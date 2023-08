Eredménytelen a fogyókúra? Mi lehet az oka?

Úgy érzi, mindent megtesz azért, hogy leadja a súlyfeleslegét, egészségesen táplálkozik, sportol, és a mérleg mégsem mutat eredményt? Mi állhat a fogyókúra sikertelenségének hátterében? Cikkünkben 5 okot olvashat, ami hátráltathatja a normál testsúly elérését.

Lehet, hogy rossz diétás módszert választott

Előfordulhat, hogy keveset eszik, még sincs látszatja. A sanyargató diéták és a koplalás károsak az egészségre, emellett azt eredményezik, hogy az anyagcsere felborul, és az esetlegesen leadott kilók nagyon gyorsan visszatérnek, sőt a kiindulási állapotnál még nagyobb súlyfölösleg halmozódik fel rövid időn belül. Szervezetünknek ugyanis szüksége van a létfontosságú vitaminokra, ásványi anyagokra és energiát szolgáltató tápanyagokra. Ha nem eszünk annyit, amennyi szükséges, az anyagcsere átáll, szervezetünk igyekszik elraktározni a tápanyagokat, hogy ebből a kevésből jusson hasznosítható forrásokhoz. Ilyen feltételek mellett pedig lehetetlen megszabadulni a fölösleges kilóktól.

Semmiképp se kísérletezzünk tehát ilyen drasztikus módszerekkel! Az egyoldalú diéták hátulütője amellett, hogy vitamin-, tápanyag- és ásványianyag-hiányhoz vezethetnek, az, hogy farkaséhséget eredményeznek, aminek nem nehéz elképzelni a következményeit. Egyoldalú táplálkozás folytán előfordulhat, hogy számos olyan esszenciális vegyület nem jut be a szervezetbe, amit a szervezet nem tud előállítani, így ennek kapcsán hiánytünetek léphetnek fel.

Hirdetés

Alkoholos italok mint a fogyókúra kerékkötői

Előfordulhat, hogy valaki annyit eszik, mint egy kismadár, sőt még sportosan aktív is, mégsem eredményes a fogyókúrája. Az ok lehet alkoholfogyasztás is. Sokan nem is gondolják, de az alkohol kalóriatartalma igen magas. Ha fogyni szeretne, nem jelentenek jó választást sem az energiaitalok, sem a cukrozott gyümölcslevek és hasonlók. Ezek helyett a frissen facsart, édesítetlen gyümölcslevek és a víz fogyasztása ajánlott.

Az eredménytelenség forrása lehet a végletesség is

A diétába belefér, ha néha nassol vagy kicsit többet eszik kedvenc ételéből. A szigorú megszorítások ugyanis könnyen megtörhetik a kezdeti lelkesedést, és véget vethetnek a diétának. Ha azonban ugyanannyit nassol, mint a diéta előtt, és túl gyakran iktat be kiadós étkezéseket az étrendjébe, akkor nem számíthat rá, hogy a mérleg kevesebbet mutat majd.

A többször keveset ne jelentsen többször sokat!

A legtöbb embernél beválik a kiadós étkezések helyett egyen inkább többször keveset elv. Vannak azonban kivételek, akiknél ez a módszer nem működik: azok, akik szeretnek egyszerre sokat enni, és nem tudják féken tartani magukat egy-egy étkezés alkalmával, az étkezésszám növelésével akár hízhatnak is. Ha Ön is ebbe a csoportba tartozik, inkább étkezzen rendesen naponta háromszor, és a főétkezések közt csak gyümölcsöt, zöldséget fogyasszon. A napi minimum háromszori étkezés azonban mindenképp nagyon fontos.

Édesítőszerek fogyasztása

Bár az édesítőszerekkel azok típusától függően nem visz be kalóriákat (kalóriamentes édesítőszer) vagy csak kevesebb kalóriát visz be (alacsony kalóriatartalmú édesítőszer), mint cukorral vinne, az édes íz a legújabb kutatások szerint inzulinelválasztást eredményez, mivel azonban valódi cukor nem áll rendelkezésre, a szervezet cukortartalékai kerülnek lebontásra, emiatt a vércukorszint csökken, ami vészjelzés a cukortartalékok feltöltésére és farkaséhségben nyilvánul meg. Ezért azt javasoljuk, hogy azokhoz az ételekhez és italokhoz, amelyeket lehet cukor nélkül fogyasztani, ne adjon se cukrot, se édesítőszert.

Ezek is érdekelhetik

Szerző: WEBBeteg - B. M., szakfordító

Forrás: Fit For Fun

Lektorálta: Magyar Sporttudományi Társaság