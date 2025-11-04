Az elhízás (obezitás) sebészeti kezelése – más néven bariátriai sebészet – mára a tartós testsúlycsökkentés egyik leghatékonyabb és legbiztonságosabb módjává vált a súlyos elhízás kezelésében, különösen akkor, ha életmódi és gyógyszeres módszerek nem hoznak eredményt.

Bariátriai műtét elvégzésére súlyos (morbid) elhízás esetén lehet szó. Célja a jelentős és tartós testtömegcsökkenés, az elhízás szövődményeinek javítása vagy megszüntetése, az életkilátások javítása. Több típusú műtéti eljárás ismert, mint például a sleeve gastrectomia, gyomor-bypass műtét, ezek bevált eredménnyel járnak a testsúlycsökkenés és a társbetegségek javulása tekintetében.

Milyen esetekben végezhetők bariátriai beavatkozások?

Alapvető indikációk, amikor egyéb szempontok mérlegelése nélkül ajánlott a testsúlycsökkentő műtét elvégzése:

1. BMI ≥ 40 kg/m² – függetlenül attól, hogy vannak-e társbetegségek.

2. BMI ≥ 35 kg/m², ha legalább egy súlyos obezitással összefüggő társbetegség fennáll, például:

Relatív indikációk, amikor mérlegelhető a beavatkozás (egyre inkább elfogadott):

BMI ≥ 30–34,9 kg/m² nehezen kontrollálható 2-es típusú diabétesszel (BMI-kalkulátor)

Gyermekeknél, serdülőknél külön indikációval (csak súlyos esetben, speciális team döntése alapján)

Sikertelen életmódterápia és gyógyszeres kezelés után

Jó együttműködő készség (compliance), pszichés alkalmasság esetén

Főbb műtéti típusok

Hatásmechanizmus alapján három fő csoportba soroljuk a bariátriai műtéteket:

Bariátriai műtétek Típus Működési elv Példa Restriktív (korlátozza az ételbevitelt) Csökkenti a gyomor befogadóképességét Sleeve gastrectomia

Gyomorballon Malabszorptív (csökkenti a tápanyagfelszívódást) Megkerüli a vékonybél egy szakaszát Biliopankreatikus diverzió Kombinált (mindkét hatás) Étkezési korlátozás + csökkent felszívódás Roux-en-Y gastric bypass

Gyomorballon

Ideiglenes, endoszkópos eljárás enyhébb túlsúly esetén. A gyomorba juttatott ballon térfogata miatt gyorsabban alakul ki teltségérzet. Reverzibilis, a ballonok endoszkópos úton eltávolíthatóak. Kisebb súlyvesztést eredményez, kevesebb kockázat mellett, de átmeneti hatással jár.

Sleeve gastrectomia

Leggyakoribb beavatkozás világszerte. A gyomor kb. 75-80%-át eltávolítják, ezt követően ún. "csőgyomor" marad. Étkezés után gyors teltségérzet alakul ki, tartósan, továbbá a leptin és ghrelin szintek változása révén hormonális hatásokkal is segíti a testsúlycsökkentést.

Előnye, hogy technikai szempontból egyszerű, nem érinti a beleket (így kevesebb a felszívódási zavar), a műtéti rizikó alacsony, a súlycsökkentés szempontjából jó eredménnyel jár.

Hátránya, hogy a beavatkozást követően reflux alakulhat ki, hogy nem visszafordítható, illetve a diabétesz remissziója kevésbé valószínű, mint bypass esetén.

Roux-en-Y gyomor bypass (RYGB)

Régebbi, „arany standardnak” számító eljárás. Lényege egy kis méretű gyomor tasak kialakítása: a vékonybelet „Y” alakban visszacsatlakoztatják, így az étel a patkóbelet megkerülve halad tovább. Ezzel egyszerre csökkenti a gyomor befogadóképességét, valamint a vékonybélből történő tápanyagfelszívódást.

Előnye a jó metabolikus hatás, elvégzésével a 2-es típusú diabétesz javulása is elérhető 60–80%-ban. Segítségével hosszú távú és jelentős súlycsökkenés (>60–70% súlyfelesleg) következik be.

Hátránya a bonyolultabb műtéti technika, továbbá a felszívódási zavarok (pl. B 12 , vas, kalcium), valamint az étkezés utáni rosszullét (Dumping-szindróma) gyakori előfordulása.

Mini-gastric bypass (OAGB/MGB)

Egy egyszerűbb, rövidebb bypass forma. Hatékonyság hasonló a Roux-en-Y-hoz, a műtét gyorsabb, ugyanakkor magasabb refluxos panaszok kialakulásának aránya.

A gyomorszűkítés hatása diabéteszes betegeknél Vizsgálatok szerint a bariátriai műtét súlycsökkenést, a cukorbetegség tüneteinek enyhülését és a betegséget jelző laborparaméterek kedvező változását idézheti elő rövid és hosszú távon egyaránt. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a gyomorszűkítő műtét gyógyítaná a cukorbetegséget. Egy korábbi vizsgálat szerint az átlagosan 47,9-es BMI-vel rendelkező cukorbetegeknél a műtétek követően a tünetek a páciensek 86,6 százalékánál javultak, valamint csökkent az inzulinszint, a HbA1c és az éhgyomri glükóz érték.

Biliopankreatikus diverzió (BPD) ± duodenal switch

A leghatékonyabb, de legritkábban végzett testsúlycsökkentő műtéttípus. Lényege a nagyfokú gyomorcsökkentés, ami a vékonybél jelentős rövidítésével kombinálható. Radikális beavatkozás, ami extrém súlyos elhízás vagy genetikai szindrómák esetén javasolt. A tápanyag felszívódását nagymértékben csökkenti, ezzel összefüggésben súlyos felszívódási zavar és mikrotápanyag-hiány lehet a következménye.

Kockázatok, szövődmények

Mint minden műtéti beavatkozásnál, fennállnak akut műtéti kockázatok: vérzés, fertőzésveszély, varrat elégtelenség és szivárgás, mélyvénás trombózis és tüdőembólia.

A bariátriai műtétekre jellemző speciális késői szövődmények lehetnek:

Utógondozás és életmódbeli követelmények

Multidiszciplináris csapat szükséges a bariátriai műtéten átesettek gondozásához: sebész, belgyógyász, dietetikus, pszichológus. A követés élethosszig tartóan szükséges a késői szövődmények és a visszahízás lehetősége miatt. Utóbbi megelőzésében a pszichés támogatás is fontos.

Az emésztőrendszer átalakítása miatt szükséges a táplálkozási szokások átalakítása, a diéta lényege a kis adagok fogyasztása és a megfelelő fehérjebevitel. Vitaminpótlás kötelező, különösen B 12 és D-vitamin, valamint vas és kalcium.

Összegzés

A bariátriai műtétek tartós és hatékony megoldást nyújtanak a súlyos elhízás kezelésére. Nem csupán a testsúlyt csökkentik, hanem javítják vagy megszüntetik az elhízás társbetegségeit is, a megfelelő indikációk betartása és az utógondozás azonban kulcsfontosságú. Az új gyógyszeres lehetőségekkel (pl. GLP-1 agonisták) kombinált kezelés is szóba jön – különösen visszahízás vagy elégtelen mértékű fogyás esetén.

