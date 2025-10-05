Gyömbér - Mire használják a gyógyászatban?

A Zingiber officinale, vagyis gyömbér Dél-Ázsiában honos növény. Gyöktörzsét Indiában és Kínában már legalább öt évezrede fogyasztják nyersen, szárítva, megfőzve, fűszerként vagy gyógynövényként.

Gyöktörzsét alkalmazzák a gyógyításban, melyet illatos virágjainak leszáradása után kell begyűjteni. Frissen és szárított formáját is egyaránt lehet alkalmazni.

Európába valószínűleg görög és római közvetítéssel juthatott el.

A kardamom, a kurkuma is a gyömbérfélékhez tartozó fűszer.

A gyömbér csípős ízét többféle vegyületei adják, ezek közül a legismertebb a 6-paradol.

A gyömbér felhasználása a gyógyászatban

A népi gyógyászatban a gyömbért elsősorban hányinger megelőzésére és csillapítására, enyhe emésztőrendszeri panaszok, görcsök, puffadás tüneti kezelésére alkalmazzák.

Kivonatait ma már kapszulázva, tablettázva, de még nyalóka formájában is alkalmazzák: tengeri betegség, autóbuszon, repülőgépen történő utazáskor fellépő hányinger megelőzésére, csökkentésére, akár 3 éves kortól étrend-kiegészítőként. Felnőttek esetén utazás előtt egy órával kell alkalmazni, 1-2 grammot lehet bevenni, de ha ez a mennyiség nem elegendő, maximum a napi 2-4 grammot szabad túllépni. Különösen fontos az adagolás betartatása a kicsikkel, mert nemcsak egy édességről van szó, a megengedettnél több nyalóka alkalmazása különböző bélpanaszokat okozhat (puffadás, böfögés). Ezenkívül hányingercsillapító, émelygést csillapító hatása van terhességi, posztoperatív (műtét utáni) hányinger és hányás esetében. Utóbbi esetben klinikai vizsgálatok támasztják alá hatásosságát. Kismamák gyakori hányingere, hányása esetén, mely hagyományos módszerekkel nem uralható, kis mennyiségben alkalmazva csökkentheti, megszüntetheti a panaszokat.

Emellett ízületi panaszok enyhítésére is elterjedten használják , külsőleg pedig reumás, ízületi kenőcsök összetevője lehet.

Újabban fogyókúrát segítő gyógynövényként is kutatások indultak a gyömbérrel kapcsolatban. Bár ebben az esetben teljesen egyértelmű bizonyítékok nincsenek, de nagy valószínűséggel a növény az éhségérzet csökkentésével, és a hőtermelés fokozásával segíti a bevitt kalóriák gyorsabb elhasználását. Azonban még nem állnak rendelkezésünkre pontos adatok az alkalmazandó mennyiséggel, gyakorisággal és az esetleges mellékhatásokkal kapcsolatban.

Tanulmányok szerint gyulladáscsökkentő hatása miatt migrénben szenvedők is alkalmazhatják, a migrénes fájdalmat csökkenti és a migrénhez társuló hányinger is csökken. Azonban a rohamok gyakoriságát nem csökkenti.

A gyömbér antibakteriális és vírusellenes hatásával a megfázás, torokfájás, influenza, nátha tüneteinek enyhítésében is szerepet játszik. Étrend-kiegészítőként cukorka, szopogató tabletta, gyógytea formájában alkalmazhatjuk. Köhögés csillapítására hatását leginkább teaként fejti ki. A gyömbérforrázat inhalálásra is használható, segíti a letapadt váladék feloldódását.

Hatóanyagai közül a dinderol és a shogaol gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik. A gyömbért tartalmazó étrend-kiegészítők az autoimmun betegségek, mint rheumatoid arthritisz, lupus terápiájának kiegészítői lehetnek. Ennek oka, hogy a gyömbér csökkenti egyes fehérvérsejtek számát, melyek ezekben a betegségekben szerepet játszanak.

Fájdalomcsillapító hatását az izomfájdalom és menstruációs fájdalom esetében vizsgálták. Előbbiekben 2 gramm fogyasztása ajánlott és több nap után éri el hatását, míg utóbbi esetben egyes tanulmányok szerint akár az ibuprofenhez hasonló hatás is elérhető. Mindezt a fájdalomcsillapító pályák aktiválásával és a prosztaglandingátláson keresztül éri el. Ez utóbbi mechanizmus az NSAID gyógyszerekre is jellemző.

Szív- és cukorbetegség esetében étrend-kiegészítőként alkalmazva a vérzsírok szintjét normalizálja, és vérnyomáscsökkentő hatása van. 2-es típusú cukorbetegeknél napi 1-3 gramm gyömbér több hónap alatt javította mind a vércukor, mind a koleszterin szintjét a szervezetnek. Hatásmechanizmus: inzulinérzékenység javítása, glukózfelvétel fokozása, oxidatív stressz csökkentése és a gyulladáscsökkentő hatás.

Milyen mellékhatásai lehetnek?

Teaként, ételek fűszereként mértékkel fogyasztva nem okozhat problémát.

Mint étrend-kiegészítő nem ajánlott a napi 4 g-ot meghaladni fogyasztásában, mert ekkor emésztőrendszeri panaszok, mint gyomorégés, puffadás, hányinger léphet fel.

Véralvadásgátlót (warfarin, clopidogrel) szedők esetében a gyömbér fokozhatja a vérzékenységet.

Ugyancsak fokozhatja a vérnyomáscsökkentők, vércukorcsökkentők hatását, ami az értékek túlzott csökkenéséhez vezethet: hypoglikémia, alacsony vérnyomás alakulhat ki.

Kismamáknak is ajánlott orvosukkal egyeztetni alkalmazását.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész