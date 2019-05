Kéz-láb-száj betegség: okok, tünetek, kezelés

A lepkehimlő tünetei, okai, kezelése

A lepkehimlőt ötödik betegségnek vagy erythema infectiosumnak is nevezik. A fertőző betegség kórokozója a Parvovírus B19. A fertőzés főleg télen és tavasszal terjed, elsősorban az 5 és 15 év közötti gyerekek körében, de más életkorban is el lehet kapni. A betegség cseppfertőzéssel terjed (tüsszentéssel, köhögéssel) és akár kézfogással, érintéssel is el lehet kapni.