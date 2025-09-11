Kamrafibrilláció - Amikor a szív kaotikus táncba kezd
A szív egészséges működését az összehangolt, szabályos összehúzódások biztosítják. A szív felső üregei, a pitvarok, és alsó üregei, a kamrák pontos ütemben dolgoznak együtt, hogy a vért folyamatosan a tüdőbe és a testünk minden szervéhez pumpálják.
Vannak azonban olyan ritmuszavarok, amelyek azonnali életveszélyt jelentenek. Ezek közül a legrettegettebb a kamrafibrilláció (VF, ventricularis fibrilláció). Ez a szív hirtelen leállásának leggyakoribb oka.
Mi is az a kamrafibrilláció?
Kamrafibrilláció során a szív kamráinak izomrostjai nem összehangoltan húzódnak össze, hanem teljesen kaotikus, remegésszerű aktivitást végeznek. A szív pumpafunkciója megszűnik, vagyis a szív nem képes vért továbbítani a testbe. A keringés leáll, az agy és a szervek néhány másodperc alatt oxigénhiányba kerülnek.
Ezért a kamrafibrilláció azonnali beavatkozást igényel – ha nem történik újraélesztés és elektromos defibrilláció, a beteg perceken belül meghal.
Milyen tünetek, jelek utalhatnak rá?
A kamrafibrilláció hirtelen szívhalált okoz, tehát tünetei nem lassan alakulnak ki, hanem azonnal jelentkeznek. A beteg:
- hirtelen összeesik,
- eszméletét veszti,
- nincs légzése vagy csak agonális, szabálytalan légzőmozgások láthatók,
- nincs tapintható pulzus
Mindez néhány másodpercen belül lezajlik. Előzetesen lehet szívdobogásérzés, mellkasi fájdalom, légszomj, de sokszor minden előjel nélkül következik be.
Okok és rizikófaktorok
A kamrafibrilláció legtöbbször valamilyen súlyos szívbetegség talaján alakul ki, de bizonyos esetekben korábban teljesen egészségesnek hitt embereknél is előfordulhat. A főbb okok és kockázati tényezők:
- Koszorúér-betegség, szívinfarktus: a VF leggyakoribb oka. Az infarktus alatti oxigénhiány miatt a szívizom elektromos működése felborul.
- Szívelégtelenség, kardiomiopátia: megnagyobbodott, gyenge szívben gyakrabban alakulnak ki veszélyes ritmuszavarok.
- Veleszületett vagy szerzett szívbillentyű-hibák.
- Elektrolitzavarok (pl. alacsony káliumszint).
- Súlyos ritmuszavarra hajlamosító genetikai szindrómák (pl. hosszú QT-szindróma, Brugada-szindróma).
- Elektromos áramütés, súlyos mellkasi trauma.
- Kábítószerek (kokain, amfetamin) és bizonyos gyógyszerek is kiválthatják.
A legfontosabb rizikótényező tehát a koszorúér-betegség – a hirtelen szívhalál eseteinek döntő többsége ezzel függ össze.
Hogyan ismerhető fel?
A kamrafibrillációt a helyszínen a beteg állapota alapján kell felismerni:
- eszméletlen,
- nem lélegzik normálisan,
- nincs pulzusa.
Az EKG-vizsgálat egyértelmű képet ad: szabálytalan, kaotikus hullámok láthatók, nincsenek érdemi QRS-komplexusok.
Mivel a beteg perceken belül meghalhat, nincs idő laborokra vagy képalkotókra: a diagnózis klinikai tünetek + EKG alapján azonnal felállítható.
A kezelés
A kamrafibrilláció csak azonnali újraélesztéssel kezelhető. A siker kulcsa a gyorsaság: minden eltelt perc kb. 10%-kal csökkenti a túlélés esélyét.
- Azonnali mentőhívás (112 Magyarországon).
- Alap újraélesztés (BLS): mellkaskompressziók megkezdése, – ha lehetséges – befúvásos lélegeztetéssel.
- Defibrilláció: félautomata defibrillátor (AED) használata, ha elérhető. Az elektromos sokk visszaállíthatja a normális ritmust.
- Szakellátás (ALS): gyógyszerek (adrenalin, amiodaron), légútbiztosítás, további defibrillálások a mentők által/kórházban.
Ha a beteg túléli a rohamot, részletes kivizsgálás szükséges az ok tisztázására és a kiújulás megelőzésére.
Teendők a kórházban és a túlélők számára
Azoknál, akik átvészelik a kamrafibrillációt, a legfontosabb a kiújulás megelőzése:
- Koszorúér-betegség kezelése (angioplasztika, gyógyszerek).
- Szívelégtelenség, magas vérnyomás, cukorbetegség rendezése.
- Beültethető kardioverter-defibrillátor (ICD): ez a készülék folyamatosan figyeli a szívritmust, és újabb VF esetén automatikusan lead egy életmentő elektromos sokkot.
- Bizonyos esetekben gyógyszeres kezelés (antiaritmiás szerek) vagy katéterabláció is szóba jöhet.
Prognózis
A kamrafibrilláció az egyik legsúlyosabb állapot a kardiológiában: azonnali beavatkozás nélkül szinte mindig halálhoz vezet. A túlélés esélyét meghatározza:
- milyen gyorsan kezdődik meg az újraélesztés,
- van-e elérhető defibrillátor,
- milyen alapbetegség áll a háttérben.
Kórházi ellátás és ICD-beültetés után a betegek jelentős része hosszú távon is jó életminőségben élhet, de folyamatos kontroll szükséges.
Megelőzés
A legjobb stratégia a VF megelőzése – vagyis a szívbetegségek rizikójának csökkentése:
- szívbarát életmód (dohányzás kerülése, rendszeres mozgás, egészséges étrend),
- magas vérnyomás, cukorbetegség, magas koleszterinszint rendezése,
- rendszeres kardiológiai ellenőrzés ismert szívbetegség esetén,
- ICD-beültetés javasolt azoknak, akiknél nagy a hirtelen szívhalál kockázata.
Fontos a laikusok képzése is az alapvető újraélesztés és az AED-használat terén: minél többen tudják, mit kell tenni, annál több élet menthető meg.
Összefoglalás
A kamrafibrilláció a legveszélyesebb szívritmuszavar: a szív pumpafunkciója leáll, a beteg néhány perc alatt meghalhat. Azonnali felismerés, újraélesztés és defibrilláció életet menthet. Bár megelőzni nem mindig lehet, a szívbetegségek kezelése és a modern eszközök – mint az ICD – sok embernek adhatnak második esélyt.
Forrás: WEBBeteg
Szerző: Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológus