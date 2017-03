Alvászavar kínozza? - Tippek a nyugodt pihenéshez

A World Association of Sleep Medicine és a World Sleep Society nemzetközi védnökségével Magyarországon is megrendezésre kerül a World Sleep Day. A 2017. március 17-i magyarországi alvás napi események középpontjában az elalvásos közlekedési balesetek megelőzésének fontossága és a korai ébredés, felkelés problematikái is szerepelnek.



Tudjon meg többet a programokról!