Lábszárgörcs - Mi okozza, mit tehet ellene?

A lábszárgörcs többnyire a sportolók, a nők, a kismamák és az idősek problémája. Sokszor éjszaka alakul ki, és megzavarja a nyugodt alvást. Mi a teendő lábszárgörcs esetén, és hogyan előzzük meg?

Görcsoldók A hagyományos görcsoldók remekül működnek a simaizom görcse esetén (pl. menstruációt kísérő hasfájás), azonban a vázizmokat képező harántcsíkolt izomszövetnél ez a hatás nem érvényesül, az eltérő anatómiai szerkezet miatt.

Hogy alakul ki a lábszárgörcs?

Minden izom számtalan izomrostból áll, amit finom idegek hálóznak be. Ezeken az idegeken keresztül az agy olyan jeleket küld az izomrostoknak, amelyek hatására azok összehúzódnak, és izommozgást váltanak ki. Normál esetben az összehúzódást elernyedési fázis követi, de ha akaratlan idegi ingerlés alakul ki, akkor az izom nem tud elernyedni, és kialakul a görcs.

Az izomgörcsök gyakori okai

A lábikragörcs okai többnyire ártalmatlanok, néha azonban komoly betegség áll a háttérben. A lábszárgörcs leggyakoribb okai a következők:

az elektrolit-háztartás zavarai, például magnéziumhiány;

fokozott megerőltetés munka vagy sport közben;

kimerültség;

bizonyos gyógyszerek hosszú távú szedése;

a láb keringési zavara;

az izomrostok idegi zavara;

térdízületi artrózis.

Az izomzat felépítése és szerepe Az izomrendszer a mozgás aktív szervei, más-más szerkezettel és mozgással, különféle szerepet látnak el. Megkülönböztetjük az akaratlagosan mozgatható vázizmot, azaz a harántcsíkolt izmot, és az akarattól függetlenül működő simaizmot és szívizmot. Minden, amit tudni kell az izmok működéséről, az izom és a csontok kapcsolatáról.



Az elektrolit-háztartás zavarai

Az elektrolit-háztartás zavara főleg a sportolóknál fordul elő. Az izzadsággal sok folyadékot és ásványi anyagot veszítenek. Az edzés után ásványianyag-hiány alakul ki. Az ásványi anyagoknak nagyon fontos szerepük van az izomrostok működésének szabályozásában. Ha az olyan ásványi anyagok mennyisége, amilyen a magnézium vagy a kálium lecsökken, akkor az izomösszehúzódás és -elernyedés már nem működik megfelelően.

Ha az edzés után az elveszített folyadékot nem pótolják, nem áll helyre az elektrolit-háztartás, aminek hasmenés, hányás, illetve vesebetegség is lehet a következménye. Bizonyos gyógyszerek, így például a hashajtók is okozhatnak éjszakai lábszárgörcsöt.

Az elektrolit-háztartás zavara terhesség alatt és idős korban is felléphet. Az idősek sokszor nem táplálkoznak kiegyensúlyozottan és a folyadékpótlásra sem fordítanak kellő figyelmet. Az idegi funkciók is romlanak a korral, ami szintén kedvez a lábszárgörcs kialakulásának. Mivel a hormonális ingadozás is kihathat az elektrolit-háztartásra, a terhesség alatt is nagyobb eséllyel előfordulhatnak lábszárgörcsök. Ennek megelőzése érdekében főleg a terhesség második hónapjában gondoskodni kell a magnéziumutánpótlásról. Cukorbetegségben is jellemző a magnézium csökkent felszívódása.

Idegi károsodás, mint a lábszárgörcsök oka

Aki magnézium és egyéb ásványi anyagok szedése ellenére is lábszárgörcstől szenved, annak idegi orvosi kivizsgálásra van szüksége, hogy kiderítsék a görcsök okát. Az idegek károsodása elsősorban olyan anyagcsere-betegségek esetében fordulhat elő, amilyen a cukorbetegség. Emellett az idegek károsodásával jár az alkoholizmus és a vese működési zavarai is.

A betegségtől függően vagy a központi vagy a perifériás idegrendszer az érintett. Ezáltal az ingereket nem pontosan közvetítik az izmokba, és így vagy fokozott reakciót váltanak ki, vagy az is megtörténhet, hogy bizonyos motoros folyamatok már egyáltalán nem működnek.

Izombetegségek

Az izomgörcsök hátterében nagyon ritkán állnak izombetegségek. Kóros tartós izomösszehúzódással járó betegségek gyűjtőneve a miotónia. Ennek oka, hogy az izmok ioncsatornái nem működnek megfelelően, ezért az ingereket az izom nem tudja rendesen felvenni vagy továbbítani. Ezek a betegségek többnyire örökletesek.

Az érszűkület lábfájdalmat okoz

A generalizált érszűkület (súlyos fokú érelmeszesedés, atherosclerosis) is az izomzat energia-, valamint oxigénellátásának nehezítettsége miatt jön létre. Ilyen esetekben közös jellemző, hogy az izomnak több energia és oxigén kellene a megfelelő működéshez, mint amennyi van. Előbbi esetén a nagyfokú megterhelés miatt, utóbbi esetén az erek szűkülete miatt jön létre, ezáltal az elégtelen szállítókapacitás okozza a kellemetlen panaszt.

Az atherosclerosis talaján kialakult lábfájdalom (claudicatio intermittens), jól jelzi a betegség előrehaladását: a betegeknél számszerűsíthető, hogy mekkora távolságot képesek megtenni anélkül, hogy lábuk megfájdulna.

A fájdalom gyakran olyan mértékű, hogy a betegnek meg kell állnia, majd pihenésre szűnik a fájdalom.

Mi a teendő lábszárgörcs esetén?

Ha begörcsölt a lábszára, akkor fogja meg a lábujjait, és feszítse hátra őket a sípcsont irányába. Ha a görcs fekvő vagy ülő helyzetben jelentkezik, akkor álljon fel és járkáljon kicsit! Közben egész talpával lépjen a talajra vagy támassza a falnak. Masszírozza a lábszárát vagy lazítsa el meleg zuhannyal!

A további görcsök megelőzése érdekében:

Mivel a lábszárgörcs különféle betegségek velejárója lehet, forduljon orvoshoz panaszával, hogy kiderítsék az okokat!

A keringési zavarokat javítják a ginkgóból és a fokhagymából készült szerek.

A magnéziumhiány legjobb orvosság a magnéziumban gazdag étrend. Egyen sok magnéziumban gazdag élelmiszert: teljes kiőrlésű gabonából készült termékeket, sok gyümölcsöt, zöldséget. Ha ez nem segít, hatásos megoldás a gyógyszertárakban kapható magnézium tabletta.

Kerülje az alkoholt és a nikotint!

Lábszárgörcsök megelőzése érdekében végezzen rendszeresen lábfejgyakorlatokat!

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; gesundheit.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos