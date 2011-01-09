Vegetáriánus étrend - Segít-e a cukorbetegeken?

szerző: Cs. K., fordító - WEBBeteg
aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, diabetológus frissítve:

Több helyen is olvasni arról, hogy a vegetáriánus étrendre való áttérés segíthet irányítani a cukorbetegséget. Vajon mi ebben az igazság?

Noha a vegetáriánus étrendre való áttérés természetesen nem gyógyít ki senkit a cukorbetegségből, mégis számos előnye lehet a hagyományos étrenddel szemben. Segít kézben tartani a testsúlyát, csökkenti egyes diabéteszhez kapcsolódó szövődmények kockázatát, és még az is előfordulhat, hogy hatására a szervezet jobban reagál az inzulinra.

A vegetáriánus életmódot folytatók három fő csoportba sorolhatók:

Vegánok: Csak növényi alapanyagú élelmiszert fogyasztanak. Nem esznek semmilyen állati eredetű terméket, így tojást és tejtermékeket sem.

Lakto-vegetáriánusok: Ők a növények mellé tejtermékeket is fogyasztanak. Azonban a tojás, a hús és a hal kimarad az étrendjükből.

Lakto-ovo vegetáriánusok: A növényi alapú élelemiszerek mellett nemcsak tejtermékeket, de tojást is fogyasztanak.

Miért előnyös a vegetáriánus étrend?

A vegetáriánus étrend előnyei az étrendtől és az elfogyasztott ételektől függően változnak. A legtöbbek számára azonban a vegetáriánus étrend előnyei a következők:

  • Elősegíti az egészséges testsúly megtartását – A vegetáriánus étrendnek általában alacsonyabb a kalóriatartalma, mely segíti a testsúlykontrollt. Emellett a testtömeg index is alacsonyabb a vegetáriánus étrend követőinél, s mindez hozzájárul a vércukorszint kontrolljának javításához, a diabéteszes szövődmények kockázatainak csökkenéséhez.
  • Javítja a vércukorszintkontrollt és az inzulinválaszt – A zöldség, gyümölcs, teljes kiőrlésű gabona, hüvelyesek és diófélék – melyek jellemzően a vegetáriánus étrend alktóelemei – megfelelő arányban történő fogyasztása javítja a vércukorszintet, és a szervezet is jobban reagál az inzulinra. Ez azt jelenti, hogy esetlegesen kevesebb gyógyszert kell szednie (de természetesen csak orvosával történt egyeztetést követően és a szükséges vizsgálat(ok) után!), és csökken a cukorbetegséghez kapcsolódó szövődmények kockázata.
  • Csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát – A szigorú vegán étrend koleszterinmentes, szegény telített zsírokban és magas rosttartalmú. Az alacsony zsírtartalmú vegetáriánus étrend csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát, mely a cukorbetegség egyik szövődményeként is kialakulhat.

Egyeztessen orvosával vagy dietetikussal, mielőtt vegetáriánus étrendre áll át!

Ha Ön cukorbeteg, beszéljen orvosával vagy egy dietetikus szakemberrel, mielőtt áttérne a vegetáriánus életmódra. Az ő segítségükkel olyan étrendet állíthat össze, mely tartalmazza a szükséges tápanyagokat és kalóriát, anélkül, hogy egészséges testsúlyát féltenie kellene.

Mire kell még figyelnie, ha vegetáriánus étrendet folytat?

Megjegyzendő, hogy bármilyen nyomelem, vitamin és egyéb tápanyag biztosítható megfelelően összeállított étrenddel, szükség esetén táplálékkiegészítővel kiegészítve.

Ami növényi étrendben nem szerepel – és erről fontos tudni diabétesz esetén is –, az a B12-vitamin. Mivel ez növényi étrendben nincs, és sok (metformin tartalmú) antidiabetikus gyógyszer még pluszban gátolja a B12 felszívódását, így ennek pótlása mindig tanácsos.

WEBBeteg logóSzerző: WEBBeteg - Cs. K., fordító
Forrás: Mayo Clinic
Lektorálta és aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, diabetológus

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