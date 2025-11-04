Bariátriai műtétek
Az elhízás (obezitás) sebészeti kezelése – más néven bariátriai sebészet – mára a tartós testsúlycsökkentés egyik leghatékonyabb és legbiztonságosabb módjává vált a súlyos elhízás kezelésében, különösen akkor, ha életmódi és gyógyszeres módszerek nem hoznak eredményt.
Bariátriai műtét elvégzésére súlyos (morbid) elhízás esetén lehet szó. Célja a jelentős és tartós testtömegcsökkenés, az elhízás szövődményeinek javítása vagy megszüntetése, az életkilátások javítása. Több típusú műtéti eljárás ismert, mint például a sleeve gastrectomia, gyomor-bypass műtét, ezek bevált eredménnyel járnak a testsúlycsökkenés és a társbetegségek javulása tekintetében.
Milyen esetekben végezhetők bariátriai beavatkozások?
Alapvető indikációk, amikor egyéb szempontok mérlegelése nélkül ajánlott a testsúlycsökkentő műtét elvégzése:
1. BMI ≥ 40 kg/m² – függetlenül attól, hogy vannak-e társbetegségek.
2. BMI ≥ 35 kg/m², ha legalább egy súlyos obezitással összefüggő társbetegség fennáll, például:
- 2-es típusú cukorbetegség
- magas vérnyomás
- alvási apnoe
- súlyos ízületi panaszok
- nem alkoholos zsírmáj
- meddőség PCOS következtében
Relatív indikációk, amikor mérlegelhető a beavatkozás (egyre inkább elfogadott):
- BMI ≥ 30–34,9 kg/m² nehezen kontrollálható 2-es típusú diabétesszel (BMI-kalkulátor)
- Gyermekeknél, serdülőknél külön indikációval (csak súlyos esetben, speciális team döntése alapján)
- Sikertelen életmódterápia és gyógyszeres kezelés után
- Jó együttműködő készség (compliance), pszichés alkalmasság esetén
Főbb műtéti típusok
Hatásmechanizmus alapján három fő csoportba soroljuk a bariátriai műtéteket:
|Bariátriai műtétek
|Típus
|Működési elv
|Példa
|Restriktív (korlátozza az ételbevitelt)
|Csökkenti a gyomor befogadóképességét
| Sleeve gastrectomia
Gyomorballon
|Malabszorptív (csökkenti a tápanyagfelszívódást)
|Megkerüli a vékonybél egy szakaszát
|Biliopankreatikus diverzió
|Kombinált (mindkét hatás)
|Étkezési korlátozás + csökkent felszívódás
|Roux-en-Y gastric bypass
Gyomorballon
Ideiglenes, endoszkópos eljárás enyhébb túlsúly esetén. A gyomorba juttatott ballon térfogata miatt gyorsabban alakul ki teltségérzet. Reverzibilis, a ballonok endoszkópos úton eltávolíthatóak. Kisebb súlyvesztést eredményez, kevesebb kockázat mellett, de átmeneti hatással jár.
Részletesen A gyomorballon terápia
Sleeve gastrectomia
Leggyakoribb beavatkozás világszerte. A gyomor kb. 75-80%-át eltávolítják, ezt követően ún. "csőgyomor" marad. Étkezés után gyors teltségérzet alakul ki, tartósan, továbbá a leptin és ghrelin szintek változása révén hormonális hatásokkal is segíti a testsúlycsökkentést.
Előnye, hogy technikai szempontból egyszerű, nem érinti a beleket (így kevesebb a felszívódási zavar), a műtéti rizikó alacsony, a súlycsökkentés szempontjából jó eredménnyel jár.
Hátránya, hogy a beavatkozást követően reflux alakulhat ki, hogy nem visszafordítható, illetve a diabétesz remissziója kevésbé valószínű, mint bypass esetén.
Roux-en-Y gyomor bypass (RYGB)
Régebbi, „arany standardnak” számító eljárás. Lényege egy kis méretű gyomor tasak kialakítása: a vékonybelet „Y” alakban visszacsatlakoztatják, így az étel a patkóbelet megkerülve halad tovább. Ezzel egyszerre csökkenti a gyomor befogadóképességét, valamint a vékonybélből történő tápanyagfelszívódást.
Előnye a jó metabolikus hatás, elvégzésével a 2-es típusú diabétesz javulása is elérhető 60–80%-ban. Segítségével hosszú távú és jelentős súlycsökkenés (>60–70% súlyfelesleg) következik be.
Hátránya a bonyolultabb műtéti technika, továbbá a felszívódási zavarok (pl. B12, vas, kalcium), valamint az étkezés utáni rosszullét (Dumping-szindróma) gyakori előfordulása.
Mini-gastric bypass (OAGB/MGB)
Egy egyszerűbb, rövidebb bypass forma. Hatékonyság hasonló a Roux-en-Y-hoz, a műtét gyorsabb, ugyanakkor magasabb refluxos panaszok kialakulásának aránya.
|A gyomorszűkítés hatása diabéteszes betegeknél
|
Vizsgálatok szerint a bariátriai műtét súlycsökkenést, a cukorbetegség tüneteinek enyhülését és a betegséget jelző laborparaméterek kedvező változását idézheti elő rövid és hosszú távon egyaránt. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a gyomorszűkítő műtét gyógyítaná a cukorbetegséget. Egy korábbi vizsgálat szerint az átlagosan 47,9-es BMI-vel rendelkező cukorbetegeknél a műtétek követően a tünetek a páciensek 86,6 százalékánál javultak, valamint csökkent az inzulinszint, a HbA1c és az éhgyomri glükóz érték.
Biliopankreatikus diverzió (BPD) ± duodenal switch
A leghatékonyabb, de legritkábban végzett testsúlycsökkentő műtéttípus. Lényege a nagyfokú gyomorcsökkentés, ami a vékonybél jelentős rövidítésével kombinálható. Radikális beavatkozás, ami extrém súlyos elhízás vagy genetikai szindrómák esetén javasolt. A tápanyag felszívódását nagymértékben csökkenti, ezzel összefüggésben súlyos felszívódási zavar és mikrotápanyag-hiány lehet a következménye.
Kockázatok, szövődmények
Mint minden műtéti beavatkozásnál, fennállnak akut műtéti kockázatok: vérzés, fertőzésveszély, varrat elégtelenség és szivárgás, mélyvénás trombózis és tüdőembólia.
A bariátriai műtétekre jellemző speciális késői szövődmények lehetnek:
- Táplálkozási hiányállapotok: vas, B12, D-vitamin, kalcium
- Reflux (főleg sleeve esetén)
- Dumping-szindróma (rosszullét étkezések után)
- Súlyvisszahízás (10–20%-ban előfordul)
Utógondozás és életmódbeli követelmények
Multidiszciplináris csapat szükséges a bariátriai műtéten átesettek gondozásához: sebész, belgyógyász, dietetikus, pszichológus. A követés élethosszig tartóan szükséges a késői szövődmények és a visszahízás lehetősége miatt. Utóbbi megelőzésében a pszichés támogatás is fontos.
Az emésztőrendszer átalakítása miatt szükséges a táplálkozási szokások átalakítása, a diéta lényege a kis adagok fogyasztása és a megfelelő fehérjebevitel. Vitaminpótlás kötelező, különösen B12 és D-vitamin, valamint vas és kalcium.
Összegzés
A bariátriai műtétek tartós és hatékony megoldást nyújtanak a súlyos elhízás kezelésére. Nem csupán a testsúlyt csökkentik, hanem javítják vagy megszüntetik az elhízás társbetegségeit is, a megfelelő indikációk betartása és az utógondozás azonban kulcsfontosságú. Az új gyógyszeres lehetőségekkel (pl. GLP-1 agonisták) kombinált kezelés is szóba jön – különösen visszahízás vagy elégtelen mértékű fogyás esetén.
Lásd még Az elhízás kezelési lehetőségei
Szerző: Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyász