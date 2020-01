Tejtermelést fokozó praktikák

Az anyák több mint 95 százaléka képes arra, hogy szoptassa gyermekét. De sokszor sajnos hiányzik a kellő ismeret, önbizalom és motiváció a kismamák részéről. Az egészségügyi szakemberek sem nyújtanak minden esetben és minden szülészeti osztályon elegendő segítséget ahhoz, hogy az anyuka elsajátítsa a lehetséges szoptatási pózokat és a megfelelő fejési technikát.

Az első és legfontosabb, hogy minél gyakrabban tegyük mellre a kisbabát. A kezdeti időszakban érdemes éjjelente is egyszer-kétszer szoptatni. Jó tudni: a babának nem árt, ha néhány napig nem lakik jól teljesen. Amikor éhes, gyakrabban eszik, erősebben szív, és ez már 1-2 napon belül serkenti a tejtermelést az ő igényének megfelelően.

Szükség van-e kézi vagy gépi fejésre?

Még a nőgyógyászok, védőnők és csecsemőorvosok véleménye sem azonos sajnos ebben a kérdésben. Sokan (ők vannak többségben) azt hangoztatják, hogy az édesanyának annyi teje termelődik, amennyire a babájának szüksége van. Ha ez így lenne, akkor soha nem fordulhatna elő az a probléma, hogy valakinek két, három vagy négy hónap után elapad a teje.

Igaz, hogy vannak olyan szerencsés alkatú nők, akik „korlátlan” mennyiségű anyatej termelésére képesek, és saját gyermekük szoptatása mellett más csecsemők számára is tudnak belőle juttatni. De ők vannak kevesebben.

Az anyukák többségénél - főleg az első 8-10 héten - szükség van a mell/mellek szoptatást követő lefejésére. Az emlők ily módon történő kiürítésével a termelt anyatej mennyisége tovább fokozható, és a rendszeres fejéssel fenntartható a folyamatos tejtermelés még az olyan alkatú nőknél is, akiknek viszonylag kevés tejük van.

Azért is jó előre fejni, és a lefejt tejet lefagyasztani, mert így a babának lesz tartaléka a későbbi időkre, amikor esetleg valami miatt (az anya munkába állása, betegsége) tényleg kevés lesz az anyatej.

Hogyan fejjünk?

A nem szakszerűen végzett mozdulatokkal többet árthatunk, mint használunk, hiszen az emlő könnyen begyulladhat. De ha van rá módunk, érdemes megtanulni a fejésnek ezt a formáját. A hagyományos kézi, és az elektromos fejőgépek nagyon hasznosak, segítenek teljesen kiüríteni a tejet a mellből.

Alapszabály: azt az oldalt kell fejni – kézzel vagy géppel - amiből a baba szopott. A szoptatás után közvetlenül, minimum 10-15 percen keresztül fejjünk. Az első hetekben naponta legalább 4-5 alkalommal, de ha lehetőségünk van rá, minden etetés után.

Ha a kisbaba az étkezést követően néhány percig még szívesen „cumizik” mamája mellén, az sem baj, hiszen így tovább stimulálja a mellbimbót. Ez egy üzenet az agynak, hogy még tovább növelje a termelt tej mennyiségét.

Az tévhit, hogy a baba így feláztatja a mellbimbót. Attól se féljünk, hogy elkényeztetjük gyermekünket, ha hagyjuk tovább „cicizni”. Hiszen az újszülött és a néhány hónapos csecsemő számára nem csupán táplálékforrás az anyamell, hanem puha, meleg, vigaszt nyújtó ideális környezet, ahol mindennél jobban érzi magát.

Inkább az okoz problémát, ha az anya túl rövid ideig teszi mellre az újszülöttet. Ilyenkor könnyen lehet, hogy a mama közelségének hiánya miatt szenved, azért sír, mert még szívesen maradt volna testközelben, nem pedig amiatt, mert éhes. Ha ezt az édesanya félreértelmezi, és pótlást ad, azzal hibát követ el: a baba túlságosan jóllakik, ritkábban, és kevesebbet fog szopizni, így fokozatosan lecsökken a tej mennyisége, mígnem teljesen el is apad.

Sokszor az is jó, ha változtatunk a szoptatási testhelyzeten: a hónaljtartás vagy a „lógatós”, lovagló póz segítségével olyan helyekről is ki tudja szívni a baba a tejet, amik amúgy nem ürülnének ki egészen.

Még léteznek, de sajnos kiöregedőben vannak az úgynevezett „fejőnők” (általában nyugdíjas csecsemősnővérek, védőnők). Ők nagyon alaposan át tudják masszírozni, fejni az emlő teljes állományát. Így még az olyan édesanyák is képesek lesznek kizárólag anyatejjel táplálni csecsemőjüket, akiknél az első napokban-hetekben alig termelődött néhány csepp tej.

A fejőnők azokon is tudnak segíteni, akiknek a melle olyan típusú, hogy fokozatosan záródnak el benne a tejcsatornák, így néhány hét vagy hónap elteltével elapadna a tejük. A mellek rendszeres (heti 1-2 alkalom) átmasszírozásával, speciális fejésével viszont ezek az anyukák is képesek 10-12 hónapig, sőt, tovább is szoptatni.

Ami még segíthet

Pihenés: sok ételről, italról azt tartják, hogy serkenti a tej kiválasztódását, azonban ne feledjük: ehetünk, ihatunk mi bármit, ha nem pihenünk eleget. A fejés után a kellő pihenés az, ami kimondottan fokozza az anyatej mennyiségét. Sőt, ha hajnaltól késő estig lótunk-futunk, könnyen előfordulhat, hogy estére annyi tejünk sem lesz, hogy a pici lefekvés előtt megvacsorázzon.

Ha csak tehetjük, nappal is feküdjünk le 1-2 órára a kisbaba mellé, és olvasgassunk, pihengessünk. Aki egész nap meg sem áll, főz, vasal, mos, takarít, ne csodálkozzon azon, ha néhány hét múlva nem lesz teje.

Tejserkentő ételek, italok, gyógynövények, gyógyszerek: léteznek olyan „szoptatós teák”, illetve más típusú kapszulák, melyek hatása tényleg jó, de csak akkor, ha a fent említetteket is betartjuk. A fejést és a pihenést semmi nem pótolja, akármivel is próbálkozunk. Gyógynövények közül az édesköménynek, az ánizsnak és a citromfűnek van pozitív hatása a tejtermelésre.

Kell, hogy elegendő folyadékot fogyasszunk, de ne vigyük túlzásba az ivást. Napi három, kánikulában négy liter folyadék elegendő. A túl sok ivás - bonyolult hormonális folyamatokon keresztül - még gátolja is az anyatej termelődését.

A dió, kesudió és mandula kedvező hatásait évszázadok óta ismerik és ki is használják a nők, főleg a szoptatási időszak legelején. Nem csupán a termelt tej mennyiségét, hanem annak összetételét is kedvezően befolyásolja. Naponta együnk meg egy-két marék diót, főleg a szoptatás kezdetekor, az első 3-4 héten.

Fontosak még a levesek, az elfogyasztott folyadékmennyiség nagy részét ezek tegyék ki! Ajánlott naponta 1-1,5 liter levest elfogyasztani, amíg tart a szoptatás. Legjobb a gyümölcsleves, a köménymagleves és más rántott levesek. A tej és a tejes ételek (madártej), valamint a sör fogyasztása is kedvez a tejtermelésnek. A változatos, vitamindús étkezés szintén kiemelten fontos, nem csak a terhesség, hanem a szoptatás időszakában is. A fogyókúrát halasszuk későbbre.

A kismamaként szedett vitaminok szedését érdemes a szülés után is folytatni. Természetesen nem tejtermelést fokozó hatásuk miatt, hanem azért, hogy a szoptatás alatt legyen ellenálló az anyuka szervezete a betegségekkel szemben, ne gyengüljön le, ne kezdjen el hullani a haja.

Orvos szerzőnk: Dr. Soltész Annamária, általános orvos