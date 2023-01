Látásváltozások a terhesség alatt

Úgy érzi, mintha a terhessége óta nem látna élesen, esetleg homályosan lát? Valóban, a terhesség alatti látásváltozások gyakoriak. Becslések szerint az összes nő 14 százaléka számol be arról, hogy a terhesség alatt rövidlátóvá válik, vagy homályos látása alakul ki.

Íme az okok, és hogy mit tehetünk az egyes esetekben.

Miért tapasztalhatunk látásváltozást a terhesség alatt?

A terhesség alatt a hormonokban, az anyagcserében, a folyadékvisszatartásban és a vérkeringésben bekövetkező változások mind hatással lehetnek a szemére és a látására.

A vízvisszatartás növelheti a szaruhártya vastagságát és görbületét. Ez egy apró változás, de hatással lehet arra, hogy a szemüvege vagy a kontaktlencséje továbbra is tökéletesen korrigálja-e a látását, vagy homályossá teheti a látását, még akkor is, ha a terhesség előtt például nem volt szüksége szemüvegre. Ez az oka annak is, hogy a lézeres szemműtét nem javasolt terhesség alatt, és ezért nem jó alkalom a várandósság új kontaktlencsék vagy új szemüveg készíttetésére, vásárlására.

Szintén a hormonális változások szárazabbá és irritáltabbá is tehetik a szemet a terhesség alatt (és a szoptatás alatt is), ami hozzájárulhat a látás pontatlanságához. A szaruhártya alakjának és vastagságának finom változásaival együtt kényelmetlennek találhatja a kontaktlencsék viselését, különösen a kemény lencsékét.

Mikor kezdődhet a homályos látás a terhesség alatt, és meddig tart?

A terhesség alatti leggyakoribb látásváltozás – a homályos látás – általában a szaruhártya elváltozásaihoz kapcsolódik, és főként a második és harmadik trimeszterben fordul elő.

Bár a terhességgel összefüggő lehetséges szemelváltozások skálája széles, ezen állapotok közül sok megszűnik a szülés utáni időszakban. Ha a terhesség alatt bármilyen látásváltozást tapasztal, azok leggyakrabban tehát átmenetiek: várható, hogy a tünetek átmenetiek, és a szüléstől számított néhány hónapon belül, vagy a szoptatás befejezése után elmúlnak. A szükséges kezelés magában foglalhatja a jóindulatú esetek utánkövetését, esetleg orvosi vagy nagyon ritkán sebészeti kezelést.

Milyen típusú szemészeti panaszok jelentkezhetnek a várandósság során?

A terhesség szemészeti megnyilvánulásait három kategóriába sorolhatjuk:

fiziológiás változások

terhességspecifikus szembetegségek és

a már meglévő szembetegségek változásai, rosszabbodásai.

Bár nem teljes körű áttekintés, a következőkben több példát is kiemelünk mindhárom kategóriában.

Fiziológiai változások

A szaruhártya elváltozásai: A szaruhártyát érintő fiziológiai változások közé tartozik – amelyek nagy valószínűséggel a vízvisszatartás miatt következnek be – a szaruhártya érzékenységének csökkenése, valamint a szaruhártya vastagságának és görbületének növekedése. Ezek a változások a terhesség későbbi szakaszában jelentkeznek, és átmeneti változásokat idézhetnek elő a fénytörésben, így a terhesség során ellenjavallt a refraktív szemműtét végzése.

Ezenkívül kontaktlencse-intolerancia is kialakulhat, ezért tanácsos az új korrekciós vagy kontaktlencse felhelyezését és felírását a szülés után néhány hétig halasztani.

A terhesség száraz szem szindrómát válthat ki a könnytermelésért felelős sejtek károsodása miatt.

Változások a szemnyomásban: A terhesség – különösen annak második felében – az egészséges szemek szemnyomásának csökkenésével jár. Az okuláris hipertóniában szenvedő betegeknél ez a csökkenés még nagyobb is lehet. A szemnyomás jellemzően két hónap múlva tér vissza a terhesség előtti szintre a szülés után.

Ptosis: vagyis szemhéjcsüngés is kialakulhat, ez gyakran egyoldalú, és előfordulhat a terhesség alatt vagy után is, általában a vajúdás és a szülés folyadék-, hormonális és stresszel kapcsolatos változásai következtében.

Terhességspecifikus szembetegségek

Preeclampsia és eclampsia

Néhány látásváltozás a terhesség alatt, beleértve a homályos látást, a kettős látást és az átmeneti látásvesztést, a preeclampsia vagy eclampsia tünetei lehetnek. A preeclampsia egy potenciálisan életveszélyes terhességi szövődmény, amely magas vérnyomással jár, és a terhesség utolsó 20 hetében alakul ki. Az eclampsia a preeclampsia szövődménye.

A terhesség alatti látásváltozások a preeclampsia egyik legsúlyosabb jelei. Bár a retina érrendszeri elváltozásai a preeclampsiás betegek 40-100 százalékánál fordulnak elő, vizuális tünetekről (mint például színes foltok, vagy vakfoltok látása, látótérkiesés, csökkent látás, vakság) a súlyos preeclampsiában szenvedő nők körülbelül 25 százaléka és az eclampsiában szenvedő nők 50 százaléka számolt be, amelyek az állapot súlyosbodásával általában rosszabbodnak. Legsúlyosabb szövődmény a ritka retinaleválás, mely gyakoribb elsőszülő nőknél és császármetszésen átesett nőknél.

A preeclampsia további jelei vagy tünetei közé tartozik a fejfájás, a lábak, a kezek és/vagy az arc duzzanata, újonnan jelentkező hányinger vagy hányás, fájdalom a jobb felhasban. Ha úgy gondolja, hogy preeclampsiája van, azonnal hívja orvosát vagy menjen a kórházba, mivel ez az állapot azonnali kezelést igényel.

Mivel a látászavarok többsége a szülés utáni időszakban visszafordul, a preeclampsiás betegek általános prognózisa kedvező. Mindazonáltal a terhes betegeknél jelentkező szemészeti elváltozások vagy szemfenéki leletek előrevetíthetik preeclampsia megjelenését, ezért a preeclampsia kizárása érdekében szülészorvosnak is meg kell vizsgálnia a hajlamosító lelettel rendelkező várandósokat.

Centrális savós chorioretinopathia (CSCR)

Bár a CSCR 10-szer gyakoribb a férfiaknál, egyes, egyébként egészséges terhes nőknél ritka szembetegség, úgynevezett központi savós chorioretinopathia alakul ki, ahol a retina alatt folyadék halmozódik fel. Ez nem gyakori, 17 000 terhes nőből mindössze 4-nél fordul elő. A retina rétegei ezután elválnak és eltorzítják a látást, vakfoltokat hozva létre. A kialakulás oka ismeretlen, de a terhesség alatt több tényező is hozzájárulhat, és leggyakrabban a terhesség késői szakaszában alakul ki. A látás általában a terhesség vége felé vagy a szülés után néhány hónapon belül normalizálódik.

Elzáródásos érrendszeri rendellenességek

A közvetlenül a szülés utáni időszakban jelentkező gyakran súlyos kétoldali látásvesztés, melynek oka a retina artériájának elzáródása, a preeclampsiával, hasnyálmirigy-gyulladással, a magzatvíz-embóliával és a fokozott alvadékonysággal függ össze.

Meglévő szembetegségekben bekövetkező változások

Diabéteszes szembetegség (retinopátia (DR))

A terhesség kiválthatja vagy ronthatja a már meglévő diabéteszes szembetegséget. Ha a terhesség előtt diagnosztizáltak cukorbetegséget, a fogantatás előtt mindenképpen optimalizálja vércukorszintjét. Amellett, hogy a terhesség előtt felkeresi endokrinológusát, a terhesség előtt és a terhesség korai szakaszában is fel kell keresnie a szemorvosát, hogy kiszűrje a retinában lévő erek károsodását (diabéteszes retinopátia). Terhesség alatt és a szülés utáni időszakban is gyakrabban kell szemvizsgálatot végeztetnie.

Egyes kockázati tényezők felgyorsíthatják a DR súlyosbodását terhes nőknél, ilyenek az egyidejűleg fennálló magas vérnyomás vagy preeclampsia, a cukorbetegség terhesség előtti súlyossága és időtartama, a terhesség előtti rossz glikémiás kontroll, és a retina véráramlásának megváltozása. A DR standard kezelése a lézeres fotokoagulációs műtét. A DR szülés utáni javulása bizonytalan idejű, a nőknél nagyobb a progresszió kockázata a szülés után egy évig.

A súlyosbodó makulaödéma (ME) a DR részeként jelentkezhet, és fokozódik az egyidejűleg fennálló magas vérnyomás, nephropathia (veseelégtelenség) és proteinuria (fehérjevizelés) miatt. Ez az elváltozás a szülés után leggyakrabban elmúlik, de ha fennmarad, akkor hosszú távú látásvesztést eredményezhet. A klinikailag jelentős makulaödémát jellemzően fokális lézeres fotokoagulációval kezelik.

A szemészek a terhességet tervező cukorbeteg nőknek kifejezetten javasolják, hogy végeztessenek a terhesség előtt szemfenékvizsgálatot. Terhesség alatt az első trimeszterben szemvizsgálatot kell végezni, a nyomon követést a talált retinopátia mennyiségének megfelelően ütemezve. A terhességi cukorbetegséggel diagnosztizáltak esetében nincs szükség retinopátiaszűrésre.

Uveitisz (a szem középső burkának a gyulladásos megbetegedése)

Úgy tűnik, hogy a krónikus, nem fertőző uveitisz esetében a terhesség jótékony hatást fejt ki, kisebb a fellángolások gyakorisága. Ez valószínűleg a hormonális és immunmoduláló hatásoknak köszönhető.

A fellángolások leggyakrabban az első trimeszterben, vagy a szülés utáni első hat hónapban jelentkeznek.

Toxoplazmózis

A látens okuláris toxoplazmózis újra aktiválódhat a terhesség alatt, de elhanyagolható a magzat veleszületett toxoplazmózisának kockázata. A spiramicin tartalmú gyógyszert a pirimetamin helyett biztonságosabb, de ugyanolyan hatékony kezelésként javasolják terhes nőknek.

Galukóma (zöld hályog)

A már meglévő glaukóma viszont néha javul a terhesség alatt. Ez azt jelenti, hogy szemorvosa csökkentheti a gyógyszere adagját.

Tapasztalhatunk egyéb betegségekhez kapcsolódó látásváltozást is a terhesség alatt?

Igen, ilyen például a migrén okozta látászavar. A terhesség alatt láthat villogó fényeket, cikk-cakk vonalakat vagy vakfoltokat, amelyeket aurával járó migrénes fejfájás okoz. A fájdalmas fejfájást aura előzi meg, bár gyakoriak a látási tünetek a fejfájás nélkül. Bár nagyon kellemetlen, a migrén ritkán ad okot aggodalomra. Különösen gyakoriak az első és a második trimeszter elején, és a magasabb ösztrogénszint miatt általában javulnak a második és harmadik trimeszter végén, még azoknál a nőknél is, akik korábban is tapasztalták ezeket a tüneteket.

Tehetünk valamit, hogy megelőzzük a homályos látást a terhesség alatt?

Bár nem sokat tehetünk a terhesség alatti homályos látás megelőzésére vagy kezelésére, a jó hír az, hogy a szülés után leggyakrabban a komolyabb látásproblémák is rendeződnek.

Ha a terhesség alatti homályos látás összefügg a száraz szemmel, kérje ki szemésze tanácsát, és használjon terhességben is biztonságos szemcseppeket. Érdemes lefekvés előtt használni őket.

Kerülje a kontaktlencsét, váltson inkább szemüvegre, amíg meg nem születik a baba.

Tartson rendszeres szünetet a képernyőhasználat során. Ha hosszú ideig nézi a tévét, a számítógépet vagy az okostelefont, és nem pislog olyan gyakran, mint általában, az fokozhatja a szemszárazságot és az irritációt.

Helyezze a képernyőt a szeme szintje alá. Ha lefelé néz, a szeme nem lesz annyira nyitva – ami segíthet fenntartani a könnyfilmet a pislogások között.

Mikor kell aggódni a várandósság során bekövetkezett látásváltozások miatt?

Ha úgy gondolja, hogy látása jelentősen megváltozott, forduljon szemészhez, és kérjen vizsgálatot. Ha szemüveget visel, nem valószínű, hogy módosítania kell a lencséken, de akár ez is előforulhat.

Néha a homályos látás a terhesség alatt súlyosabb állapot jele is lehet, mint a fentebb említett preeclampsia, vagy akár a hyperthyreosis (pajzsmirigy-túlműködés).

Néha a szemek „homokos” érzése, a szemszárazság és a vörösszem a pajzsmirigy túlműködésének tünete is lehet. Azonban nem minden szemtünetekkel küzdő embernél alakul ki pajzsmirigy-túlműködés. Előfordulhat, hogy hormonális változások miatt először a terhesség alatt diagnosztizálják a pajzsmirigy-túlműködést. Ez rendszerint első trimeszterben rosszabbodik, majd a terhesség későbbi szakaszában javul. Endokrinológus ilyen esetben gyógyszeresen kezeli az állapotot.

Mikor kell orvoshoz fordulni a terhesség alatti látásproblémák miatt?

Feltétlenül azonnal hívja orvosát vagy szülésznőjét, ha súlyos homályos látást tapasztal a terhesség alatt, különösen, ha ez az alábbi látási tünetek bármelyikével jár:

Szemek lebegése és/vagy fényvillanások

Vakfoltok

Csökkent látás

Átmeneti látásvesztés

Kettős látás

Szemirritáció vagy homok érzése a szemben

A szem fehér részének vörössége vagy gyulladása

Nagyon könnyező vagy túl száraz szem

Duzzadt szemhéjak

Kidülledő szemek

Fontos tisztában lenni a preeclampsia jeleivel is, amelyek szinte mindig a terhesség második felében jelentkeznek; ha ezek közül bármelyiket tapasztalja, azonnal tájékoztassa kezelőorvosát:

Hirtelen és súlyos duzzanat az arcban és a kézben

Hirtelen súlygyarapodás

Súlyos fejfájás

Új keletű hányinger vagy hányás

Csökkent vizelet

Fájdalom a bordák alatt a jobb oldalon

Dr. Szabó Zsuzsanna





