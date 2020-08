Tollrajz dr. Reszegi László díjazott urológus főorvosról

Minden évben a Semmelweis-nap alkalmából történik a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórházában is a névadójáról elnevezett díj átadása. Számos orvost, nővért, ápolót, egészségügyi szakdolgozót is kitüntettek e jeles nap alkalmából, mint szerte az országban. Dr. Reszegi László debreceni urológus, részlegvezető főorvos is méltán került a díjazottak sorába.

A nagy tiszteletben álló, kiváló szakember nem titkolta: „Őszintén meglepett, hogy Semmelweis-díjban részesülök én is, nem számítottam rá. Sosem foglalkoztam azzal, hogy díjazott legyek, a betegek elégedettsége, elismerése és megbecsülése volt számomra mindig is fontos. Nem tudom, mi a módja a jelölésnek, de gondolom, az értékelésben benne van a közel 3 évtizedes itt töltött szakmai munkám eredménye, és elismerése.” – felelte érdeklődésünkre dr. Reszegi László részlegvezető urológus főorvos.

- Miként fogadták a jeles elismerést a kollégái, a beosztott munkatársai s nem utolsósorban a felesége, aki egyben kiváló munkatársa is?

- A közvetlen munkatársaim nagy örömmel fogadták a nagyszerű hírt, amiről először e-mail útján tájékoztattak a vezetőim. A szakmailag is nagyszerű kollégáimmal életünk jelentős részét együtt töltjük, mint egy nagycsalád. Sok gratulációt kaptam a kollégáktól, az intézeti dolgozóktól és a betegektől is. A feleségem tudja, mennyit dolgoztam s dolgozom a mai napig is. Ő is büszke rám! Jóleső, erőt adó érzés.

- Hogyan tudnak egymás mellett olyan remekül dolgozni, hogy ha jól tudom, sokáig a közvetlen munkatársak sem tudták, hogy egy párt alkotnak? Különös lehetett ez a szituáció. Miként szólítják egymást a munkahelyen, és vajon megbeszélik-e otthon a napi jelentősebb szakmai, orvosi eseteket?

- Mindkettőnknek nagyon fontos, hogy különválasszuk a magánéletet és a munkát. Szabályokat tűztünk ki magunknak, amit szigorúan be is tartunk. Ezt úgy érzem, a mindennapokban sikerül is megvalósítani. Rendelési időben a betegek előtt főorvos úr a megszólításom a feleségem részéről is. Ez a szabály. A munkánkat nagyon nehéz a rendelés végével letenni, hiszen utólag is átgondoljuk, mit tehettünk volna még jobban, még célravezetőbben? Megbeszéljük a napi történéseket, abból mindig lehet okulni, tanulni.

Kezdő orvos korom óta elfogadom és meghallgatom a tapasztalt beosztottak véleményét, hiszen tőlük tanultuk például az injekciózást és mindent, amire őket a tapasztalat megtanított. Az egyetemről kikerülve tudásunk már van, de az élet nem tankönyvszerű, sokat számít a tapasztalat, a megérzés, a stabil gyakorlatiasság, tudás. Tétovázni nem lehet. Mai napig találkozunk váratlan helyzetekkel. Egy tapasztalt, szorgalmas szakdolgozó kincs!

- Mit tudhatunk főorvos úr pályafutásáról, a választott urológiai szakterületről? Mi volt a motiváló erő a szakosodás során?

- Már az egyetem alatt is érdekeltek a manuális szakterületek, de a végső lökést a Berettyóújfaluban töltött szigorló év hozta. Szerencsés találkozásom volt dr. Bulyovszky Istvánnal, az urológiai osztály akkori vezetőjével, aki engedett dolgozni, és kiválóan tanított is. Egy fiatal, kezdő orvosnak nagy öröm, hogy „orvosi munkát végezhet”, műtétek alatt bizonyos lépéseket megengednek neki is, és nem a pálya széléről kell csak figyelnie.

- Volt-e orvos, egészségügyi dolgozó a családban? Követte-e valakinek a példáját, vagy magától határozta el főorvos úr, hogy az orvosi hivatást választja?

- Igen, édesapám orvos, „régi vágású” körzeti orvos volt a szó nemes értelmében. Az a tipikus elhivatott falusi orvos. Talán tőle örököltem sok vonást. A munkához való becsületes, precíz, alázatos hozzáállást, a páciensek fontosságát, a türelmet irántuk. Ő sem szeretett a középpontban lenni, csak a betegek érdekelték. Lehetett hó, fagy, eső, ha hívták, ment. Sosem mondott nemet. Nagyon szerény ember volt.

- Milyen területekkel foglalkozik az urológia napjainkban, s van-e változás a kezdeti évekhez képest a szakmai-technikai eszközökben, vizsgálatokban, módszerekben, a felszerelések modernizálásában, a szűrővizsgálatok sorában, melyeknek prevenciós jellege nagyon fontos?

- Több mint harminc éve dolgozom ezen a szakterületen, és ez idő alatt óriási fejlődésen ment keresztül a szakma. Ha csak arra gondolok, hogy a kezdetekben az úgynevezett fizikális – tapintásos – vizsgálaton kívül teljesen rá voltunk utalva a labor- és röntgendiagnosztikára. Manapság sok korszerű műszer segítheti munkánkat. Egy jól felszerelt szakrendelésen el tudjuk végezni azokat a vizsgálatokat, amelyek alapján nagy valószínűséggel pontos diagnózist tudunk felállítani, és nem szükséges a beteget további vizsgálatokra befektetni. Az urológiai betegségek jelentős része ambulánsan, otthoni körülmények között is kezelhető. Sokat fejlődött a műtéttechnika, ma már elvétve kell heteket lábadoznia a betegnek. Megszűntek a hatalmas vágással járó műtétek is. Az úgynevezett lyuksebészet (laparoscopia) hatalmas fejlődést hozott az urológiai betegségek operációjában, gyógyításában. Vesekövesség esetében a lökéshullámú kezelést (ESWL) követően a beteg akár haza is mehet és otthonában üríti az apróra tört követ. Az urológia kifejezetten műszerigényes. Az ultrahangvizsgálatokat mi magunk végezzük el, kiegészítve a vizeletürítési vizsgálattal (uroflow), amivel el tudjuk dönteni például a prosztatamegnagyobbodás esetén, hogy gyógyszeres vagy műtéti kezelés szükséges-e. Hólyagdaganat gyanúja esetén hólyagtükrözéssel (cystoscopia) közvetlenül látjuk a húgyhólyagot, felismerjük a gyulladásos vagy daganatos elváltozásokat. Épp ezért szeretem a hivatásomat, mert helyben felismerhető az urológiai betegségek jelentős része, ha a megfelelő műszerezettség rendelkezésre áll. Ez utóbbi alapfeltétel.

- Az urológus a női betegeket éppúgy gyógyítja, mint a férfiakat. Kik a bátrabbak, a fegyelmezettebbek, akik nem hanyagolják el, ha a panaszuk nem szűnik, vagy visszatér?

- A lakosság hozzáállása sokat változott az utóbbi években: nyitottabbak lettek, kevésbé szemérmesek. Ennek köszönhető, hogy hála Istennek egyre több betegséget sikerül időben felfedezni, kezelni, amivel a páciens életminőségét tudjuk javítani, illetve a teljes gyógyulás is elérhető. Sajnos a nyitott világnak – itt az internetre gondolok – hátránya is van. Nagyon sokszor kész diagnózissal érkeznek a páciensek, öndiagnosztizáltan, ezért gyakorta nagyon nehéz visszaterelni őket a helyes irányba. Két egyént, pácienst és esetet sem lehet összehasonlítani. Nők esetében az inkontinencia sokáig tabunak számított, de talán még most is annak számít, holott ma már nem csak a betét létezik, kivizsgálás esetén hatékony kezelésmódok állnak rendelkezésre. A nők jelentős százalékát érinti, 40 év körül elérheti a negyven százalékot. Fontos tudni, hogy az inkontinencia (vizeletcsepegés) csak tünet, hátterében számos ok állhat. A kezelést a korrekt kivizsgálás után lehet megállapítani. Ez lehet gyógyszeres, elektromágneses kezelés (EXMI), műtéti megoldás, de lehet inkontinencia betét, inkontinancia pelenka használata is.

- A nőknél a húgyúti fertőzések, a hólyaggyulladások, a vesefájdalom, mint első tünet, a legjellemzőbb. Milyen okokkal magyarázható ezek kialakulása, és a hagyományos, bevált gyógymóddal jól kezelhetők-e?

- Az alsó húgyuti gyulladások nagyon gyakoriak nők esetében, de szerencsés esetben néhány nap alatt spontán is gyógyulhatnak. Visszatérő (recidiváló) esetekben mindenképp indokolt urológia és nőgyógyászati vizsgálat (ultrahang, vizelettenyésztés, cystoscopia) a célzott hatékony kezelés érdekében. Tapasztalat alapján jelentős része van a stressznek, lelki problémáknak, ezeknek a betegségeknek, tüneteknek a kialakulásában. Nagyon gyakran találkozunk a visszatérő hólyaghurut hátterében nőgyógyászati betegséggel mint fenntartó tényezővel. Tipikus példa erre a hüvelygyulladás.

- A nagyobb, hosszan elhúzódó operációk során a katéternek szövődménnyel járó veszélyei vannak, vagy praktikus, korszerű módszerrel ez már elkerülhető?

- A katéter viselése elkerülhetetlen műtétek után és olyan idegrendszeri betegségek esetében, amikor a hólyag nem tud ürülni. Katéteres vizeletelvezetés hiányában súlyosabb szövődmények léphetnek fel, ami akár veseelégtelenségig fajulhat. Korszerű katéterek mellett a szövődmény kialakulásának kockázata kisebb, mint az annak hiányában kialakuló szövődményé. A pelenka viselése súlyos inkontinenciában szenvedő, magatehetetlen vagy súlyosan mozgáskorlátozott személy esetében alkalmazandó, vagyis olyan esetekben, amikor a vizelet akaratlanul elfolyik és a húgyhólyag maradéktalanul kiürül.

- Léteznek olyan párok, akik a szexuális érintkezés, együttlét során "nem illenek" össze, és heves tünetekkel reagál - vagy a férfi, vagy a nő - a nemi aktus után a másik fél testnedvére. Ez kellemetlen égető, viszkető panaszokat okoz. Hogyan lehet így boldog párkapcsolatban élni? Mi az irritáció oka?

- Az együttlét alkalmával meg kell „szoknunk” egymás flóráját, kellő figyelmet kell fordítani higiéniára, s nem utolsósorban a monogám párkapcsolatra. A túlzott tisztálkodás is teljesen felboríthatja a hüvely normál flóráját, így a patogén (kórokozó) baktériumok kerülnek túlsúlyba. A gyógyszertárakban kapható érzékeny bőrre alkalmazható mosdókenőcs, ezt érdemes használni túlérzékenység, panaszok esetén, illetve ezt bárki nyugodtan használhatja rendszeresen is. Az intim mosakodószerek használata kerülendő. Ha nem szűnnek a tünetek, a csípő, égető, viszkető érzés, mindenképpen szakorvoshoz kell fordulni. Érdemes ezt a párunkkal megtenni, a vizsgálaton ajánlott mindkét félnek részt vennie.

- A vesebántalmak felismerése miként történik, s milyen további lépésekre, gyógymódokra, kezelésekre számíthat a beteg?

- A vesebetegségek egy része urológushoz tartozik, másik része nefrológiára. Leggyakoribb, hogy fáj a derekam, a „vesém”. Természetesen a fizikális vizsgálattal már el lehet különíteni, hogy mozgásszervi probléma áll-e a háttérben vagy sem. Bizonytalan esetben következünk mi urológusok, ahol ultrahangvizsgálattal már sokkal közelebb jutunk a baj megállapításához, mert annak segítségével látjuk a vesekövet vagy vesevezetékben lévő kő esetében a vese pangását.

- A férfiak esetében bizonyára a prosztatabántalmak, -megnagyobbodások, daganatok a leggyakoribbak. Miként szűrik a férfiakat a prosztatabetegségekre?

- Elég széles körű a média, a sajtó szerepe. Ennek köszönhetően egyre többen keresnek fel minket szűrővizsgálatra. Évtizedek óta a 45-50 év feletti férfiaknál alapvizsgálat a rákszűrés (prosztataspecifikus antigén (PSA) vizsgálata), ennek köszönhetően jelentősen emelkedett az időben felfedezett prosztatarákos esetek, és gyógyultak száma. Egyre többen vannak, akik panaszmentesek, és szűrés jelleggel keresik fel rendelőnket. Kezd beépülni a férfiak köztudatába, hogy figyeljünk magunkra, mert csak így van lehetőség a korai diagnózisra és esély a gyógyulásra.

- Hogyan zajlik első körben a prosztatavizsgálat, s miként a folytatás, és ha szükség van kezelésre, akkor a terápia?

- Az urológiai szakrendelésen alapvizsgálat a tapintáson kívül az ultrahang, az úgynevezett uroflow - a vizeletáramlásnak, a visszamaradó vizeletnek a mérésére szolgáló vizsgálat -, ezek alapján a mai követelményeknek megfelelően el lehet dönteni a beteg további sorsát. Az esetek jelentős részében nagyon korszerű kiváló gyógyszerek állnak rendelkezésre, további vizsgálat nem szükséges, viszont 3-6 havonta ismételjük a fenti ellenőrzéseket, eldöntve, mennyire hatásos a kezelés, kell-e változtatni, módosítani azon.

- Mi váltja ki a prosztata betegségét, s örökölhető-e, különös tekintettel a daganatos kórképre?

- Az öröklődés nem bizonyított, de a hajlam igen. Legnagyobb hangsúlyt az évenkénti urológiai vizsgálatra kell fektetni, mert így van lehetőségünk a betegséget korán felfedezni, és esélyt adni a reményteljes gyógyulásra. Tudnunk kell, hogy a prosztatarák korai fázisban semmilyen tünetet nem okoz. A pályám kezdetén csak a nagyon késői eseteket ismertünk fel. A technikai fejlődésnek (ultrahang, CT, MRI, labor) köszönhetően jelenleg ott tartunk, hogy mára jelentősen koraibb stádiumban lévő dganatokat is fel tudunk ismerni. Műtét által egyre több prosztatarákos beteg gyógyulttá válik, és nyugodtan élheti tovább a mindennapjait.

- Dr. Czeizel Endre professzor mintegy 17 éve azt nyilatkozta nekem, hogy a családjában nagyon sokan prosztatarákban haltak meg, s mint genetikus, előrevetítette, hogy esetében ez mikor következhet be. Amikor ez a beszélgetés történt, már 4-5 évvel túlhaladta a protokoll szerinti túlélést a család férfi tagjaihoz képest, akik akkor már elhunytak. Erre mi a magyarázat?

- A daganatok biológiai viselkedését még nem tudjuk kiszámítani, az egyik betegnél miért terjed lassan, a másiknál miért ad rövid időn belül áttéteket. A prosztatarák esetében sem tudjuk a pontos okot, sok feltételezés van. Az kétségtelen, hogy 80 év körül, ha teljes egészében szövettanilag feldolgoznánk a prosztatát, már biztosan találnánk rákos területeket. Akinek a családjában már fordult elő hasonló betegség, annál már 40 éves kora körül elvégezzük a PSA-vizsgálatot is.

- A férfiak milyen tipikus urológiai panaszokkal fordulnak a szakorvoshoz, melyik betegséget milyen eséllyel lehet gyógyítani, vagy épp megelőzni?

- Leggyakrabban a vizeletürítésben észlelt változás miatt keresnek fel, de nem elhanyagolható a gyulladásos, fájdalmas, véres vizeletürítés, lázas állapot, illetve heretáji panaszokkal hozzánk fordulók száma sem. Nem elhanyagolt esetben korszerű gyógyszerekkel, továbbá az időben elvégzett műtéttel jelentősen javítható a beteg életminősége. Így a vese-, a here-, a húgyhólyag- vagy prosztatarák esetében nem reménytelen a teljes gyógyulás sem. Feltétlenül szükséges a beteg utánkövetése, ellenőrzése, hogy a változásokat szintén időben észlelhessük, ugyanis a páciensnek negatív irányú változás esetén sem biztos, hogy van panasza, s így vizsgálatok híján nem biztos, hogy fény derülne a bajra.

- Mindenkor tudják a betegek, hogy urológiai panasz esetén hová kell elsőként fordulni s mi a következő állomás a vizsgálathoz?

- Első lépésként mindig a háziorvoshoz kell fordulni, hiszen ő egy egyszerű vizelet- és fizikális vizsgálattal, természetesen alaposan kikérdezve a beteget, a helyes szakirány, szakrendelés felé tudja küldeni a beteget. Az urológiai szakrendelés jelenleg beutaló nélkül vehető igénybe, így sokan a háziorvost kikerülve hozzánk fordulnak, és sok esetben tévesen.

- Hosszú lett a várólista a szakrendeléseken a COVID-19-világjárvány miatt. Mire kell számítani, meddig kell szenvedni, bizonytalanságban élni a panaszokkal?

- A bizonytalanságot túlzónak tartom, hiszen az ellátást mindenki megkapja. Több hónapos panaszokkal rendelkező beteg esetében úgy gondolom, hogy 1-2 hetes várakozás nem okozhat gondot, ha már fél évig nem jutott eszébe, hogy időpontot kérjen. Tudomásul kell vennünk, a jelenlegi helyzet szokatlan mindenkinek, életünk során nem volt rá példa. Ha nem vigyázunk egymásra és nem tartjuk be a szabályokat, előfordulhat, hogy a szerettünk betegszik meg súlyosan, mi pedig enyhe tünetekkel átvészeljük a koronavírust! Az is igaz, hogy a vírust nem látjuk, nem halljuk, ezért is muszáj mindenkinek szabálykövetőnek lenni. Teljesen értelmetlen buta elméleteket gyártani!

- A koronavírus-világjárvány érezteti-e még a hatását az előjegyzések esetében, vagy kezd visszaállni a rend, s kevesebb a várakozási idő?

- Nagyon nehéz kérdés, mert egyrészt a betegek jogos elvárása, hogy ne késsenek sokat a vizsgálatok, ugyanakkor azt is meg kell érteni, vigyáznunk kell egymásra, és meg kell teremteni a lehetőséget a biztonságos orvos-beteg találkozásra. Sajnos sokan nem értik meg, hogy az elővigyázatosság, a higiénés és egyéb szabályok pontos betartás az ő érdekük is. Ha egy egészségügyi team érintett lesz a fertőzés gyanújában, akkor karanténba kényszerül, két hétre kiesik az ellátásból az orvos is és az adott team munkatársai is. Így legrosszabb esetben jelentősen tolódik a szakemberhez kerülés időpontja.

- A COVID-19-világjárvány első szakaszában, a korlátozó intézkedések idején, s annak esetleges újbóli közeledtével mit tehet, hová fordulhat egy vesekőgörccsel szenvedő páciens vagy egy hólyaghuruttól, felfázástól, prosztatabántalomtól szenvedő beteg?

- Jelenleg szakrendelést csak előjegyzett időpontban lehet igénybe venni a diszpécser szolgálaton keresztül. Az első szűrő állomásnak (normál helyzetben is) a háziorvosnál kell lennie, aki vizsgálat által eldönti, szükséges-e szakorvoshoz fordulni, illetve a hólyaggyulladás kezelése a háziorvos feladata. Természetesen ismétlődő vagy nem javuló esetben urológiai vizsgálat szükséges. Amennyiben hirtelen állapotrosszabbodásról van szó, fel kell keresni a sürgősségi osztályt, a háziorvosi vizsgálatot (akár ügyeleten) követően beutalóval.

- A hosszú, felelősségteljes, kimerítő napi munka után mi jelenti főorvos úr számára a kikapcsolódást, a feltöltődést?

- A napi kutyasétáltatás, kertészkedés, olvasás. Néhány éve, a sógorom hatására, megkedveltem a horgászatot. Van egy kis horgásztanyánk, csendes madárdalos környezetben, ami ellazít a napi gondoktól.

- Milyen közös programokat szerveznek szívesen a családdal, jut-e idő erre?

- Szeretünk kirándulni, évente igyekszünk több alkalommal elmenni egy-egy wellness hétvégére. Korábban rendszeresen a tengerparti nyaralást választottuk. Télen évekig barátokkal eljártunk síelni. Mozgásszervi problémáim miatt sajnos hosszabb, több órás repülőutat már nem vállalok be.

- Ha jól tudom, igazi állatbarátok, kutyabarátok a feleségével, a családdal. A gyerekek mellett a házi kedvenc is családtagnak számít?

- Igen, nagyon szeretjük az állatokat. 11 éve él velünk egy bolognese kutyus. Igazi kedvenc, szeretetgombóc, családtag valóban. Már nem is tudnám nélküle elképzelni a napokat. Bármerre megyünk, velünk jön, legyen az étterem vagy szálloda, nyaralás. Nagyon jól viselkedik, nyugodt kutyus, az autózást kifejezetten élvezi. Vele kerek a családunk, a pihenés, a feltöltődés.