik-folt (a szájnyálkahártyán megjelenő kis szürkés folt)

Kísérő tünetek: általános influenzaszerű tünetek, mint láz, fejfájás, nyaki fájdalom

Fertőzőképesség: a kiütés megjelenése előtt 2-4 nappal kezdődik és 2-5 napig tart.

Részletes betegségleírás: Kanyaró

Bárányhimlő

Kiütés jellege: előbb piros folt, ami kissé kiemelkedik, aztán tetején hólyag képződik, végül pörkösödik. Egyszerre különböző fázisú kiütések vannak jelen. A teljes testfelszínen megjelenhetnek, akár a nyálkahártyákon is.

A betegség egyéb jellemzői

Elsősorban gyermekkorban jellemző, de immunitással nem rendelkező felnőttek is elkaphatják.

Lappangási idő: 14-21 nap

Bevezető időszak: 1 nap

Bevezető tünetek: láz, hurutos panaszok

Kísérő tünetek: viszketés

Fertőzőképesség: a kiütés megjelenése előtti időszaktól a hólyagok beszáradásáig.

Részletes betegségleírás: Bárányhimlő

Rózsahimlő (rubeola)

Kiütés jellege: A fül mögött kezdődő majd az egész testre terjed, pirosas-lilás pettyezettség, mely összefüggő foltokká olvad össze.

A betegség egyéb jellemzői

Elsősorban gyermekkorban jellemző, de immunitással nem rendelkező felnőttek is elkaphatják.

Lappangási idő: 14-21 nap

Bevezető időszak: 1 nap

Bevezető tünetek: láz, megfázásos tünetek

Kísérő tünetek: enyhe láz, duzzadt nyirokcsomók

Fertőzőképesség: a kezdeti tünetek előtt röviddel kezdődik és a kiütések elmúlásáig tart.

Részletes betegségleírás: Rózsahimlő/rubeola

Lepkehimlő (erythema infectiosum)

Kiütés jellege: az orcákon megjelenő, pillangószárnyra emlékeztető piros folt, később a törzsön, végtagokon alakját és kiterjedését változtató háló- vagy csipkeszerű kiütések.

A betegség egyéb jellemzői

Elsősorban gyermekkorban jellemző, de azon felnőttek is elkaphatják, akik korábban még nem estek át rajta.

Lappangási idő: 4-20 nap

Bevezető időszak: 2-5

Bevezető tünetek: felső légúti panaszok, láz

Kísérő tünetek: a kiütéses szakban más kísérő tünet nincs

Fertőzőképesség: a kiütés megjelenése előtti időszaktól a kiütés kialakulása után még néhány napig.

Részletes betegségleírás: Lepkehimlő

Kéz-láb-száj betegség

Kiütés jellege: hólyagos vörös kiütések a száj környékén és a szájnyálkahártyán, később a kezeken és a lábakon. Maga a kiütés nem fájdalmas és nem viszket.

A betegség egyéb jellemzői

Elsősorban gyermekkorban jellemző, de felnőttkorban sem ritka.

Lappangási idő: 4-6 nap

Bevezető időszak: 1-2 nap

Bevezető tünetek: égő érzés, emésztési panaszok

Kísérő tünetek: fájdalom a végtagokban, a szájüregben, torokfájás, magas láz, étvágytalanság

Fertőzőképesség: a kiütés megjelenése előtti időszaktól kezdődően a kiütés kialakulása után rövid ideig.

Részletes betegségleírás: Kéz-láb-száj betegség

Roseloa infantum

Kiütés jellege: rózsaszín kiemelkedő foltos kiütések, melyek nyomásra elhalványodnak. Előbb a törzsön kezdődnek, majd szétterjednek a végtagok és a nyak irányába, majd néhány napon belül eltűnnek.

A betegség egyéb jellemzői

Csecsemőkorban és kisgyermekkorban jellemző.

Lappangási idő: 10-15 nap

Bevezető időszak: 3 nap

Bevezető tünetek: magas láz (akár 40°C)

Kísérő tünetek: típusosan a láz megszűnése után jelentkeznek a bőrkiütések, a kiütéses szakaszban nem jár panaszokkal.

Részletes betegségleírás: Roseola infantum (háromnapos láz)

Majomhimlő (mpox)

Kiütés jellege: hólyagos (átlátszó vagy sárgás folyadékkal teli) kiütések, melyek főleg az arcon és a végtagokon koncentrálódnak, a törzsön kevésbé jellemzőek.

A betegség egyéb jellemzői

Bármely életkorban előfordulhat

Lappangási idő: 5-21 nap

Bevezető időszak: 1-3 nap

Bevezető tünetek: láz, nagy mértékű nyirokcsomó-duzzanat, fejfájás, izomfájdalom

Kísérő tünetek: ugyanaz

Részletes betegségleírás: Majomhimlő

Mononucleosis infectiosa (mononukleózis)

Kiütés jellege: Nem jellemző a kiütés, csak amoxicillin antibiotikum adása után egy-két nappal jelentkeznek kanyaróra vagy a skarlátra emlékeztető piros foltok, elsősorban a törzsön.

A betegség egyéb jellemzői

Elsősorban serdülőkorban és fiatal felnőttkorban gyakori.

Lappangási idő: 10-50 nap

Bevezető időszak: -

Bevezető tünetek: rossz közérzet, fejfájás, magas láz, torokfájdalom, nyelési nehézség.

Kísérő tünetek: testszerte nyirokcsomó-megnagyobbodás, lépmegnagyobbodás, mandulamegnagyobbodás.

Fertőzőképesség: meghatározatlan

Részletes betegségleírás: Mononucleosis infectiosa (mononukleózis)

Herpesz

Kiütés jellege: csoportosan jelentkező, érintésre fájdalmas hólyagos kiütések, melyek bennéke megzavarosodik. Elsősorban az ajkakon, a nemi szerveken jelentkezhet, ritkán más testrészeken is.

A betegség egyéb jellemzői

Bármely életkorban előfordulhat.

Bevezető időszak: 1 nap

Bevezető tünetek: égő, viszkető érzés

Kísérő tünetek az első fertőzés alkalmával magas láz, rossz közérzet, nyirokcsomó-megnagyobbodás, fej- és izomfájdalom; kiújulás esetén általános tünetek nem jellemzőek

Fertőzőképesség: A hólyagbennék a fertőzőek, a hólyag beszáradásával a fertőzőképesség megszűnik.

Részletes betegségleírás: Herpesz

Övsömör

Kiütés jellege: hólyagos kiütések zavaros bennékkel, melyek egy-egy ideg által ellátott területen, jellemzően a test egyik oldalán jelenik meg. Gyakori az alhas területén, de máshol is előfordulhat.

A betegség egyéb jellemzői

Elsősorban felnőttkorban jellemző.

Bevezető időszak: 2-3 nap

Bevezető tünetek: erős fájdalom az érintett ideg ellátási területén.

Kísérő tünetek: égő jellegű fájdalom, nyirokcsomó-megnagyobbodás, láz

Részletes betegségleírás: Övsömör

Nem mindig fertőzéses eredetű a kiütés

Kiütéseket nem csak bakteriális vagy vírusos fertőzések okozhatnak, hanem igen gyakoriak a csalánkiütések is, így kiütést okozhat allergiás reakció (pl. gyógyszerallergia, ételallergia, fémallergia, vegyi anyagok, növények), autoimmun betegségek, sőt akár a stressz vagy a bőrt érő fizikai tényezők (napfény, hideg) is. Kiütésre emlékeztetnek a rovarcsípések (pl. bolha) is.

Gyakran utal nem fertőzéses eredetre, ha a kiütés nem jár általános kísérőtünetekkel (pl. láz, nyirokcsomó-megnagyobbodás), vagy ha csak egy jól behatárolt területen jelenentkezik (pl. egy allergénnel, napfénnyel érintkező bőrfelületen).

(WEBBeteg összeállítás - Lektorálta: Dr. Jóna Angelika)