Sport és helyes bőrápolás

szerző: Bak Marianna, biológus szakfordító - WEBBeteg
Az időjárás elemei, a szél, a napsütés és a víz árthat a bőrnek. Sportolóként mire érdemes figyelnie, hogy bőre mindig szép és egészséges legyen és maradjon? Cikkünkben szakértői tanácsokat kaphat.

Milyen hatásoknak lehet kitéve a sportolók bőre?

A sportolók számára – legyen szó akár élsportolókról, akár hobbisportolókról – fontos, hogy odafigyeljenek bőrükre. A különféle tényezők, amivel nap mint nap találkozhatnak, árthatnak a bőrnek. Az arcunkba fújó szél kerékpározás közben kiszárítja a bőrt. A futás közben érő napsugarak megfelelő védelem nélkül súlyos bőrbetegségek okozói lehetnek. Az úszómedencék vize kiszáríthatja a bőrt. Ez utóbbi előfordulhat akkor is, ha túl sokáig és túl forró vízzel zuhanyozik, vagy nem megfelelő tisztálkodószert használ. Az úszómedencék klóros vize bőrirritációt okozhat. Továbbá a verejtékkel bőrfelszínre kerülő sók is irritálhatják a bőrt.

Maga a sport előnyös a bőrnek is

Számos oka van tehát, amiért egy sportolónak különösen nagy hangsúlyt kell fektetnie a bőrápolásra, annak ellenére, hogy maga a sport jó hatással van a bőrünkre is. A rendszeres mozgás eredményeként ugyanis a bőr vérellátása fokozódik, és javul az anyagcsere is. A sport hatására az izmok edzettek, a kötőszövetek rugalmasabbak, a bőr pedig feszesebb lesz. A rendszeres edzés tehát fontos eleme a szép bőr megőrzésének.

Mit lehet tenni a bőr egészségének megőrzése érdekében?

Nagyon fontos, hogy a bőr edzés során elveszített nedvesség- és zsírtartalmát pótoljuk.

Belső támogatás: folyadékpótlás

Ennek részeként is egyrészt fontos a megfelelő folyadékpótlás. Erre a célra a leginkább az ásványvíz, az édesítetlen teák és a cukrozatlan gyümölcslevek felelnek meg, utóbbi vízzel hígítva 2 víz : 1 gyümölcslé arányban. Így visszanyerhető a verejtékkel elveszített víz és ásványi anyagok.

Külső támogatás

Edzés előtt és után is alkalmazhat olyan bőrápoló krémeket, amelyek védik a bőrt a káros hatásoktól, és megakadályozzák, hogy túl sok nedvességet veszítsen. Erre a célra a bőrgyógyászok két különböző készítményt ajánlanak:

  • Edzés előtt zsírbázisú krémet alkalmazzon, ami megőrzi a bőr nedvességtartalmát. A paraffintartalmú zsíros krémek kevésbé megfelelők, mivel elzárják a pórusokat, ezáltal ingerlik a bőrt, és megakadályozzák a normális verejtékezést. Ez utóbbi azért jelent problémát, mert romlik a szervezet hőleadó képessége, az egyébként verejtékkel távozó anyagok pedig a szervezetben maradnak.
  • Edzés után vízalapú, lehetőleg glicerint és ureát tartalmazó krém használatát javasolják, ami pótolja a bőr elveszített nedvességét.

Arcápolás, testápolás

Nagyon fontos, hogy a megfelelő krémet használja. Testápoló például nem megfelelő arcápolásra. Az arcbőr érzékenyebb. Mivel a testápolók gyakran illatanyagokat tartalmaznak, az arcbőrön allergiás reakciókat válthatnak ki. Többnyire sok zsírt tartalmaznak, és elzárhatják a pórusokat, aminek következtében pattanások vagy szőrtüszőgyulladás alakulhat ki. Az ajkak ápolására sem megfelelőek az arckrémek, használjon glicerint és ureát tartalmazó ajakbalzsamot vagy ajakírt. Tavasztól őszig a szabadban fontos a káros UV-sugarakkal szembeni védekezés fényvédő készítmények alkalmazásával, sportoláshoz leginkább a napspray-k felelnek meg, hiszen ezek könnyűek, nem hagynak maguk után nehéz zsíros érzetet, könnyen és gyorsan fel lehet őket ismételten vinni a bőrre edzés közben is, ezt fontos is rendszeresen megtenni, hogy a védelem folymatosan biztosítva legyen. Ma már kaphatók UV-szűrős ajakírek is. Napos időben a sportoláshoz alkalmas kivitelezésű napszemüvegről se feledkezzen meg!

Sportolás közben lehetőség szerint ne viseljen sminket, mivel az alatta bőr nehezebben jut levegőhöz, oxigénhez.

Ezen egyszerű tanácsok betartásával a sportolók bőre is egészséges és ápolt maradhat.

Forrás: Trainingsworld

