Zsibbadás - Mi okozhatja?

A zsibbadásnak számos oka lehet, vannak köztük teljesen ártalmatlanok is. Zsibbadás az idegek átmeneti, gyulladás okozta ingerlése miatt is kialakulhat, de a háttérben súlyos neurológiai betegségek is állhatnak.

Zsibbadás a test bármely pontján jelentkezhet. Néha hirtelen alakul ki, teljesen ártalmatlan és magától elmúlik, erre jól ismert példa, ha beütjük könyökünket és elzsibbad az alkarunk. Ennek oka, hogy megnyomtuk a könyökideget.

Ha a zsibbadás hosszabb időn át fennáll, feltétlenül keresse fel háziorvosát, hogy a zsibbadás hátterében lévő okok felderítésére a szükséges vizsgálatokat elvégezhessék.

A zsibbadás leggyakoribb okai

Nyelvzsibbadás – Mi okozhatja? Nyelvzsibbadás egy viszonylag gyakori panasz, az orvoshoz fordulók körében. A betegek nem mindig tudják megfogalmazni, hogy milyen érzés ez, gyakran íz érzés zavarával tévesztik össze. Gyakran kelt szorongást, riadalmat a betegekben, mivel leginkább súlyos agyi betegségek fennállásához kötik. Kevésbé ismert tény az, hogy a nyelvzsibbadás számos egyéb betegség kísérő tünete is lehet.



A nyelvzsibbadás okai

Az egyes idegek toxikus, gyulladásos vagy mechanikai károsodása mérgezés, fertőzés, becsípődés vagy egyéb ok következtében (pl. alagút szindróma, mely a mediánusz ideg nyomódásával jár a csuklóízület közelében.

Bizonyos vizsgálatok kiváltotta idegingerlés (pl. liquor punctio, azaz gerincvelői folyadék mintavétel, ENG (elektroneurográfia) és infúzió).

Idegbecsípődéssel járó mozgásszervi betegség (pl. porckorongsérv).

Polineuropátiák (például cukorbetegség vagy alkoholizmus miatt alakul ki).

Vérkeringési zavarok (pl. arterioszklerózis, perifériás-artériás betegség).

Vírusos betegség (pl. övsömör).

Bakteriális fertőzés (pl. borreliózis, más néven Lyme-kór).

Allergiás betegségek.

Vitaminhiány (B1, B5, B12-vitaminhiány).

Vas-és magnéziumhiány.

Vérszegénység (anémia).

Gyógyszerek mellékhatása.

Nyugtalan láb szindróma (Restless Leg Syndrome = RLS).

Hiperventillációs szindróma.

Lelki okok, például félelem, pánik.

Agyi keringési zavar.

Agyi- vagy csontvelődaganatok.

A zsibbadás olyan neurológiai megbetegedés tünete is lehet, amilyen a szklerózis multiplex (SM) vagy a Parkinson-kór.

Hogyan kezelhető a zsibbadás?

A kezelés attól, függ, mi váltotta ki a zsibbadást. Ha a zsibbadást a rossz táplálkozási szokások, a vitamin-, vas-, magnéziumhiány vagy a stressz okozta, egészséges életmóddal, helyes étrenddel, és mozgással könnyen megoldható a probléma, és megszüntethetők a panaszok. Amennyiben valamilyen gyógyszer szedése miatt jelentkezik a zsibbadás, orvosával keressenek megoldást. Súlyos betegségek esetén a kezelés módja a betegségtől függ. Ezért is fontos, hogy minél hamarabb keressen fel egy orvost panaszok esetén.



Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; Onmeda.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos