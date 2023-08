Mit kerüljön és mit fogyasszon egy refluxos nyáron?

A nyár a lazítás ideje, és ez pozitív abból a szempontból, hogy kevesebb stressz ér minket, ami a reflux egyik okozója. Ugyanakkor, akiknek refluxos panaszaik vannak, nem érdemes lazítaniuk az étrenden, mert az kellemetlen tünetekkel járhat.

Mit kerüljünk?

Refluxos betegeknél az alsó nyelőcső-záróizom működését károsan befolyásoló ételek, italok fogyasztását kerülni kell. A nyári időszakban szerencsére kevésbé kívánjuk a zsíros, fűszeres, csípős ételeket – és ez előnyös a refluxbetegséggel küzdőknek. A reflux tüneteit nyáron is fokozhatják a citrusfélék, a friss paradicsom, hagyma, fokhagyma. Édességeknél a csokoládé is fokozhatja a panaszokat, ahogy a méz is, így nyári torokfájásnál, köhögésnél se mézzel kúráljuk magunkat, hiába „természetes”.

Hirdetés

Mit szabad enni?

Továbbra is az alacsony zsírtarlamú szárnyasok (bőr nélkül), halak jöhetnek számításba. Viszont nagy a választási lehetőség a friss zöldségekből, gyümölcsökből. Készíthető belőlük turmix, saláta, főzelék, zöldségkrém, kinek-kinek ízlésé szerint. Nyáron több a lehetőség arra, hogy lassan és nyugodtan, ülve fogyasszuk el az ételeket. (Fekve csak romlik a visszaáramlása a gyomor tartalmának). A könnyű és roppanós jégsalátát, érdemes kipróbálni, akár „üresen” is.

Az is számít, mennyit és hogyan

Túl nagy mennyiségben azonban fogyasztani a friss zöldségeket, gyümölcsöket ugyanannyira nem ajánlott, mint nem fogyasztani. De a napi ötszöri étkezésnél mindig legyen valamelyik a tányérunkon. Még akkor is, ha valamelyik diétás ételünk nagyon finomra sikeredett, nem érdemes csak azért egy plusz adagot elfogyasztanunk, ”mert annyira finom”. A gyomor teltségének fokozása csak rontja a refluxos tüneteket. Van, akinél panaszt okoz a zöldség- és gyümölcsfélék önmagukban való fogyasztása is, így érdemes más rosttartalmú élelmiszerekkel együtt fogyasztani őket, mint kekszek (lehetőleg teljes kiőrlésű lisztből), teljes kiőrlésű kenyerek, akár pirítósnak elkészítve, barna rizs, olajos magvak (földimogyoró, mák, dió, tökmag). Aki szereti, és nem okoz emésztési problémákat, azoknál az alacsony zsírtartalmú tejtermékek is szóba jöhetnek.

Milyen italokat kerüljünk?

A túl hideg italok fogyasztása savas visszaáramlást okozhat a nyelőcsőben. És a szénsavas italok fogyasztása sem ajánlott, egyrészt savasságuk, másrészt puffasztó hatásuk miatt nem javasoltak. Ahogy a koffeintartalmú italok is kerülendők, mint a kávé, jegeskávé, feketetea, erősre főzött zöldtea, koffeintartalmú üdítők. Hagyjuk ki a citrom levéből készült limonádét az innivalóink közül, mert növeli a savtermelést, ugyanilyen panaszt okozhat egyes gyümölcslevek, mint paradicsomlé, narancslé fogyasztása. A nagy melegben jól esik 1-2 üveg sör elfogyasztása, ugyanakkor az alkohol fokozza a gyomorsav termelését és irritálja a gyulladt nyálkahártyát.

Milyen italokat fogyasszunk?

Ahogyan az étkezéseknél is, a folyadékpótlás kapcsán is kövessük a „többször keveset” elvet. Ha étkezések között iszunk, és nem közben, akkor nem fokozzuk a gyomor telítettségét. Étkezések között fogyaszthatunk szobahőmérsékletű vizet, gyümölcsteát vagy gyógyteát. A fodormentát és a borsmentát érdemes kerülni, mert ronthatnak a tüneteken, viszont a kamilla, az édesgyökérből készített tea, és a különféle növényi alapú alternatív tejek fogyaszthatóak.

Étkezés után

Végre nyár van, és azt gondoljuk, sziesztázhatunk egy jót ebéd után. Ne tegyük! Étkezés után ne feküdjünk le az azt követő 1-2 órában. Fekvő helyzetben ugyanis még könnyebben visszaáramolhat a savas gyomortartalom, ezáltal fokozódhatnak a reflux tünetei. Ez igaz az éjszakai alvásunknál is. Ezen segíthet az is, ha az ágyunkat a fejrészénél kissé megemeljük, azonban ez nyaralóhelyen nem valószínű, hogy megvalósítható.

Nyár: lehetőség, hogy változtassunk, az életmódunkon is!

Nyáron több lehetőségünk van a mozgásra, az, aki súlyfelesleggel küzd, ezt használja is ki, ugyanis a plusz kilók nyomást gyakorolnak a hasi területekre, rontják a refluxos panaszokat. Az életmódváltáshoz hozzátartozna a dohányzás elkerülése is, mert szintén ellazítja az alsó nyelőcső záróizmát.

Az eddigi ajánlások mellett, egyénenként eltérően reagálhatunk az egyes élelmiszerekre, ezért fontos megfigyelni reakcióinkat, figyelni testünk jelzéseire.

Tovább

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész