A szoptatáshoz nincs szükség arra, hogy húst vagy állati termékeket fogyasszon: ha odafigyel, a vegetáriánus étrend nagyon egészséges lehet, tele értékes tápanyagokkal. Amennyiben már egy jó ideje vegetáriánus vagy vegán étrenden él, valószínűleg tudja, hogyan juthat hozzá az összes szükséges tápanyaghoz, amire szüksége van. Mindazonáltal a legfontosabb szabályokat akkor sem árt átismételnie.

Amíg elegendő fehérjét, kalóriát, vitamint és ásványi anyagot fogyaszt, nem kell aggódnia az anyatej minősége miatt. Azonban attól függően, milyen vegetáriánus étrendet követ, szükség lehet vitamin- és ásványianyag-kiegészítésre. Beszéljen orvosával vagy egy dietetikussal az étkezési szokásairól, hogy megbizonyosodjon arról, Ön és gyermeke is elegendő tápanyaghoz jut!

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Szoptatás és majdnem vegetáriánus étrend

Szemi-vegetáriánus: Nem vegetáriánusok, de az étrendjük főleg növényi alapú, csak alaklamnként esznek húst kis mennyiségben, elsősorban halat, csirkét és pulykát. Amennyiben Ön szemi-vegetáriánus, és kiegyensúlyozott étrenden él, elegendő kalóriához és minden szükséges tápanyaghoz hozzájut.

Pescetáriánus: Ez az étrend abban tér el a tisztán vegetáriánus táplálkozástól, hogy folytatói halat is fogyasztanak, mely kiváló fehérjeforrás, sok vitamint, ásványi anyagot és omega-3-zsírsavakat tartalmaz.

Amennyiben szemi-vegetáriánus vagy pescetáriánus étrendet követ, étkezzen változatosan, figyeljen arra, hogy elegendő kalóriát és fehérjét fogyasszon! Így elegendő vitaminhoz és tápanyaghoz jut táplálék-kiegészítők nélkül is.

Szoptatás és vegetáriánus étrend

Lakto-ovo vegetáriánus: Ez a vegetáriánus étrend leggyakoribb típusa. A lakto-ovo vegetáriánusok nem esznek húst vagy halat, de tojást és tejtermékeket fogyasztanak. Mivel a tojás és a tejtermékek elegendő fehérjét, vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak, ezért ezzel az étrenddel nem szükséges további vitaminkészítmények használata.

Lakto-vegetáriánus: Ez az étrend növényi alapú, mely tartalmaz tejtermékeket is, de tojást nem. Nagyon sok tejtermék D-vitaminnal dúsított, emellett kiváló protein- és kalciumforrásnak számítanak. A tejtermékek fogyasztása emellett elegendő B 12 -vitaminnal és kalóriával látja el a szervezetet.

Ovo-vegetáriánus: Egy ovo-vegetáriánus fogyaszt tojást, de nem eszik húst és tejtermékeket. A tojás számtalan tápanyagot tartalmaz, jó fehérjeforrás, B 12 -vitamint, D-vitamint, kalciumot, vasat, riboflavint, cinket és omega-3-zsírsavakat is tartalmaz.

Szoptatás alatt a vegteáriánusoknak oda kell figyelni arra, hogy elegendő kalóriát és proteint vigyenek be a szervezetükbe. Amennyiben fogyaszt tejterméket is, válasszon D-vitaminnal dúsított változatot. Ha Ön egészséges, napi 1-2 tojás fogyasztása biztonságosnak számít. Beszéljen orvosával arról, hogy szüksége van-e további vitaminokra vagy táplálék-kiegészítőkre!

Szoptatás és vegán étrend

A vegán étrend kizárólag növényi alapú táplálkozást jelent, hús, hal, tojás és tejtermékek nélkül. A vegán étrend nagyon egészséges, de jobban oda kell figyelnie arra, hogy elegendő kalóriához és tápanyaghoz jusson!

Különös figyelmet fordítson arra, hogy elegendő kalóriát és fehérjét fogyasszon mindennap! A legtöbb növényi élelmiszer alacsony kalóriájú, ezért figyeljen arra, hogy étrendje megfeleljen a napi kalóriaigényének! A fehérjebevitel nagyon fontos, ezért fogyasszon naponta babot, lencsét, rizst, dióféléket, teljes kiőrlésű kenyeret és sötétzöld leveles zöldségeket!

A B 12 -vitamin olyan tápanyag, mely csak az állati eredetű termékekben található meg. A B 12 -vitamin hiányának elkerülésére fogyasszon olyan élelmiszereket, melyek B 12 -vitaminnal dúsítottak, mint a szója, húspótló vagy élesztő. Azonban még így is valószínűleg szüksége lesz szoptatás közben vitaminpótlásra, ezért beszéljen orvosával!

-vitamin olyan tápanyag, mely csak az állati eredetű termékekben található meg. A B -vitamin hiányának elkerülésére fogyasszon olyan élelmiszereket, melyek B -vitaminnal dúsítottak, mint a szója, húspótló vagy élesztő. Azonban még így is valószínűleg szüksége lesz szoptatás közben vitaminpótlásra, ezért beszéljen orvosával! Tejtermékek fogyasztása nélkül más forrásból kell a kalciumot a szervezetébe bevinni. A kalcium a zöld leveles zöldségekben, babban és a kalciummal dúsított narancslében, valamint szójatermékekben található meg.

A dokozahexaénsav (DHA) egy olyan omega-3 esszenciális zsírsav, mely főleg a halakban található meg, és szükséges a baba agyának és szemeinek egészséges fejlődéséhez. Az omega-3-zsírsavak növényekben is megtalálhatók, a lenmag, kendermag és a dió is tartalmaz alfa-linolénsavat (ALA). A szervezet az ALA-t DHA-vá alakítja, de csak kis mennyiségben. Beszéljen orvosával arról, szüksége van-e omega-3-pótlásra a terhesség és szoptatás alatt!

Fontos, hogy elegendő vashoz jusson teljes kiőrlésű gabonákból, tofuból, gombából, dióból, zöld leveles zöldségekből és vassal dúsított élelmiszerekből. Amennyiben ezeket magas C-vitamin-tartalmú élelmiszerekkel fogyasztja, az segíti a vas jobb felszívódását.

A jód fontos a pajzsmirigy egészségéhez. A jódozott só, vagy alga fogyasztása segíti, hogy elegendő jódhoz jusson. Beszéljen orvosával arról, mennyi jód fogyasztását javasolja, mivel a túl kevés és a túl sok jódbevitel is ártalmas lehet.

A cink számos növényben megtalálható, ám a növényekben található cink nem szívódik fel olyan jól, mint az állati eredetű. Ez azt jelenti, hogy több olyan élelmiszert kell fogyasztania, aminek magas a cinktartalma. A cink a diófélékben, magvakban, babfélékben, gabonákban és zöld leveles zöldségekben található meg.

A szoptatott csecsemőnek B 12 -kiegészítésre lehet szüksége. Beszéljen erről és étrendjéről a gyermekorvossal!