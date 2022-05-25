Majomhimlő - A mindenkit érdeklő kérdések és válaszok

Az mpox (régebbi elnevezéssel majomhimlő) ritka, elsősorban szoros testi érintkezés útján terjedő fertőző megbetegedés. Mennyire kell tartani tőle és mit lehet tudni a védettségről, illetve a kezelésről?

Mennyire elterjedt fertőzés?

Az mpox ritka, de régóta ismert megbetegedés. Kórokozója a majomhimlővírus (MPXV, monkexpoxvirus), mely elsősorban Közép- és Nyugat-Afrikában elterjedt. Európában sokáig csak elszórt, külföldi utazások kapcsán behurcolt esetek fordultak el, ám 2022-ben Európában, ezen belül Magyarországon is megjelent, illetve terjedni kezdett a vírus. A betegség hasonlít a himlőre, egy rokon orthopoxvírus-fertőzésre, amelyről a WHO 1980-ban azt közölte, hogy eltűnt a Föld felszínéről.

A hazánkban igazolt megbetegedések száma 2022-ben 80 volt, majd 2023-ban két, 2024-ben három, 2025-ben is mindössze öt fertőzést jelentettek, ám 2026-ban az esetszámok ismét emelkedést mutattak, november közepéig az Országos Népegészségügyi Intézet már 26 esetről számolt be.

Az mpox veszélyessége

Az mpox lefolyása többnyire enyhe, és a betegek többsége 2–4 hét alatt súlyos szövődmények nélkül meggyógyul.

Ritkán súlyos lefolyású és halálozással járó esetek is előfordulhatnak. Elsősorban a legyengült immunrendszerrel élő személyeknél, vagy megfelelő egészségügyi ellátás hiányában fordulnak elő a súlyos megbetegedések. Ennek kockázata nagyobb lehet kisgyermekeknél, várandósoknál, továbbá betegség vagy az immunrendszert gyengítő terápia miatt legyengült immunrendszerű személyeknél. Különösen veszélyeztetettek az előrehaladott, kezeletlen HIV-fertőzéssel élők.

A betegség súlyosságát a vírus genetikai változata is befolyásolhatja. A majomhimlővírusnak két fő kládja van (I. és II. klád), ezeken belül további alcsoportokat különböztethetünk meg. A halálozással elsősorban az I. klád bizonyos változatai hozhatók összefüggésbe. A WHO adatai szerint az összesített halálozási ráta 1% körüli, de egyes vírus-alcsoportok esetén 3-6% körüli is lehet.

Az mpox szövődményei lehetnek másodlagos fertőzések: tüdőgyulladás, szepszis, agyvelőgyulladás, valamint a szaruhártya fertőzése, amely látásvesztést okoz.

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Hogyan kapható el a majomhimlő vírusa?

A majomhimlővírus egyik emberről a másikra elsősorban szoros testi kontaktus útján terjed, különösen fertőző a bőr- és nyálkahártya-elváltozásokkal, sérülésekkel és testnedvekkel történő közvetlen érintkezés. Elsődlegesen szexuális kapcsolat során adható át, de más szoros testi érintkezés is terjedési módnak számít.

Másodlagosan a vírussal szennyezett használati tárgyak közvetítésével is átadható, például az ágyneművel, törölközővel való érintkezés útján. Emellett a fertőzött személlyel tartós és közeli kapcsolat esetén közvetlen érintkezés nélkül, légúti cseppeken keresztül is lehetséges a megfertőződés. Ezek a terjedési utak bár nem kizártak, meglehetősen ritkák, a gyakorlatban a beteggel egy háztartásban élő családtagok sem kapják el a fertőzést az alapvető szabályok betartásával.

A fertőzés laboratóriumi vizsgálattal igazolható.

Hogyan zajlik le az mpox, mik a tünetei?

Az mpox lappangási ideje általában 3-7 nap, de akár 21 nap is eltelhet a tünetek megjelenéséig. A vírus a lappangási időszakban még nem fertőzőképes.

A fertőzés lefolyása változatos lehet, nem minden betegnél ugyanazok a tünetek, vagy a tünetek jelentkezésének sorrendje. Nem ismert, hogy tünetmentes fertőzés milyen gyakori. Leggyakrabban két szakaszra osztható a megbetegedés lefolyása:

1. Inváziós időszak

A kezdeti tünetek általában az alábbiak, ugyanakkor ismert olyan lefolyás is, amikor ezek csak a bőrtünetek után jelennek meg, vagy akár hiányoznak.

láz

erős fejfájás

nyirokcsomók duzzanata

izomfájdalmak

hátfájás

erős levertség

A nyirokcsomó- duzzanat az mpox egyik megkülönböztető jellemzője, számos hasonló tünetekkel induló vírusfertőzésre (bárányhimlő, kanyaró, himlő) ez nem jellemző. Egyes felmérések atipikus tünetekről is beszámoltak.

2. Bőrkiütések és nyálkahártya-elváltozások

Általában a láz megjelenését követő 1-3 napon belül kezdődik, azonban egyes esetekben akár az mpox első tünetei is lehetnek.

A kiütések leginkább az arcon és a végtagokon (beleértve a kézfejet és a talpat) koncentrálódnak, de gyakran érintett a szájnyálkahártya, a nemi szervek és a végbéltájék is. A törzsön nem jellemzőek.

A kiütések egymás után alakulnak ki makuláktól (sík alappal rendelkező elváltozások) papulákig (enyhén megemelkedett szilárd elváltozások), hólyagokig (átlátszó folyadékkal teli elváltozások), pustulákig (sárgás folyadékkal telt elváltozások) és kéreggé, amelyek kiszáradnak és leesnek.

Az elváltozások száma néhánytól több ezerig terjedhet. Olykor csak kis számú és egy-egy testrészt érintő kiütés képződik, súlyos esetekben az elváltozások összeolvadhatnak.



Mpox okozta bőrkiütések az alkaron

A gyógyulás során a kiütések pörkösödnek, majd leesnek, a helyükön új bőrréteg képződik. A vírus mindaddig fertőzőképes, amíg az összes bőrelváltozás le nem esik, ezen idő alatt a beteg gondozóinak kerülniük kell az elváltozásokkal való érintkezést, illetve az ezekkel érintkező használati tárgyak érintését.

Mi lehet még? Áttekintés a kiütéses fertőző megbetegedésekről

Létezik-e terápia a megbetegedésre?

A betegek többségénél elegendő a tüneti terápia: a fájdalom és a láz csillapítása szükség szerint, a bőr- és nyálkahártya-elváltozások megfelelő ellátása, a folyadékpótlás. A megfelelő tápláltsági állapot fenntartása, valamint a kiszáradás elkerülése érdekében a betegeket folyadékkal és étellel kell kínálni.

A megbetegedés során másodlagos bakteriális fertőzések alakulhatnak ki, amelyek antibiotikumokkal kezelhetőek.

A tecovirimat néven ismert vírusellenes szert, amelyet a himlő ellen fejlesztettek ki, az európai gyógyszerügyi hatóság 2022-ben engedélyezte az mpox kezelésére. A későbbi vizsgálatok azonban nem igazolták a hatékonyságát, ezért nem számít az mpox javallott terápiájának. Súlyos megbetegedése esetén ezt és más vírusellenes szereket is alkalmazhatnak, ugyanakkor nincs olyan specifikus készítmény, amely kellően hatékony lenne az MPXV ellen.

Létezik védőoltás a majomhimlő vírusa ellen?

A himlő ("fekete himlő") elleni védőoltás biztosít bizonyos fokú keresztvédelmet az mpox-ot okozó himlővírussal szemben is. Ez a himlőoltás Magyarországon 1979-ig kötelező volt, de napjainkban az eredeti himlőoltás már nem elérhető a nagyközönség számára, az elmúlt 45 évben csak egyes laboratóriumi vagy egészségügyi dolgozók kapták meg. A himlőoltás nem garantálja a védettséget, de csökkenti annak kockázatát, illetve enyhébb betegséget eredményezhet.

Létezik két vakcina az mpox-ot okozó vírus ellen is. A kétadagos vakcina elölt vírust tartalmaz, 28 nap különbséggel adható be a két dózis, míg az egy adagban adható készítmény legyengített, minimálisan szaporodóképes vírust tartalmaz. A védőoltás azonban nem ajánlott általános lakossági oltásként, a vírus elterjedése és veszélyessége nem indokolja a rutinszerű immunizációt, így a megbetegedés fokozott kockázatának kitett személyeknek (például laboratóriumi személyzet, mpox-os betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók) szükséges az alkalmazása. Fertőzött személlyel történő érintkezést követően is beadható, lehetőleg négy napon belül.

A majomhimlőt okozó vírus ugyanakkor nem rokon pl. a bárányhimlőt okozó vírussal (mely a herpeszvírusok közé tartozik), így ez az oltás, vagy a betegségen való átesés nem jár magasabb fokú védettséggel.

WEBBeteg összeállítás

Források: WHO - Mpox, Országos Népegészségügyi Intézet tájákoztató, dr. Soós Zoltán (MOK Háziorvosi Csoport vezető)