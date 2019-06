A látás romlása már 40 éves korban elkezdődik

Ha a reggeli újságolvasás közben a betűk összefolynak, és csak a szemét erőltetve tudja elolvasni a szöveget, szüksége lesz egy jó szemüvegre.

A korral járó látásromlás körülbelül a 40. életévvel kezdődik. Azoknak is problémát okoz egy távoli pontról közelire fókuszálni, akiknek korábban nem volt szükségük szemüveg viselésére. A távollátó szem a távoli képeket továbbra is élesen láthatja, közelre azonban már nem lát tisztán.

Mire számíthat?

Akinek korábban nem volt látásproblémája, annak általában kis dioptria is elég lesz, aki viszont már ezelőtt is rosszul látott, annak erősebb szemüvegre lesz szüksége. Sajnos a kor előrehaladtával a látás egyre csak romlik, természetes javulás nem várható. A szemüveg dioptriáját ennek megfelelően változtatni kell. 40 és 65 éves kor között három dioptriát is romolhat a látás. A folyamat oka a szemlencse fokozott megkeményedése és rugalmasságának csökkenése. Gyógyszerekkel ez a folyamat nem előzhető meg, speciális szemgyakorlatokkal sem, de a romlási folyamat lelassítható.

Forduljon idejében orvoshoz!

Tanácsos felkeresni szemész szakorvost, mihelyt a látásproblémák jelentkeznek. A megfelelő dioptriájú szemüveg korrigálja a szem öregedéséből adódó látásromlást. A szemész ilyenkor nem csak a látást vizsgálja meg, egyéb fontos vizsgálatokat is elvégez, többek között célszerű ilyenkor megmérni a szem belső nyomását. Ezzel megelőzhetőek vagy időben felfedezhetőek a szem súlyos betegségei. Különösen fontos a szem belső nyomásásnak megmérése akkor, ha a páciensnek magas a vérnyomása vagy cukorbeteg, mivel ezek a betegségek odafigyelés és megfelelő kezelés híján súlyos elváltozásokat okozhatnak a szemben.

