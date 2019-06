A reflux is okozhat alvászavart

A rekedtség okai és kezelése

Számos különböző ok vezethet rekedtséghez, melyek lehetnek akár banálisak is, mint például a hangszalagok megerőltetése hangos beszéd vagy éneklés miatt, de olyan súlyos betegség is állhat a háttérben, mint például a gége rosszindulatú daganatos elváltozása.