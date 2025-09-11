Kamrafibrilláció - Amikor a szív kaotikus táncba kezd

A szív egészséges működését az összehangolt, szabályos összehúzódások biztosítják. A szív felső üregei, a pitvarok, és alsó üregei, a kamrák pontos ütemben dolgoznak együtt, hogy a vért folyamatosan a tüdőbe és a testünk minden szervéhez pumpálják.

Vannak azonban olyan ritmuszavarok, amelyek azonnali életveszélyt jelentenek. Ezek közül a legrettegettebb a kamrafibrilláció (VF, ventricularis fibrilláció). Ez a szív hirtelen leállásának leggyakoribb oka.

Mi is az a kamrafibrilláció?

Kamrafibrilláció során a szív kamráinak izomrostjai nem összehangoltan húzódnak össze, hanem teljesen kaotikus, remegésszerű aktivitást végeznek. A szív pumpafunkciója megszűnik, vagyis a szív nem képes vért továbbítani a testbe. A keringés leáll, az agy és a szervek néhány másodperc alatt oxigénhiányba kerülnek.

Ezért a kamrafibrilláció azonnali beavatkozást igényel – ha nem történik újraélesztés és elektromos defibrilláció, a beteg perceken belül meghal.

Milyen tünetek, jelek utalhatnak rá?

A kamrafibrilláció hirtelen szívhalált okoz, tehát tünetei nem lassan alakulnak ki, hanem azonnal jelentkeznek. A beteg:

hirtelen összeesik,

eszméletét veszti,

nincs légzése vagy csak agonális, szabálytalan légzőmozgások láthatók,

nincs tapintható pulzus

Mindez néhány másodpercen belül lezajlik. Előzetesen lehet szívdobogásérzés, mellkasi fájdalom, légszomj, de sokszor minden előjel nélkül következik be.

Okok és rizikófaktorok

A kamrafibrilláció legtöbbször valamilyen súlyos szívbetegség talaján alakul ki, de bizonyos esetekben korábban teljesen egészségesnek hitt embereknél is előfordulhat. A főbb okok és kockázati tényezők:

Koszorúér-betegség, szívinfarktus: a VF leggyakoribb oka. Az infarktus alatti oxigénhiány miatt a szívizom elektromos működése felborul.

Szívelégtelenség, kardiomiopátia: megnagyobbodott, gyenge szívben gyakrabban alakulnak ki veszélyes ritmuszavarok.

Veleszületett vagy szerzett szívbillentyű-hibák.

Elektrolitzavarok (pl. alacsony káliumszint).

Súlyos ritmuszavarra hajlamosító genetikai szindrómák (pl. hosszú QT-szindróma, Brugada-szindróma).

Elektromos áramütés, súlyos mellkasi trauma.

Kábítószerek (kokain, amfetamin) és bizonyos gyógyszerek is kiválthatják.

A legfontosabb rizikótényező tehát a koszorúér-betegség – a hirtelen szívhalál eseteinek döntő többsége ezzel függ össze.

Hogyan ismerhető fel?

A kamrafibrillációt a helyszínen a beteg állapota alapján kell felismerni:

eszméletlen,

nem lélegzik normálisan,

nincs pulzusa.

Az EKG-vizsgálat egyértelmű képet ad: szabálytalan, kaotikus hullámok láthatók, nincsenek érdemi QRS-komplexusok.

Mivel a beteg perceken belül meghalhat, nincs idő laborokra vagy képalkotókra: a diagnózis klinikai tünetek + EKG alapján azonnal felállítható.

A kezelés

A kamrafibrilláció csak azonnali újraélesztéssel kezelhető. A siker kulcsa a gyorsaság: minden eltelt perc kb. 10%-kal csökkenti a túlélés esélyét.

Azonnali mentőhívás (112 Magyarországon). Alap újraélesztés (BLS): mellkaskompressziók megkezdése, – ha lehetséges – befúvásos lélegeztetéssel. Defibrilláció: félautomata defibrillátor (AED) használata, ha elérhető. Az elektromos sokk visszaállíthatja a normális ritmust. Szakellátás (ALS): gyógyszerek (adrenalin, amiodaron), légútbiztosítás, további defibrillálások a mentők által/kórházban.

Ha a beteg túléli a rohamot, részletes kivizsgálás szükséges az ok tisztázására és a kiújulás megelőzésére.

Teendők a kórházban és a túlélők számára

Azoknál, akik átvészelik a kamrafibrillációt, a legfontosabb a kiújulás megelőzése:

Koszorúér-betegség kezelése (angioplasztika, gyógyszerek).

Szívelégtelenség, magas vérnyomás, cukorbetegség rendezése.

Beültethető kardioverter-defibrillátor (ICD): ez a készülék folyamatosan figyeli a szívritmust, és újabb VF esetén automatikusan lead egy életmentő elektromos sokkot.

Bizonyos esetekben gyógyszeres kezelés (antiaritmiás szerek) vagy katéterabláció is szóba jöhet.

Prognózis

A kamrafibrilláció az egyik legsúlyosabb állapot a kardiológiában: azonnali beavatkozás nélkül szinte mindig halálhoz vezet. A túlélés esélyét meghatározza:

milyen gyorsan kezdődik meg az újraélesztés,

van-e elérhető defibrillátor,

milyen alapbetegség áll a háttérben.

Kórházi ellátás és ICD-beültetés után a betegek jelentős része hosszú távon is jó életminőségben élhet, de folyamatos kontroll szükséges.

Megelőzés

A legjobb stratégia a VF megelőzése – vagyis a szívbetegségek rizikójának csökkentése:

szívbarát életmód (dohányzás kerülése, rendszeres mozgás, egészséges étrend),

magas vérnyomás, cukorbetegség, magas koleszterinszint rendezése,

rendszeres kardiológiai ellenőrzés ismert szívbetegség esetén,

ICD-beültetés javasolt azoknak, akiknél nagy a hirtelen szívhalál kockázata.

Fontos a laikusok képzése is az alapvető újraélesztés és az AED-használat terén: minél többen tudják, mit kell tenni, annál több élet menthető meg.

Összefoglalás

A kamrafibrilláció a legveszélyesebb szívritmuszavar: a szív pumpafunkciója leáll, a beteg néhány perc alatt meghalhat. Azonnali felismerés, újraélesztés és defibrilláció életet menthet. Bár megelőzni nem mindig lehet, a szívbetegségek kezelése és a modern eszközök – mint az ICD – sok embernek adhatnak második esélyt.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológus