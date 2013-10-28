Sporttal könnyebb a fogyás, mint csak diétával

Eredményes fogyókúra csak életmódváltással valósítható meg. A súlyfelesleg leadásához diétára és testmozgásra van szükség. Utóbbi segíti a zsírégetést, serkenti az alap anyagcserét, ezek régóta ismert tények. Számos új kutatás rávilágított azonban még egy pozitív effektusra: a legtöbben azok közül, akik sportolnak, általában egészségesebben is táplálkoznak.

A sport és a rendszeres mozgás további előnye, hogy meghozza az étvágyat az egészséges ételek fogyasztásához, és segít abban is, hogy ne együnk sokat. Az ugyanis, aki megdolgozott az eredményért, kevésbé hajlamos kockázatatni azt étkezésbeli kihágásokkal. A sport tehát a kalóriaégetés mellett egyfajta, méghozzá jelentős motiváló szerepet is betölthet a diéta folytatásához.

A kiegyensúlyozott étrend és a rendszeres étkezések biztosítják a farkasétvágy feletti kontrollt. A sport pozitív befolyással van a hormonháztartásra, az éhségérzet és így a fogyókúra sikere szempontjából a leptin és a ghrelin hormonok szintjére való hatása a kulcsfontosságú. A leptin a telítettségérzésért, a ghrelin pedig az éhségérzetért felelős. A rendszeres sport segít összehangolni ennek a két hormonnak a működését, kiegyensúlyozott szinten tartani őket egymáshoz képest. Ez segít a természetes éhségérzetet szabályozni és a falásrohamokat mérsékelni.

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Nézzük meg egy erre vonatkozó kutatás eredményeit is!

Amerikai kutatók a Harvard Egyetemen számos különféle epidemiológiai tanulmány adatait elemezték ki, hogy megtudják, hogy a rendszeres edzés valóban magával hozza-e az egészséges táplálkozást is. Kérdésükre a válasz egyértelműen igen.

Ez a jelenség neurológiai mechanizmussal magyarázató. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a sport különböző agyi folyamatokat befolyásol, és bizonyos agyi régiók szerkezetében tartós változásokat idéz elő. Különösen a prefrontális kéreg érintett, amely a célirányos viselkedésért felelős. A sport hozzájárul a sok evésre való hajlam csökkentéséhez. Ha valaki sportol, könnyebben dönt az egészséges táplálkozás mellett, jobban ellenáll a zsíros és cukros ételek csábításának.

Nem utolsó szempont az sem, hogy ha valaki rendszeresen sportol, esetleg fogyás céljából, és érzi, hogy ezzel küzd az egészséges testsúlyért, akkor ez a tudat erőt ad ahhoz, hogy mértéktelen evéssel ne tegye tönkre az elért eredményt.

Minthogy az edzés megkönnyíti az egészséges táplálkozást, ha a diétát valaki sporttal egészíti ki, dupla haszonnal számolhat: az elégetett kalóriák mellett az étvágy is csökkenhet.

„Ha jobban megértjük a sport és az egészséges táplálkozás közötti összefüggést, a túlsúly kialakulása is könnyebben megelőzhető lesz” – magyarázta Miguel Alonso Alonso, a vizsgálatok vezetője.

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Forrás: WEBBeteg

Bak Marianna, biológus szakfordító; NetDoktor.de, Ernährung Abnehmen und Sport (HausMed)