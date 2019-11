A szívelégtelenség kezelése

Beültethető kardioverter-defibrillátor (ICD). A beültethető kardioverter-defibrillátor egy olyan készülék, melyet a bőr alá ültetnek be, és a kis vezetékek segítségével a szívhez csatlakoztatnak. Ez a készülék folyamatosan monitorozza a szívritmust, veszélyes szívritmuszavar észlelése esetén pedig a készülék egy elektromos kisülés segítségével helyreállítja azt. Néha súlyos szívelégtelenség kezelésére a biventrikuláris pacemakert kombinálják az implantálható kardioverter-defibrillátorral.

Reszinkronizációs terápia, biventrikuláris pacelés. A biventrikuláris pacemaker időzített elektromos impulzusokat küld a szív mindkét, bal és jobb kamrájához, ezáltal a két szívfél egymással szinkronban és hatékonyabban pumpál. A szívelégtelenségben szenvedő betegek körülbelül felének van a szív elektromos ingerületvezető rendszerével is problémája, amely miatt az amúgy is kis hatékonysággal működő szív még kevésbé működik jól, inkoordinált mozgása miatt. Ezek a hatástalan izom összehúzódások a szív korlátozott energiatartalékait pazarlóan használják el, tovább rontva a szívelégtelenséget. Ha az aritmiák kialakulásának nagy a kockázata, a biventrikuláris pacemakert implantálható kardioverter-defibrillátorral kombinálva is alkalmazhatják.