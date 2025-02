Felkészültség, védőfelszerelés és józanság - Tanácsok síelőknek

A síelés klasszikus téli sport, ám annak érdekében, hogy az egészséget szolgálja, és ne veszélyeztesse, nem lehet elégszer hangsúlyozni a technikai és fizikai felkészültség, valamint a megfelelő védőszerelés fontosságát. Az is ugyanilyen fontos, hogy tiszta fejjel, józanul lépjünk csak pályára!

Főleg a kezdők, de nem ritkán a tapasztalt síelők is alábecsülik a sportággal járó nehézségeket. A síelés valójában egy megerőltető sport, amelyben magas a sérülések (pl. keresztszalag-szakadás, csonttörés stb.) kockázata.

Legyen fizikailag felkészült! Sígimnasztika a felkészüléshez

A sígimnasztika a síszezonra való felkészülés elengedhetetlen része kell, hogy legyen. Ajánlott megkezdeni a felkészülést már három hónappal a szezon kezdete előtt.

A gyakorlatok elvégzése a szezonban is mindennap ajánlott a síelés megkezdése előtt és a nap végén is.

A nyújtó gyakorlatok és a laza kocogás segít megakadályozni az izomgörcsök kialakulását és hozzájárul a felkészüléshez a következő napra.

Mindenképp érdemes síoktató tanácsát kérni, illetve néhány helyen lehetőség van arra is, hogy személyi wellness edzőt fogadjon, aki a síelési tanácsadás mellett odafigyel a felkészítő, levezető gyakorlatokra is.

Lesiklás előtt sose hagyja ki a bemelegítést!

A legtöbb síbaleset a síelő helyeken töltött harmadik napon történik. Ennek hátterében az áll, hogy aki lesiklás előtt nem melegít be, illetve nem készült fel fizikailag a síszezonra, a harmadik napra fárad el. A leggyakoribbak a térd, az ízületek, a váll és a fej sérülései, illetve az izomhúzódás, a szalagszakadás, a vágott sebek és a horzsolásos sérülések.

Sí- és védőfelszerelés

A sérülések és balesetek kockázatának csökkentésében a fizikai és technikai felkészültség mellett a védőfelszerelésnek is fontos szerepe van. A tudás önmagában a tapasztalt síelőket sem védi meg a balesetektől, sérülésektől.

A síléceknek, a sícipőknek és a síkötéseknek kifogástalannak kell lenniük, és rendszeresen ellenőrizni kell őket. A kötést mindenkinek egyénileg kell beállítani a testmagasság és a testsúly függvényében. Ha túl laza a kötés, síelés közben egy nagyobb kanyarban teljesen kioldódhat. Ha kezdő síelő vagy ritkán síel, és kölcsönzi a felszerelést, akkor szakkereskedésből vagy a síiskolából válasszon. Kérjen szakmai segítséget a kölcsönzött felszerelés személyre szabott és szakszerű beállításához! Ha saját felszerelése van, akkor is rendszeresen ellenőrizze, illetve szakemberrel ellenőriztesse a beállítást. Csak ép, sérülésmentes felszereléssel léphet pályára!

Azokon a sípályákon is ajánlott a bukósisak viselése, ahol nem kötelező. Nemcsak a biztonságot növeli, hanem véd a hidegtől, a hótól és a napsütéstől.

A hó és a jég visszaveri a napfényt, ezért a sípályákon fokozott a napégés veszélye. A hideg negatív hatása sem elhanyagolandó! Védje bőrét olyan napkrémmel, ami egyúttal a hideggel szemben is védelmet nyújt. A napblokkolók és a zsíros, fényvédő ajakápolók is jó szolgálatot tehetnek.

A síszemüveg nemcsak a nap káros sugaraitól védi a szemet, hanem a huzat okozta kötőhártya-gyulladástól is.

Tilos az alkohol

Nagyon sok síelő szívesen fogyaszt több-kevesebb alkoholt a téli szabadsága alatt, akár a síelés közben is. Ez a meggondolatlanság súlyos balesetekhez vezet, mivel alkohol hatására romlik a koordinációs képesség, nő a reakcióidő, az alkoholt fogyasztó hajlamos túlértékelni saját képességeit.

Aki alkoholt fogyaszt, veszélyezteti önmaga és a sípályán tartózkodó többi ember épségét. Az alkohol és a hideg önmagukban is növelik a szívinfarktus és a stroke kockázatát, a kettő kombinációja pedig fokozott rizikót jelent. Az alkoholtartalmú italok értágító hatásuk miatt a kihűlés veszélyét is növelik. Azokon a pályákon is, ahol nem tiltják, illetve ahol bizonyos mennyiségű alkohol fogyasztása megengedett, tanácsos teljesen lemondani az alkoholról!

Egy sípályán töltött nap után testünk kimerült és szüksége van a pihenésre. Ha ilyenkor az alkohol hatására pillanatnyilag frissebbnek is érezzük magunkat, ez igencsak megtévesztő állapot, mivel az alkoholtól néhány percen belül még fáradtabbak leszünk, gyengül a koncentrálóképességünk és romlik a koordinációnk. A sípályákon a legtöbb baleset alkoholfogyasztás következtében történik. Önmagunk és mások védelmében a legjobb, amit tehetünk, ha egyáltalán nem fogyasztunk alkoholt.

Másnaposan is éppolyan veszélyes pályára lépni, mint ittasan. Nem csak a fejfájás és egy hirtelen fellépő rosszullét jelenthet veszélyt, ha valaki teljesen jól is érzi magát, az előző napi poharazgatás után az egyensúlyozó- és helyzetérzékelő képesség sem áll teljesen helyre, és a reakcióidő is még mindig nagyobb a normálisnál.

Ha elfáradtunk, hagyjuk abba a síelést aznapra!

A fáradtságot is komolyan kell venni, ugyanis az, aki elcsigázottan erőlteti a mozgást, sokkal könnyebben megsérülhet. Mivel a legtöbb baleset délután, a síelés végén történik, ebben az időszakban még gyakrabban tartsunk pihenőt. Ha pedig érezzük, hogy elfáradtunk, hagyjuk el a pályát és pihenjük ki magunkat.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: gesundheit.de

Lektorálta: Dr. Lesznyák Judit