Gyermekkori alvászavarok - Mi állhat mögötte?

Az alvászavarok a gyermekeket és a serdülőket is érintik, sőt némely formája kifejezetten életkori sajátosság. Legtöbb esetben a zavarok normál életkori jelenségek, amik idővel maguktól megszűnnek, ennek ellenére a szülőknek fel kell ismerniük, hogy mikor szükséges segítséget kérniük a probléma megoldásához.

Bizonyos határig normál életkori jelenség az alvászavar

A gyermekek idegrendszere még gyors fejlődési fázisban tart, gondoljunk csak arra, hogy az életkor növekedésével milyen gyorsan alakul át az alvásigény, annak hossza és ritmusa (a cirkadián ritmus) is. A gyermek életkörülményei és napirendje is változik az óvoda- és iskolakezdéssel, iskolán kívüli foglalkozások megjelenésével. A pubertás kor kezdetén a hormonális változások hatására a szervezet ismét jelentős átalakuláson megy keresztül. Mindezek hatással vannak az alvásra is.

Az esetek többségében az alvással kapcsolatos gyermekkori problémák bizonyos mértékben normál jelenségnek számítanak, ugyanakkor ha túlzottan gyakori, a gyermek biztonságát fenyegeti, vagy napközbeni panaszokat okoz, akkor már foglalkozni kell a problémával.

Heti 1-2 epizód teljesen normális, azonban a hónapokon keresztül, hetente többször ismétlődő alvászavaros esemény (akár elalvási nehézség, akár más zavar) már vizsgálatot igényel.

Bizonyos paraszomniáknál (alvás közbeni viselkedészavarok, mint pl. az alvajárás) fennáll a baleset és az önsértés veszélye, ebben az esetben is érdemes intézkedéseket hozni és szakemberhez fordulni.

Ha az elégtelen alvás kihat a gyermek napközbeni teljesítményére, viselkedésére. Ilyen a tartós fáradtság, koncentrációs zavar, az iskolai teljesítmény romlása, viselkedési problémák megjelenése, ingerlékenység, gyakori fejfájás. Az alvászavarral küszködő gyerekek sokkal hajlamosabbak a depresszióra és a szorongásos betegségekre is.

A jellemző alvászavarok gyermekkorban

Akárcsak a felnőtteknél, a gyerekeknél is különböző okokra vezethető vissza, hogy miért nem alszanak jól. Az alvászavarok két fő kategóriába sorolhatóak. Az első a disszomnia, amikor az alvás mennyisége okoz gondot, súlyos esetben alváshiányos állapotot eredményezve. Ez a típus magába foglalja az elalvási nehézségeket, a korai ébredést, vagy a mikroébredésekhez vezető horkolást, alvási apnoét. A gyermek sokszor nem akar lefeküdni, vagy nem engedi el ágya mellől a szülőt, ezért nem sikerül kipihennie magát, alvás után is fáradt marad.

A másik típusú alvászavar a paraszomniák csoportja, amikor alvás közben fellépő mozgások vagy negatív élmények akadályozzák a nyugodt alvást. Ezek legjellemzőbb előfordulási formái az alvajárás, az éjszakai felriadás, a rémálmok, ritmikus mozgászavarok (pl. fejrázás, rángatózás).

Kisgyermekkorban, iskoláskor előtt jellemzőek az elalvási problémák, a gyakori éjszakai felriadás, már ekkor megjelenhet az alvajárás. Iskoláskorban gyakoriak a rémálmok, és ilyenkor a leggyakoribb az alvajárás. A normál életkori jelenségként fellépő zavarok 10-12 éves korra legtöbbször megszűnnek. A serdülőkor kezdetétől az alvásfázis eltolódása okoz gondot, amikor a kamasz este még nem álmos, reggel viszont fáradt, nehezen ébred. Vannak olyan alvászavarok, amelyek életkortól függetlenül jelentkezhetnek.

Alvásigény gyermekkorban A csecsemők még napi 14-16 órát alszanak. 1 éves korban napi 13,5 óra tekinthető ideálisnak, már döntően éjszaka, folyamatosan, kiegészülve néhány kisebb, azonos időpontban jelentkező napközbeni alvással. Óvodás korban a szükséges alvásmennyiség 11-13 óra, általános iskolásoknak napi 10-11 óra, kamaszkorban 8-10 óra. Csak fiatal felnőttkortól, a pubertás lezárultával elegendő a napi 7-8 óra alvás.

Inszomnia (álmatlanság, elalvási vagy átalvási nehézség)

Az inszomnia az alvási ciklus zavara, mely magába foglalja az elalvási nehézséget, az ébrenléti nehézséget, a hajnali ébredéseket. Gyermekkorban ez néhány éjszakás vagy akár sok héten át tartó is lehet. Minden életkori szakaszban jelentkezhet, ide sorolják azt is, ha a gyermek csak a szülő jelenlétében tud elaludni.

Normális lehet a szeparációs szorongás időszakában, a napi rutin megváltozásakor, azonban ha az álmatlansággal járó időszak hónapokig elhúzódik, akkor érdemes foglalkozni a problémával, mert a tartós alváshiány fokozhatja a stresszt, a fáradtság pedig viselkedési problémák, koncentrációzavar, ingerlékenység formájában jelentkezik. Magatartási problémák esetén sokszor hamarabb gondol a szülő hiperaktivitásra, mint a jóval gyakoribb álmatlanságra.

Ha gyermeke alvászavarban szenved, alakítson ki egy lefektetési szertartást, mely segít a gyermeknek ellazulni lámpaoltás előtt. Próbálja meg megkeresni a stressz okát, ami lehet családi, iskolai probléma, barátokkal fennálló nézeteltérés. Egyes esetekben a koffeintartalmú italok fogyasztása okozza. Ha mindez nem segít, kérjen tanácsot gyermekorvosától!

Horkolás és alvási apnoe

A gyerekek majdnem 10 százaléka rendszeresen horkol. Horkolás során azok az izmok, melyek segítik a levegő áramlását a felső légutakban, relaxált állapotban vannak. A szájpadlásban és a nyelvcsapon (a mandulák közötti kis darab) lévő szövet minden lélegzetvétellel vibrál. Ez a vibrálás okozza a horkoló hangot. Egyes gyerekeknél előfordul, hogy leszűkül a levegő útja, ami erőteljes turbulenciát okoz, nagyobb mértékben rezektetve a horkoló hangot kiváltó szövetet.

A horkolás lehet ártalmatlan, és a felső légúti megbetegedésekhez kötődő, átmeneti horkolás esetén sincs ok aggodalomra. A tartósan fennálló horkolás azonban okozhat problémát azáltal, hogy rontja az alvásminőséget, a nem pihentető alvás és a gyakori ébredések következtében pedig csökken a nappali figyelem, hangulat-ingadozások léphetnek fel.

Egyes esetekben a horkolás már egy komoly betegség, az ún. obstruktív alvási apnoe jele. Ez a kórkép az alvás közbeni légzéskimaradás, veszélyét az oxigénhiányos állapot gyakori ismétlődésének következményei jelentik. Az alvási apnoe eredményezheti a növekedés és fejlődés elmaradását, összefügg az ágybavizeléssel, viselkedési és tanulási problémákal. Gyermekkorban a leggyakoribb ok a megnagyobbodott mandula. Sokan az érintett közül elhízottak és/vagy allergiások.

Az alábbi jellemzők alapján ismerhető fel:

Éjszakai horkolás időszakos szünetekkel, felhorkanásokkal.

Időszakos lélegzetmegállás, csuklás, zihálás.

Az ébredés többnyire rövid ideig tart, a gyermek nem is emlékszik rá, de olykor tartósabb ébredés is történhet.

Az alvási apnoe mindenképp kezelendő állapot, elsősorban a kiváltó ok terápiájával. Ez lehet a súlycsökkenés, az allergiás tünetek kezelése, a krónikus felső légúti fertőzések kezelése, vagy a mandulák eltávolítása.

Alvajárás, ágybavizelés

Az alvás közben jelentkező olyan szokatlan viselkedések, mint az alvajárás, fogcsikorgatás vagy ágybavizelés gyermekkorban meglehetősen gyakoriak.

A 3-7 éves korosztály 40%-ánál figyelhető meg alvajárás, aminek előfordulása gyakoribb a fiúknál. Okozhatja a nem megfelelően érett központi idegrendszer, vagy egyszerű túlfáradás is. Általában az elalvást követő első vagy második órában jelentkezik. Ritkán még a felnőttkorra is áthúzódik. Mivel az alvajáró könnyen megsérülhet, a szülő legfontosabb feladata a gyermek testi épségének óvása.

Az ágybavizelés mind a lányoknál, mind a fiúknál egészen általános iskolás korig előfordulhat. Általában szorongás vagy egyéb érzelmi megrázkódtatás áll a hátterében, ám okozhatja allergia vagy fertőzés is.

Éjszakai felriadás

Az éjszakai felriadások során a gyermek hirtelen riad fel álmából, sírás, visítás, szapora szívverés és kitágult pupillák kíséretében. Akárcsak az alvajárás, ez is a nem megfelelően fejlett központi idegrendszer következménye, melyet idővel kinőnek. Általában 18 hónapos kor környékén jelentkezik és 6 éves korra el is tűnik.

Fontos, hogy a gyerekszoba biztonságos legyen, nehogy megsérüljön a gyermek. Figyeljünk arra, hogy a lefekvés előtt már ne érje olyan hatás, mely felizgathatja, próbáljunk nyugodt, stresszmentes környezetet biztosítani.

Rémálmok

Rémálomnak nevezzük azokat az álmokat, melyek az alvás REM szakaszában történnek. A gyermekkor „természetes” velejárói. Kisgyermekkorban még nehéz elválasztani az álmot a valóságtól, iskolásként pedig okozhatják a mindennapi lelki megpróbáltatások (vita a barátokkal, megfelelési kényszer, stb.). A legrosszabb rémálmok 6 éves kor környékén jelentkeznek, majd ezek száma fokozatosan csökken.

Félelem a sötétben A nevelési problémák elsősorban magatartási és tanulási tünetekben jelentkeznek. A kisgyerek számára a szülő jelenléte adja a biztonságot, ha nem hallja, ha nem látja, ősi félelem uralkodik el rajta, a kiszolgáltatottság iszonyata. A sötéttől való félelem egyike az ősi félelmeknek. A sötétben nem tudunk tájékozódni, elveszítjük azokat a fogódzóinkat, amelyek a biztonságunkat jelentik. Nem látjuk az arcokat, a tárgyakat. Magunkra maradunk. A kisgyerek számára a szülő jelenléte adja a biztonságot, ha nem hallja, ha nem látja, ősi félelem uralkodik el rajta, a kiszolgáltatottság iszonyata. De ez csak akkor alakul ki, ha a sötéthez társul valami rossz élmény...

Részletek és tanácsok a viselkedési problémák cikksorozatban.

Hogyan segíthetek gyermekemnek leküzdeni az alvászavart?

A legtöbb esetben az alvászavar mögött valamilyen érzelmi probléma húzódik. Amennyiben nem csökkennek a panaszok a stresszhelyzet kiküszöbölése után sem, beszéljen a gyerekorvossal. Figyelje a gyerek alvási szokásait, hogy meggyőződjön arról, nem alvási apnoéja van-e! Amennyiben a gyerek allergiás, ellenőrizze, hogy beszedje a gyógyszerét. Ha úgy érzi, nem tud gyermekének segíteni, kérje ki orvosa véleményét!

(WEBBeteg - Cs. K., fordító; Forrás: WebMD; Lektorálta: Dr. Jóna Angelika, gyermekorvos)