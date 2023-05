Skarlát: Felnőttkorban is el lehet kapni?

A skarlát egy kiütéses fertőző betegség, amelyet A-csoportú Streptococcus baktériumok okoznak. Elsősorban gyermekbetegségként tartják számon, hiszen a leggyakrabban óvodás- és általánosiskolás-korú gyermekek kapják el, ám kisbabák és felnőttek is megfertőződhetnek vele.

A skarlát tünetei, felismerése

A skarlátban megbetegedettek átlagéletkora 3-9 év között van. Felnőttek ritkán kapják el. Mivel alapvetően gyermekbetegségként tekintenek rá, ha felnőtt fertőződik meg, gyakran nem is gondolnak skarlátra, más betegséggel tévesztik össze. Pedig általában felnőttkorban is jelen vannak a tipikus tünetek, úgymint a málnanyelv, a torokgyulladás és a jellegzetes kiütések. Mindezek alapján az orvosok könnyen diagnosztizálni tudják a skarlátot.

Többször is el lehet kapni

Azok a felnőttek sem immunisak a betegséggel szemben, akik gyermekkorukban voltak már skarlátosak. Újra megfertőződhetnek. A skarlátot okozó baktériumoknak ugyanis több alcsoportjuk van, és aki az egyik alcsoport baktériumaival fertőződött meg, nem lesz automatikusan védett a többi alcsoport tagjaival szemben.

Szövődményekkel járhat

Általában a skarlát felnőttkorban nem súlyosabb, mint gyermekeknél. Problémát az jelenthet, hogy sokszor nem kerül időben felismerésre a fertőzés, mivel a kezdeti általános tünetek alapján gyakran nem is gondolnak a skarlátra. Ha túl későn kezdik meg az antibiotikumos kezelést, vagy egyáltalán nem is részesül ilyenben a beteg, akkor súlyosnak mondható komplikációk (tüdőgyulladás, csontvelőgyulladás (osteomyelitis)) és késői szövődmények (reumás láz) is felléphetnek.

A skarlát erősen fertőző betegség, ezért azok, akik diagnosztizált betegek, és antibiotikumterápiában részesülnek, a kezelés első két napján semmiképpen ne menjenek közösségbe. Azoknak, akik nem kapnak antibiotikumot, javasolt az otthoni izoláció, amíg teljesen meg nem szűnik minden tünetük. Ha pedig még nem diagnosztizálták a betegséget, de a skarlát tipikus jelei mutatkoznak Önnél, mielőbb forduljon háziorvosához, hogy megelőzhesse a megfelelő kezeléssel elkerülhető szövődményeket!

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Scharlach: Symptome und Ansteckung bei Erwachsenen und Kindern (Onmeda)

Lektorálta: Dr. Szabó Zsuzsanna