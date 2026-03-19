A kései gyermekvállalás kockázatai a baba egészsége szempontjából

A 35 éves anyai életkor felett bizonyos genetikai eltérések, fejlődési rendellenességek és perinatális komplikációk statisztikai valószínűsége az életkor előrehaladtával fokozatosan növekszik. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy ebben a korcsoportban is a terhességek túlnyomó többsége egészséges újszülöttel zárul.

Az elmúlt évtizedekben a fejlett országokban jelentősen emelkedett az első gyermek vállalásának átlagéletkora, a 35 év feletti anyai életkor a nőgyógyászati szakirodalom szerint "előrehaladott anyai életkornak” minősül. A komplikációk statisztikai valószínűsége ezt követően az életkor előrehaladtával fokozatosan növekszik, ugyanakkor a kapcsolat nem determinisztikus, a kockázat különösen 40 éves életkorig csak kismértékben emelkedik, ráadásul a modern prenatális diagnosztika jelentősen javítja a felismerés és a gondozás lehetőségeit.

Lehetséges rendellenességek előrehaladott anyai életkor esetén

Kromoszóma-rendellenességek és aneuploidiák

A legjobban ismert életkorhoz kötött kockázat a kromoszóma-rendellenességek gyakoribb előfordulása. Ennek biológiai alapja, hogy a petesejtek már a magzati életben kialakulnak, és évtizedeken keresztül „nyugalmi állapotban” maradnak. Az idő múlásával nő a meiotikus osztódás során bekövetkező hibák esélye, ami aneuploidiához, azaz a kromoszómák számának eltéréséhez vezethet.

A legismertebb példa a Down-szindróma (21-es triszómia). Míg 25 éves anyai életkorban a Down-szindróma kockázata hozzávetőleg 1:1250, 35 éves korban körülbelül 1:350, 40 évesen pedig megközelítőleg 1:100–1:150.

Hasonló módon emelkedik más triszómiák, például a 18-as (Edwards-szindróma) és a 13-as (Patau-szindróma) előfordulási aránya is, bár ezek abszolút gyakorisága alacsonyabb.

Fontos kiemelni, hogy a terhességek döntő többsége még 40 év felett sem nem érintett kromoszóma-rendellenességben. Emellett a korszerű nem invazív prenatális tesztek (NIPT), az első trimeszteri kombinált szűrés, valamint szükség esetén az amniocentézis vagy chorionboholy-biopszia nagy pontossággal képesek kimutatni ezeket az eltéréseket, lehetővé téve a tájékozott döntéshozatalt.

Veleszületett fejlődési rendellenességek

A kromoszóma-eltéréseken túl bizonyos nem kromoszomális fejlődési rendellenességek előfordulása is enyhén emelkedhet az életkorral. Ilyenek például egyes szívfejlődési rendellenességek. Ugyanakkor ezek abszolút kockázata alacsony marad, és sok esetben jól kezelhető vagy korrigálható eltérésekről van szó.

Spontán vetélés és korai terhességvesztés

A kromoszóma-rendellenességek gyakoribb előfordulása részben magyarázza azt is, hogy az életkor előrehaladtával nő a spontán vetélés kockázata. Míg 30 éves kor alatt a klinikailag felismert terhességek vetélési aránya körülbelül 10%, 40 év felett ez elérheti a 30–40%-ot. A vetélések jelentős része kromoszóma-eltérés következménye, ami biológiai értelemben a természetes szelekció mechanizmusának tekinthető.

Koraszülés és alacsony születési súly

Az előrehaladott anyai életkor összefüggést mutat a koraszülés és az alacsony születési súly gyakoribb előfordulásával. Ennek hátterében részben a terhességi szövődmények – például preeclampsia vagy gesztációs diabétesz – gyakoribb jelenléte állhat, amelyek miatt orvosi indikáció alapján korábban szükségessé válhat a szülés megindítása. A koraszülöttség kockázata 35 év felett mérsékelten, 40 év felett kifejezettebben emelkedik, de az abszolút különbség általában néhány százalékpont.

Továbbá az idősebb anyák újszülöttjei körében gyakoribb az alacsonyabb Apgar-pontszám az első életpercekben, valamint nagyobb arányban kerülnek a születendő gyermekek az újszülött intenzív osztályra. Ezek az eltérések sok esetben átmenetiek, és a korszerű neonatológiai ellátás mellett jó prognózissal járnak. Az abszolút kockázat továbbra is alacsony, de a fokozott megfigyelés indokolt lehet.

Magzati növekedési eltérések

A szakirodalom szerint idősebb anyai életkorban gyakoribb lehet a magzati növekedési restrikció (FGR), vagyis a magzat a vártnál lassabb gyarapodása, a magzati fejlődés elmaradása. Feltételezhető, hogy az anyai érrendszeri változások és a placenta működésének életkorral összefüggő módosulásai szerepet játszanak ebben a folyamatban. A rendszeres ultrahangos biometria és Doppler-vizsgálat lehetővé teszi a korai felismerést és a megfelelő időzítésű beavatkozást.

Hosszabb távú egészségi kimenetelek

Egyes kutatások vizsgálták az előrehaladott anyai életkor és bizonyos gyermekkori állapotok – például autizmus spektrumzavar vagy egyes neurodevelopmentális eltérések – közötti kapcsolatot. Az összefüggések általában gyengék, és számos zavaró tényező (például genetikai/epigenetikai háttér, apai életkor, társadalmi faktorok) is befolyásolja az eredményeket. A relatív kockázat növekedése mellett az abszolút esetszám továbbra is alacsony, azaz összességében így is kicsi ezen betegségek kockázata.

A terhesgondozás szerepe

A korszerű terhesgondozás kulcsszerepet játszik a kockázatok csökkentésében. Az elmúlt két évtizedben jelentősen fejlődött a prenatális diagnosztika. A kombinált tesztek, a nagy felbontású ultrahangvizsgálatok és a nem invazív genetikai szűrések lehetővé teszik a kockázatok korai és pontos becslését, valamint a várandósgondozás személyre szabását is. A rendszeres ellenőrzések révén a növekedési eltérések, a koraszülés veszélye vagy egyéb komplikációk időben felismerhetők. A genetikai tanácsadás különösen 35 év felett ajánlott, hogy a szülők megalapozott döntéseket hozhassanak.

Összegzés

A 35 év feletti gyermekvállalás bizonyos genetikai és perinatális kockázatok mérsékelt emelkedésével jár. Legjelentősebb az aneuploidiák – különösen a Down-szindróma – gyakoribb előfordulása, valamint a spontán vetélés, a koraszülés és az intrauterin növekedési eltérések kockázatának növekedése. Emellett enyhén gyakoribb lehet az újszülöttkori intenzív ellátás szükségessége és bizonyos neurodevelopmentális eltérések előfordulása.

Ugyanakkor még 40 év felett is a terhességek többsége egészséges gyermek születésével végződik. A kockázatok statisztikai természetűek, nem pedig sorsszerűek. A korszerű szűrővizsgálatok, a rendszeres terhesgondozás és a genetikai tanácsadás lehetővé teszik a tudatos döntéshozatalt és a biztonságos várandósgondozást. Az előrehaladott anyai életkor tehát fokozott odafigyelést igényel, de megfelelő orvosi háttér mellett jó eséllyel vezet egészséges gyermek születéséhez.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Sztankovics Dániel, biológus

