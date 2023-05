Kevesebb szénhidrát mint új refluxterápia?

A reflux előfordulása hazánkban is évről évre növekvő tendenciát mutat. A becslések alapján a népesség közel egyharmada legalább havonta tapasztalja a kínzó tüneteket, amelyek a gyomortartalom nyelőcsőbe történő visszafolyásával magyarázhatók. Amennyiben ez a savas visszafolyás nagy mennyiségű és gyakran jelentkezik, akkor már gastrooesophagealis refluxbetegségről (angol rövidítése: GERD) beszélhetünk.

A két legjellemzőbb tünet, amivel a betegek orvoshoz fordulnak a gyomorégés (a felhasi részen, étkezés után jelentkező égető érzés) illetve az úgynevezett regurgitáció (fizikai erőkifejtésre, lehajláskor, illetve lefekvéskor a gyomortartalom passzív visszafolyása a szájba).

Csökkentett szénhidrátbevitel

Egy nemrégiben készült amerikai kutatás a refluxbetegség új terápiás lehetőségét fedezte fel. A kutatásba bevont betegek kevesebb egyszerű cukrot (fehér kenyeret, illetve a cukrászsüteményt) fogyasztottak, melynek eredményeképpen gyomorégésük és egyéb refluxos tüneteik jelentősen mérséklődtek. Ez volt az első tanulmány, amely a szénhidrátbevitel és a reflux lehetséges összefüggéseit elemezte. Ugyanakkor, a teljes cukorelhagyás nem szükséges és nem eredményesebb, mint ha csak korlátozzák annak fogyasztását.

A szénhidrátokat nem szabad egy kalap alá venni, fontos tudni a különbséget az egyes típusok között. Az egyszerű cukrok szinte kizárólag szénhidrátból állnak, elenyésző mennyiségű a rost-, a vitamin- és ásványi anyag tartalmuk, emiatt a vércukor gyors emelkedését okozzák. A feldolgozott ételek, édességek, cukros üdítők tartoznak ide.

Az összetett szénhidrátok bővelkednek egyéb hasznos tápanyagokban, így a vércukor lassabb emelkedését okozzák. A bennük levő magas rosttartalom továbbá az emésztést is támogatja. Összetett szénhidrátot tartalmaznak a keményítő tartalmú zöldségek, a hüvelyesek, a teljes kiőrlésű gabonából készült élelmiszerek.

Miért segít a szénhidrátbevitel csökkentése a refluxos betegeknek?

Ennek megértéséhez először nézzünk a számok mélyére. Egy tipikus nyugati étrend rendkívül magas, napi több mint 140 gramm szénhidrátot tartalmaz. Azoknál a refluxbetegeknél, akiknél jelentős javulás volt tapasztalható a kísérlet folyamán, átlag napi 62 grammal csökkentették cukorfogyasztásukat. A tudósok feltételezik, hogy a szénhidrátok nehezebb emészthetősége a gyomor késleltetett ürüléséhez vezethet, minek következtében nyomás helyeződik a gyomor és nyelőcső közötti izmokra. A nyelőcső alsó szakaszán levő záróizom ezért nem zár rendesen vagy gyakran nyílik ki.

Egy másik megközelítés a felborult baktériumflórával indokolja az egyszerű cukrok fogyasztása utáni hevesebb tüneteket. Az emésztőrendszerben levő egészséges baktériumok nélkül ugyanis a szénhidrátok lebontása zavart szenved, az elégtelen emésztés következtében pedig nagy mennyiségű gáz keletkezik, amely szintén nyomást gyakorol a nyelőcső alsó záróizmára. További kutatások szükségesek a szénhidrátok felszívódásának a refluxbetegséggel való összefüggésének teljesebb megértése érdekében.

Tanácsok a helyes diétához

A reflux diéta szigorú feltételeit nem egyszerű betartani. A betegek számára – többek között – a csokoládé, a citrusfélék, illetve a paradicsom is tiltólistás. A kutatást vezető gasztroenterológus megfogalmazása szerint a betegek életminősége nagyobb mértékben romlik akkor, ha minden, a refluxot súlyosbító ételt megvonnak maguktól, semmint ha időnként refluxos tüneteket tapasztalnak. Lényeges továbbá, hogy a nagyobb ételadagok emésztése lassabban történik, ilyenkor nő a gyomorszáj záróizmát terhelő nyomás, végső soron súlyosbodnak a refluxos tünetek.

A szakember ezért inkább mértékletességre int. Kisebb adagok fogyasztásával a táplálék gyorsabban eljut a vékonybélbe. Fontos továbbá, hogy a késő esti étkezés (pontosabban, ha olyankor fekszünk le, amikor a gyomrunk még tele van), szintén rontja a betegség tüneteit. Ezért ajánlott az utolsó étkezést alvás előtt legalább 3 órával befejezni. Néha persze belefér egy késő esti vacsora vagy nassolás, csak legyünk tisztában annak esetleges következményeivel.

