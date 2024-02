A sí védőfelszerelés életet menthet - Milyen sisakot és síszemüveget válasszunk?

Tartsa be a pálya biztonsági előírásait és figyeljen az oktató instrukcióira! A sérülések gyakoribbak a kezdőknél, ráadásul a kezdetben beidegződött rossz szokásokat később sokkal nehezebb kijavítani.

Ellenőriztesse a felszerelését, vagy béreljen jó minőségű felszerelést használó cégtől. Bármi is történjen, ne a barátaitól kölcsönözzön felszerelést!

Mindig a tudásának megfelelő felszerelést használja. A hosszabb sílécekkel nehezebb fordulni, míg a nem megfelelő kötés balesetveszélyes.

A sícipőt úgy kell megválasztani, hogy a boka ne tudjon benne mozogni, további fontos tényező, hogy a sarok ne tudjon emelkedni. A kötés megfelelő legyen.

Alaposan melegítsen be! Pár percig nyújtsa a combizmokat, a csípő és a fenék izmait, és minden egyes alkalommal legalább 30 másodpercig tartsa ki a nyújtást. Nem szabad, hogy fájjon!

Ismerje fel, mikor van szüksége egy kis pihenőre! A legtöbb sérülés délután illetve este történik, a fáradtság miatt.

Ne essen kísértésbe! Mindig csak a tudásszintjének megfelelő pályát válassza! A baleseti statisztikák arról árulkodnak, hogy sokkal nagyobb a baleset kockázata, ha egy sokkal tapasztaltabb partnerrel próbál meg lépést tartani.

Viseljen megfelelő, réteges ruházatot! Ne felejtse a jó minőségű napszemüveget, védőszemüveget és a naptejet!

Viseljen védősisakot! Tudnia kell azonban, hogy egyetlen sisak sem védi teljesen azokat, akik túl gyorsan és/vagy vakmerően csúsznak.

Soha ne csússzon egyedül, és legyen tisztában azzal, hol van lavinaveszély. Fontos tudni, hogy a fák lelógó lombkoronája által takart hó-szakadék igen veszélyes. Ráadásul minél jobban próbál kikecmeregni belőle, annál inkább belesüllyed.

Sose próbáljon meg zárt pályán lesiklani. Nem csak sérülési kockázattal, de esetlegesen büntetőjogi felelősséggel járhat. A lesiklópályák lezárásának jó oka van, még akkor is, ha annak oka az Ön számára nem nyilvánvaló.

Fontos a síbiztosítás, külföldön sokkal körülményesebb és drágább lehet a síbalesetek ellátása.